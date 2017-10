Référendum du Kurdistan et Dualité des Positions de l’Iran et de la Turquie

L'Iran et la Turquie n'ont pas cessé d'attaquer les mesures prises par les quatre pays antiterroristes contre le Qatar pour financement du terrorisme et ses menaces de leur sécurité nationale. Le flux de déclarations officielles turques condamnant le « boycott » et montrant « la sympathie pour les frères au Qatar » n’a pas cessé. Mais les fausses affirmations des Iraniens et des Turcs ont échoué dans le tout premier test. Le référendum sur la sécession du Kurdistan irakien est venu pour refléter le visage réel de deux régimes qui prétendent défendre les « opprimés » et les droits des peuples, mais qui ne font que poursuivre leurs objectifs tout en nuisant aux autres de manière tordue et malicieuse.

Mettant de côté les objectifs du référendum, ses effets stratégiques et les positions politiques à son égard, le point que je veux aborder est la position de l'Iran et de la Turquie qui ont annoncé un rejet catégorique et ont promis de prendre des « mesures de sécurité, diplomatiques, politiques et économiques » contre le référendum. L'Iran a déclaré qu'il a fermé son espace aérien sur le territoire à la demande du gouvernement central à Bagdad, alors que le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a annoncé l'arrêt de tous les vols à destination et en provenance du Kurdistan irakien.

La Garde révolutionnaire iranienne a lancé des jeux de guerre près de la frontière avec la région irakienne du nord, menaçant de sanctions politiques, économiques et même au niveau des frontières. La Turquie et l'Iran n'ont pas exclu l'action militaire pour annuler la sécession kurde. D'autres scénarios considérés sont l'embargo économique et politique et la fermeture du seul port du territoire pour le commerce international.

Géographiquement, l'embargo par lequel tout le monde menace le Kurdistan est un véritable blocus. Ceci est différent du boycott du Qatar par les quatre pays arabes, qui consiste en des mesures de souveraineté, pas un blocage géographique total puisque le Qatar a des frontières maritimes que les navires peuvent traverser librement.

Du fait que c’est une région enclavée, le Kurdistan est « à la merci » des pays limitrophes au cas où ils ont décidé de prendre des mesures punitives contre lui. Le référendum du Kurdistan a des effets géostratégiques profonds et menace l'unité et la cohésion de l'Irak, mais il y a ici un détail important. Certains pays protègent leurs intérêts par des mesures sévères et violent parfois les lois internationales, mais ces mêmes pays semblent oublier qu'ils ont condamné d'autres qui ont pris des mesures de souveraineté modérées dans des crises similaires.

La Turquie considère la sécession du Kurdistan comme une question cruciale pour sa sécurité nationale et elle en a le droit, mais les Turcs qui soutiennent le régime qatari qui menace la sécurité nationale du GCC et de l'Egypte dénoncent ces pays pour protéger leur sécurité nationale. Je parie que la Turquie ne sera pas contente si les quatre pays arabes appuient la sécession de la région du Kurdistan. Le gouvernement d'Erdogan n'apprécierait pas que des troupes soient envoyées par les quatre pays pour protéger le Kurdistan s’il déclarait l'indépendance. Mais les quatre pays sont politiquement mûrs et rationnels et se concentrent sur la sauvegarde de la stabilité régionale, la non-lutte contre les pays voisins et la non ingérence dans la souveraineté et la sécurité nationale.

Les quatre pays ont eu l'option d'utiliser le Kurdistan comme carte de pression vis-à-vis de la crise du Qatar, mais ils n’ont pas agi de cette façon. L'intégrité territoriale du pays arabe qui est l'Irak est quelque chose qu'ils souhaitent protéger.

Les Kurdes représentent environ 20% de la population de la Turquie (12 à 15 millions de personnes). Leur sortie de l'Etat de la Turquie serait une catastrophe stratégique. Il en va de même pour l'Irak (près de 20% de la population) et la Syrie (environ 15%). En Iran, ils représentent environ 10%.

Maintenant, l'Iran parle des « intérêts de tous » et reconnaît que les actions des pays individuels nuisent aux régions. Ce n'était pas si sage quant à la question du Qatar. Maintenant, la Turquie menace également les Kurdes de faire de leur région une zone d'exclusion aérienne. Erdogan a parlé de l'engagement envers les accords internationaux et les droits de l'homme et prétendait défendre les opprimés jusqu'à maintenant. Mais il s’est avéré qu’il n’en est rien.