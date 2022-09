REFERENDUMS DONBASS : parodie ou véritable expression populaire ?

Le président Poutine a proposé aux populations concernées de s’exprimer librement via des référendums

Le président Macron (et globalement les occidentaux) dénonce une parodie, et rejette le résultat avant même le début du vote

Qu’en penser ?

Certes, quand on voit les images d’urnes transparentes, de bulletins de vote où il faut cocher une case, et à mettre dans l’urne sans enveloppe au vu de tout le monde (et même au vu d’hommes en armes disent certains), on peut être choqué et douter de la réelle liberté de vote. Les pressions ne sont-elles pas évidentes ? et les risques de représailles trop grands pour les opposants ?

Car nous avons en tête nos habitudes françaises avec le secret de l’isoloir et le bulletin bien caché dans une enveloppe. Bref l’habitude du vote secret.

Et en Ukraine, ce vote ressemble plus à un vote à main levée, chacun pouvant techniquement connaitre le vote de tous.

Clairement c’est donc différent de nos pratiques pour un référendum, mais est ce pour autant aberrant et condamnable ?

Ce vote assimilable à un vote à main levée est-il obligatoirement une parodie de démocratie, est-il obligatoirement contraire à la volonté réelle des populations ?

Regardons nos pratiques en France « berceau de la démocratie »

Cf. toutes les références ci-dessous (quelques exemples entre des centaines d’autres)

Le vote à main levée se pratique couramment, c’est une évidence, sans que la démocratie ne soit mise en cause, sans que l’on parle de parodie.

Alors pourquoi exclure totalement l’idée que cela puisse être aussi le cas au Donbass ?

Les exemples cités montrent que le vote à main levée se pratique en particulier au sein de groupes homogènes partageant les mêmes points de vue (exemples GJ, partis politiques, syndicats, …).

Alors, si nous n’avons pas d’œillères, si nous avons un minimum d’esprit d’ouverture pour ne rien exclure, imaginons que les propos de Poutine depuis de nombreuses années soient exacts

« dans le Donbass, les populations sont de culture russe, et souhaitent le rattachement à la Russie »

Alors pour eux, c’est logique

« nous sommes entre nous, aucune raison de cacher notre vote puisque nous sommes presque tous d’accord »

Le vote « pas réellement secret » n’est pas un problème,

Et ce n’est pas pour autant une absence de liberté, pas une contrainte imposée par les militaires en armes !

Dans cette hypothèse « culture russe, et souhait de rattachement à la Russie », on se rend compte que l’agression principale, ce n’est pas l’armée russe en 2022, mais les mesures russophobes de l’Ukraine depuis 2014 (par exemple interdiction ukrainienne de parler la langue russe = quand même dur si l’on se sent russe !).

Cela change totalement la vision des choses, et remet en cause la bien-pensance actuelle « russe 100% méchant, ukrainien 100% gentil ».

Quelle est la vérité ? la bonne version ? Objectivement je n’en sais rien, mais il est choquant d’exclure a priori cette hypothèse, et de condamner aussi radicalement/rapidement sans réfléchir.

Surtout quand on pense à toutes les conséquences stupides de cette condamnation expresse = tension dans le monde, diverses pénuries, dérèglement des économies, bref tous perdants (en tout cas français perdants) alors qu’un peu de réflexion et de bons sens auraient dû pousser vers la négo et une solution « raisonnable ». Imaginez que « « culture russe, et souhait de rattachement à la Russie » soit la réalité, alors que d’erreurs, que de gâchis dus aux mauvais choix de « nos » décideurs.

Bonne réflexion

Comme le précise le règlement du Palais Bourbon de 1958,, « l’Assemblée vote normalement à main levée en toutes matières

https://www.rtl.fr/actu/politique/pourquoi-vote-t-on-a-main-levee-a-l-assemblee-nationale-7789523425

le vote à bulletin secret est interdit pour prendre les résolutions de copropriété figurant à l’ordre du jour de l’assemblée générale

https://www.associationmodeemploi.fr/article/existe-t-il-une-loi-qui-reglemente-le-vote-a-main-levee-ou-au-scrutin-secret.64079

gilets jaunes

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2018/11/16/gilets-jaunes-a-bar-le-duc-vote-a-main-levee

CGT : Le résultat du scrutin réalisé par comptage des votes à main levée …

Le congrès de la CGT inflige un camouflet à Philippe Martinez

RN

https://www.lepoint.fr/politique/marine-le-pen-elue-par-acclamation-presidente-du-groupe-rn-a-l-assemblee-23-06-2022-2480767_20.php

LR Au terme d’un vote à main levée organisé à …

https://www.lefigaro.fr/politique/christian-estrosi-elu-numero-deux-d-horizons-le-parti-d-edouard-philippe-20220916

Ecologistes

https://www.la-croix.com/Actualite/France/Levee-d-immunite-les-senateurs-ecologistes-pour-un-vote-a-main-levee-2014-01-12-1088221