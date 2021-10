Red Herring

« Pandora Papers », c’est le nom de la dernière « bombe », lâchée par le « Consortium international des journalistes d’investigation » ICIJ, succédant aux désormais célèbres scandales des « Luxembourg Leaks » en 2014, des « Swiss Leaks » en 2015, des « Panama Papers » en 2016 et des « Paradise Papers » en 2017, des feuilletons sur des milliardaires qui trichent.

« N’était-ce pas le service de paiements en ligne « Paypal » qui, visant à empêcher la publication des crimes de guerre, commis par le complexe militaro-industriel américain, procéda au blocage des dons en faveur de la plateforme « Wikileaks » ? » La question du journaliste britannique Afshin Rattansi ne semblait guère perturber le rédacteur du « ICIJ », Fergus Shiel : « Nous ne recevons pas d’instructions de la part de nos sponsors que par ailleurs je n’ai jamais rencontré, inclus Pierre Omidyar. Je ne connais même pas leurs noms. » (1) (2)

C’est plutôt fâcheux pour un journaliste, car il se trouve que Pierre Omidyar, fortune personnelle 23,2 milliards USD selon Forbes, fondateur du site web de commerce en ligne « eBay », acheteur du système de paiement « Paypal » en 2002, détenant encore 5% des actions actuellement toujours selon Forbes, a justement injecté 100 millions USD dans l’association journalistique au moment même de la publication des « Paradise Papers » et des « Panama Papers » en 2016-2017. (Max Blumenthal)

La liste des noms d’autres donateurs du « ICIJ » est publiée sur le site internet de l’association, aperçu qui offre une brève incursion dans le monde douillet de la philanthropie : « Adessium Foundation « (pour une société équilibrée), « Laura and John Arnold Foundation » (fonds d’investissement, santé, éducation, justice pénale, finances publiques ), « Bay and Paul Foundation » (éducation, droits humains) , « Barbra Streisand » (chanteuse et actrice), « Bertha Foundation », (activistes, storytellers, avocats) « The Ford Foundation » (défense de la démocratie, réduction de la pauvreté dans le monde), « Franklin Philanthropic Foundation » (religion, éducation, science), « Fritt Ord Foundation » (liberté d’expression), « Fund for Nonprofit News at the Miami Foundation », « Green Park Foundation » (santé), « Hollywood Foreign Press Association » (médias cinéma), « Luminate Foundation » (Pierre Omidyar) « Open Society Foundation « (George Soros) « John and Florence Newman Foundation » (education, environnement), « Meryl Streep » (actrice, The Laundromat, L’Affaire des Panama Papers, film réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 2019) « Jonathan Logan Family Foundation » (justice sociale), « Swedish Postcode Foundation » (développement durable), « Wellspring Philanthropic Fund » (droits humains, justice sociale) « Tinius Trust » (détenteur d’un bloc d’actions dans le conglomérat de médias scandinaves, Schibsted), « Amazon » (Jeff Bezos)

En outre, un groupe de 70 journalistes, contribuant aux publications du « ICIJ », travaillent également pour l l’ONG « Organized Crime and Corruption Reporting Project » impliquée de façon déterminante dans la publication des « Panama Papers « et des « Pandora Papers » , organisation financée, entre autres, par le « Département d’Etat » des Etats-Unis, USAID, « National Endowment for Democracy », « Open Society Foundation », « Luminate Foundation », « European Instrument for Democracy and Human Rights », financé à son tour par l’Union Européenne, « Rockefeller Foundation », « UK Foreign and Commonwealth Office » (source Benjamin Norton, Grayzone)

Le quotidien britannique « The Guardian », connu pour sa couverture médiatique équilibrée, partie prenante dans la belle aventure à travers son journaliste vedette Luke Harding, célèbre pour sa fabrication prolifique de « canulars conspirationnistes russes », publie un article dont surtout l’image qui le précède saute aux yeux, davantage que le texte. Quoi que.

Un photomontage qui ressemble à une affiche annonçant le prochain « James Bond » montrant un groupe de dictateurs « tiers-mondistes » aux allures de gangsters, dont celui de la Russie, est suivi d’un texte lourd de sens. Extrait : « Le Président russe, Vladimir Poutine, que les Etats-Unis soupçonnent de détenir une fortune secrète quelque part, n’est pas mentionné dans les « Pandora Papers », mais de nombreux de ses associés, dont son ami intime depuis son enfance, le défunt Peter Kolbin, dont certains critiques lui avaient attribuée le surnom « porte-monnaie », ainsi qu’une femme avec laquelle le leader russe semble avoir eu une liaison. » fin de citation. Quand un journaliste n’a pas davantage à dire, il devrait se taire. (Coluche)

On pourrait ajouter, pour la petite histoire, que le « Consortium international des journalistes d’investigation » ICIJ compte également sur les services de l’expert autoproclamé en matière de droits de l’homme dans la province chinoise du Xinjiang, l’allemand Adrian Zenz.

Ce que le philanthrope William Henry Gates est pour la santé de la planète, Pierre Omidyar, de manière bien plus discrète, l’est pour la digitalisation de l’Afrique et l’hémisphère sud, pauvre, et la diffusion d’une information alternative par des médias alternatifs de l’hémisphère nord, riche. (Max Blumenthal, Grayzone) (3)

Premier investisseur, en 2013, (250 millions USD) via sa société « First Look Media », dans le site d’information, alternatif, « The Intercept », à l’origine des révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden, publiées par la réalisatrice Laura Poitras et le journaliste Glenn Greenwald à partir de 2013, le « mogul » poursuit un objectif précis, celui d’apparaître aux yeux du public comme défenseur de la liberté d’expression en particulier, et celui de la presse en général, notamment celui des médias alternatifs.

Le maintien de la façade, du moins en ce qui concerne « The Intercept », aura quand-même duré six ans et s’écroula au mois d’octobre 2020 avec la démission fracassante du journaliste Glenn Greenwald, suite à une tentative flagrante de censure de la part de l’équipe du site, d’un de ses articles au sujet du silence des « médias mainstream » concernant les accusations de corruption envers le Président Joe Biden, et son fils Hunter en sa qualité d’administrateur de la société ukrainienne « Burisma Holdings » ».

Dans un article, paru en 2019, cosigné par le journaliste Alexander Rubinstein du site d’information « MintPress News », le duo s’essaye à un éclairage des activités tentaculaires du milliardaire. (4)

Tout en finançant des médias « progressistes », tel que « The Intercept », Pierre Omidyar ne recule pas non plus devant un soutien inconditionnel à un journaliste et éditorialiste néo-conservateur, tel que William Kristol et son « think-tank » « Project for the new American Century » PNAC. Le milliardaire joue sur tous les tableaux.

Par ailleurs, une de ses protégées les plus prometteurs, si l’on puit dire ainsi, bénéficie actuellement d’une vaste couverture médiatique pour avoir obtenu le Prix Nobel de la Paix, la journaliste philippine Maria Ressa du site web d’information « Rappler », personnalité de l’année 2018 de l’hebdomadaire américain « Time », une création de la maison « Omidyar ». (Max Blumenthal)

A l’instar de son pendant « sanitaire » William Henry Gates, un des terrains de chasse préférés de l’aficionado du « Big Data » c’est l’Afrique, un continent qui offre l’avantage de disposer d’une population jeune, pauvre et majoritairement peu éduquée, donc manipulable.

En partenariat avec la « Fondation Bill & Melinda Gates », USAID et le conglomérat financier « VISA » Pierre Omidyar vise à apporter aux communautés rurales du « contient noir » la digitalisation sous forme de paiements électroniques, dont le but ultime consiste en l’abandon de l’argent liquide, créant ainsi une situation de dépendance similaire à celle des paysans du « tiers monde » face au géant de la chimie « Monsanto », aujourd’hui sous contrôle allemand, tout en écrémant la richesse produite par le prélèvement d’une commission sur chaque transaction.

Après une semaine inhabituellement chargée en événements dramatiques, on ne peut que s’étonner de la simultanéité de ces incidents, entre les révélations du ICIJ, le black-out historique du réseau social « facebook » et l’émergence soudaine, d’une lanceuse d’alerte de l’intérieur du « sérail ». (5)

« Fini le temps où les réseaux sociaux, tels que « facebook », envahissent notre vie privée, promeuvent des contenus toxiques et manipulent notre jeunesse. » Le sénateur démocrate Edward Markey du Massachusetts est catégorique. Il y aura régulation, légifération.

Et à la sénatrice démocrate de l’Etat de New York Kirsten Gillibrand de renchérir sur « twitter » : « facebook » priorise le profit au détriment de la vie privée. La lanceuse d’alerte Frances Haugen exige la mise en place d’une nouvelle instance régulatrice afin de les tenir responsables (réseaux sociaux ndlr) et je suis d’accord. Il est temps d’établir une agence de protection des datas à cet effet. »

Quant au sénateur démocrate Richard Blumenthal du Connecticut d’ajouter : « Vous avez été un catalyseur (Frances Haugen ndlr) pour le changement comme je n n’en ai encore jamais vu et je travaille sur ces sujets depuis 10 ou 15 ans. » (RTS) En effet, qui peut légitimement s’opposer à la protection des plus vulnérables, nos enfants ?

Cette audience devant la « Commission sénatoriale du commerce », coïncidant opportunément avec un black-out historique du réseau, ayant duré plus de trois heures, il s’imposait naturellement aux « médias mainstream » de livrer à leurs lecteurs des résumés digestes et circonscrits, courant, peut-être, le risque d’omettre certains détails du récit qui ne sont pas sans intérêt.

Extrait du récit de Frances Haugen : « Depuis quelque temps « facebook » s’est vu dans l’incapacité à recruter, voir retenir du personnel, indispensable pour l’achèvement d’un certain nombre de ses projets vitaux, dont notamment, celui pour lequel j’avais travaillé avant de quitter l’entreprise, le contre-espionnage et le contre-terrorisme, des questions vitales pour la sécurité des Etats-Unis, notamment la lutte contre les violations des droits humains dans des états, tels que la Chine, contre sa minorité des ouighours, la Russie, l’Iran, le Myanmar, l’Ethiopie. Ce que nous avons vu à Myanmar, et ce que nous voyons maintenant en Ethiopie ne représente que le début d’un chapitre d’une histoire terrifiante. Le Congrès américain peut changer les règles, que « facebook » a décidé d’adopter de son propre chef (sous-effectif ndlr), et ainsi abréger la souffrance engendrée. Nous connaissons maintenant la vérité de l’impact destructif de « facebook » et j’apprécie la diligence dont font preuve les membre du Congrès et de la « Securities and Exchange Commission » SEC dans cette affaire que j’ai décidé de déclencher en courant un risque personnel considérable. » fin de citation

On connaissait l’attitude hostile des Etats-Unis envers la Russie, la Chine et l’Iran, également le soutien qu’apporte le groupe de réflexion « National Endowment for Democracy » financé par le Congrès américain à l’ancienne cheffe du gouvernement birman Aung San Suu Kyi dans son combat contre les généraux, mais l’Ethiopie ?

Il semblerait que, par une heureuse coïncidence, l’Ethiopie soit également le nouveau « dada » du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et l’administratrice de l’« Agence des Etats-Unis pour le développement international » USAID, l’ancienne journaliste Samantha Power.

Deuxième plus importante nation d’Afrique en termes de sa population, alliée historique de la Chine, située dans une zone hautement stratégique, la corne de l’Afrique, sur le point de régler ses différents avec son voisin l’Erithrée, l’Ethiopie fait partie du projet de la nouvelle Route de la Soie, une épine dans le pied de l’administration américaine.

L’origine de la concentration du pouvoir médiatique se trouve dans un des préceptes du capitalisme néolibéral, la dérégulation. Fidèle à ses pères spirituels, Milton Friedman et Friedrich Hayek, ainsi que les exécuteurs dociles, le Président défunt Ronald Reagan et la Premier ministre britannique, défunte elle aussi, Margaret Thatcher, le progressiste démocrate William Jefferson Clinton, acheva l’œuvre, dans le domaine de la finance, en abolissant ce qu’on appela le « Glass-Steagall Act » et, dans le domaine de la communication, en remplaçant le « Communications Act de 1934 » par une nouvelle loi, le « Telecommunications Act » de 1996, dérégulant les services et équipements de télécommunication.

Ce qui est réellement en jeu actuellement, c’est le libre accès à l’information. En effet, avant l’avènement d’internet une claire distinction fut établie par le législateur entre un éditeur et un distributeur d’informations quant aux responsabilités civiles et pénales. Ainsi, un libraire ne pouvait pas être tenu responsable du contenu des livres qu’il mettait en vente, ce qui n’était pas le cas pour l’éditeur d’un journal.

Dans le cyberespace, une plateforme, telle que « facebook », prend le rôle d’un libraire, à condition, bien-sûr, qu’elle n’intervienne pas dans la rédaction, voir dans la censure du contenu, un état de fait qui n’est manifestement pas respecté actuellement, ce qui anime certains sénateurs américains à envisager, peut-être, à proposer une modification du « United States Communications Decency Act », notamment de l’article 230, qui libère actuellement les plateforme internet de toute responsabilité quant au contenu diffusé.

Une abrogation de cet article de loi les obligerait à l’auto-censure, ce qui irait dans leur sens et, notamment, celui du législateur, mais ce qui serait la mort de la neutralité de l’internet.