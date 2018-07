Réensauvager la moitié de la planète - Une idée dingue ?

Mais que font ces Pakistanais dans un canal... Ils tentent tout simplement de survivre à une température de 47°C. Mais au Pakistan comme en Inde la température est montée jusqu'à 53,5°C. Combien de morts victimes de la chaleur caniculaire sur l'ensemble de la planète ? des milliers ! Ce n'est que le début d'un bouleversement climatique en cours et pas seulement une invention des Chinois, n'en déplaise à l'ami américain.

Une étude récente, une de plus, prétend que sans réduction du CO2, jusqu'à trois personnes sur quatre pourraient mourir de chaud à l'horizon 2100. Mais peu importe, le PIB d'abord. Un jour, Jacques Chirac prononça la parole la plus sensée de toute sa carrière politique...

"Notre maison brûle et nous regardons ailleurs", cruelle vérité !

Ensuite, l'ex président commanda une Corona pour se rafraichir et oublier ce qu'il venait de dire. De toute façon il est bien trop tard pour échapper au plus grand barbecue de l'humanité et c'est nous qui serons les saucisses.

Voilà maintenant qu'un savant fou et utopiste prend son rêve pour une alternative réaliste qui pourrait sauver la vie sur terre. Dans un livre, il présente un projet absolument extraordinaire que le monde scientifique attendait depuis longtemps. Son nom, Edward Osborne Wilson.

Le CV de ce scientifique est long comme une page Wikipédia, alors pour faire simple, disons qu'il est un célèbre biologiste et naturaliste et une véritable star mondiale des sciences naturelles. Mais parfois faire trop d'études peut monter à la tête, car Wilson est dingue... de penser une seule seconde que les élites politiques de la planète vont l'écouter. Ils ont d'autres priorités, une guerre commerciale par là et d'autres avec des canons par ici, en Iran, en Corée ou ailleurs. Alors, vous pensez bien que les décideurs planétaires ne liront pas...

"Half-Earth : Our Planet's Fight for Life" qu'il faut traduire par "La moitié de la Terre" : Notre planète se bat pour la Vie". "Cet ouvrage présente en détail une initiative de « réensauvagement » (rewilding) qui se propose de consacrer la moitié de la surface terrestre à la préservation de la biodiversité".

Alors là, de nombreuses questions se posent, au moins deux. Premièrement - l'autre moitié de la surface terrestre sera-t-elle suffisante pour faire vivre 10 milliards d'habitants ? Deuxièmement - à quoi bon et où réensauvager la terre puisque finalement le chaos climatique sera généralisée et imprévisible ? Je sais que vous pourrez trouver mon raisonnement incroyablement pessimiste voire idiot, puisque qu'on peut facilement admettre que le pire serait de se résigner et de ne rien faire pour le climat. Comme le font Donald Trump et bien d'autres climatosceptiques de la famille des optimistes, qui continuent à nier le changement climatique et à ignorer que "la sixième extinction massive d’espèces est aujourd’hui en marche". Une "bonne solution" pour continuer à faire du fric autant que possible, et après eux les mouches.

Si maintenant vous décidez de lire ce long article sur THE CONVERSATION, vous remarquerez certainement sa portée philosophique. Quant au réensauvagement de la planète à 50%, n'y comptez pas, ça n'arrivera jamais. Par contre, en ce qui concerne les grandes migrations de sinistrés climatiques... J'espère que les Français migrants trouveront un pays bienveillant pour les accueillir lorsque la France sera devenue invivable.

Pour conclure, un extrait d'un interview d'Edward O. Wilson

"quand nous voyons à quel point nous déstabilisons le monde, alors je pense que nous allons nous tourner vers la raison. Et avec raison, nous pouvons résoudre ces problèmes. Il y a, après tout, les meilleurs anges de notre nature. Et en travaillant avec les jeunes en particulier, j'ai découvert que nous sommes capables de nous tourner vers ces meilleurs anges avec une facilité surprenante."