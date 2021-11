Refaire le monde avec bon sens, à partir de quelques évidences. Refléchissons ensemble

Bonsoir l’auteur, vous ne pouvez pas faire abstraction du fait que la France n’est plus un pays souverain, mais un pays sous tutelle européenne.

La conséquence, c’est « qu’il n’y a plus de politiques intérieures nationales, mais uniquement des politiques européennes dans une souveraineté partagée. » Viviane Reding Commissaire européenne en 2017.



En clair, dans les domaines sociaux et économiques, la France doit faire ce qui est écrit dans le TFUE, le Traité de fonctionnement de l’UE.

Et fonctionner dans le cadre de la mondialisation et des délocalisations, mises en place à partir de 1994 par la signature des accords de l’Uruguay Round, entre les USA et Sir Leon Britain, Commissaire européen.

Tous ceux qui proposent des programmes de politiques intérieures nationales, Montebourg au hasard, mais les autres font pareil, (sauf l’UPR) prennent les électeurs pour des truffes.

Ils savent très bien, et s’ils l’ignorent c’est encore plus grave, qu’il n’est pas possible de faire du protectionnisme à large échelle, tout en restant dans l’ Union européenne...