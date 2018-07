Rédoine Faïd et la garde des sots

REDOINE FAÏD SERAIT DÉGUISÉ EN JUIF ORTHODOXE : LA PRESSE FRANÇAISE PASSE L’INFO SOUS SILENCE

Dimanche 1er juillet, quelques heures après l’évasion spectaculaire du prisonnier Redoine Faïd, Panamza soulignait en détail les connexions méconnues de ce Franco-Algérien âgé de 46 ans avec la mafia israélienne http://www.panamza.com/01072018-redoine-faid-israel.

Lundi 2 juillet, le média britannique The Daily Mirror et le journal américain The New York Post rapportent conjointement une information basée sur des sources policières mais curieusement occultée par la presse française qui n’en fait pas état : Faïd se serait "déguisé en juif orthodoxe" afin de tenter de gagner le pays dans lequel il veut se réfugier à nouveau -Israël https://www.mirror.co.uk/…/missing-french-gangster-redoine-… ; https://nypost.com/…/escaped-french-gangster-may-be-hiding-….

Une question -jamais formulée par les prétendus journalistes « professionnels » de France- demeure : quels sont les liens exacts de Faïd avec le crime organisé israélien (dans lequel figurent notamment d’ex-soldats) ?



Info PANAMZA, merci Hicham