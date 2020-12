Réflexion migratoire

« Puis, plus récemment, les espagnols, les portugais, les irlandais, les italiens, et curieusement, des allemands et des français sont partis vers les Amériques, pas pour des raisons politiques mais, plutôt pour des raisons de pauvreté, les mêmes, pour les mêmes raisons, ont émigré en France !!! »

Avec un ami comme vous, les migrants n’ont pas besoin d’ennemis !

1. la découverte de l’Amérique s’est faite par hasard en cherchant une voie maritime vers les Indes par l’ouest quand on a compris que la terre était ronde, et pour court-circuiter les commerçants intermédiaires de la route de la soie et des épices. Ce n’était pas du tout une entreprise de peuplement.

2. les raisons des colonisations qui ont suivi étaient dues à tout sauf à la pauvreté : les conquistadors espagnols, après avoir dévalisé les rois d’Amérique Latine ont été fasciné et fanatisés par le mythe de l’Eldorado, source supposée intarissable de richesses pour dominer les autres et pas pour sortir de la pauvreté, les statues britanniques et allemands ont cru trouver une terre d’accueil où ils ne seraient plus persécutés la compagnie des Indes française et les armateurs de Nantes et Bordeaux réalisaient des fortunes colossales avec le commerce triangulaire reposant sur le trafic d’esclaves et la production de sucre, véritable or en barre, et les Italiens ont plus ou moins loupé le coche sur ce coup-là après qu’Amerigo Vespucci ait laissé son nom au continent. Ils se sont rattrapés plus tard, pendant la prohibition en structurant les gangs US

3. Les migrations intra-européennes du vingtième siècle n’ont rien à voir avec le peuplement de l’Amérique. Les origines sociales des populations concernées sont différentes.

Mettre dans le même sac conquérants, persécutés, colonisateurs et colonisés manque pour le moins de rigueur et n’induit pas la conclusion de l’article et son couplet sur la richesse du « melting pot ».