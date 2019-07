Référendum d’initiative partagée ou requiescat in pace

Si on réunit autant de signatures que depuis le début, il faudrait 333 jours pour obtenir les 4 717 396 signatures nécessaires.

________________________________________________



Si on garde la même augmentation de signatures que lors de ces 30 derniers jours, il faudrait 879 jours pour obtenir les 4 717 396 signatures nécessaires. Et à la date du 12 mars 2020, on aurait réunit 1 218 233 signatures.

________________________________________________

Si on garde la même augmentation de signatures que lors de ces 15 derniers jours, il faudrait 1264 jours pour obtenir les 4 717 396 signatures nécessaires. Et à la date du 12 mars 2020, on aurait réunit 847 467 signatures.

________________________________________________

Si on garde la même augmentation de signatures que lors de ces 7 derniers jours, il faudrait 1321 jours pour obtenir les 4 717 396 signatures nécessaires. Et à la date du 12 mars 2020, on aurait réunit 810 714 signatures.

________________________________________________

Si on garde la même augmentation de signatures que lors de ces 3 derniers jours, il faudrait 1287 jours pour obtenir les 4 717 396 signatures nécessaires. Et à la date du 12 mars 2020, on aurait réunit 832 333 signatures.