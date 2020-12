Référendum sur l’écologie : un simulacre de démocratie.

Les questions relatives au « changement climatique » (et non pas l’écologie qui est un autre sujet même si on fait souvent l’amalgame) sont un foutage de gueule permanent depuis le début.

Une fois de plus, la manip a été initialisée par les Américains en la personne d’Al Gore, ex Vice-Président qui en a fait son fond de commerce.

Le greenwashing permet non seulement de se donner une image de chevalier blanc, mais en plus ça permet (comme le confinement) de monopoliser une bonne partie du temps de JT, des infos radios et les unes des journaux pour délivrer un message qui se limite à des incantations, comme la danse de la pluie des Sioux. Mais au moins, Les Sioux, ils avaient des belles plumes... sur la tête !