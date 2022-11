Réflexion personnelle d’une nulle en stratégie diplomatique et guerrière

et, par voie des conséquence, réflexion à propos de notre président de la république.

À propos de notre président de la république, Emmanuel Macron, chacun est libre de son opinion qu’il a forgé en fonction de ses convictions. Et, que je partage ou non cette opinion, je la respecte.

Depuis 2017, la mienne n’a pas changé et, bien au contraire, depuis 5 ans que j’entends pérorer, chipoter, vociférer, déblatérer ses adversaires, je suis de plus en plus convaincue que l’élection au poste suprême d’Emmanuel Macron a été, par deux fois, la meilleure des décisions des français.

Pourtant, je ne suis pas toujours d’accord avec lui. Je regrette son manque d’empathie pour les animaux, je n’approuve pas sa complaisance vis-à-vis de chasseurs, je déplore son peu de soutien au personnel soignant, au corps enseignant, aux personnes handicapées, je me désole de son indécision s’agissant de la conduite à tenir envers les immigrés qu’il convient d’accueillir pour certains et de refouler pour d’autres.

Mais ce que j’aime en notre président de la république, c’est qu’il a brigué ce poste avec pour seul but, et il ne s’en est pas caché, de redonner à la France la stature qu’elle avait sous Louis XIV et sous Napoléon 1er. Et ce que j’aime en Emmanuel Macron, c’est qu’avec la crise du Covid, il a appris à aimer les français et s’est pris de l’envie de les protéger. Et, enfin, ce que j’aime en notre président de la république, Emmanuel Macron, c’est qu’il est vrai. Il ne cherche pas à plaire, il veut convaincre. Il est même franc jusqu’à en paraître méprisant. Ce qui lui est reproché bien à tort pour une raison fort simple : pour être méprisant, il faut juger les autres. Emmanuel Macron ne juge personne parce qu’il se fiche des opinions des autres et qu’il maintient son cap initial : redonner sa stature à la France.

C’est la raison pour laquelle il continue de dialoguer avec Poutine. Il veut que la France soit à l’initiative du traité de paix qui devra forcément intervenir un jour.

C’est la raison pour laquelle, et parce qu’il est intelligent et astucieux, il a choisi d’interpeller, très précisément maintenant, le président chinois Xi-Jinping.

La Chine est en effet un pays des mieux armés du monde mais, son armement est, avant tout, dissuasif. Les chinois axeront toujours leur puissance sur leur domination du commerce plutôt que la domination par les armes. La mentalité chinoise ne favorisera jamais le combat tant qu’il existera une autre alternative mais ne tergiversera pas et sera implacable en cas de menace visant son pays.

Or, les dernières élections américaines ont montré sans équivoque que les républicains, ces imbéciles imbus d’eux-mêmes, sont de plus en plus tentés de déclarer la guerre à la Chine en se souciant peu de déclencher une troisième guerre mondiale.

Et ce que propose le président de la république, Emmanuel Macron, au président chinois, Xi-Jinping, c’est de forcer Poutine à renoncer de continuer cette guerre qu’il a déclenchée. Ce que suggère Emmanuel Macron à Xi-Jinping, c’est de devenir l’instigateur d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine et, ‘en même temps’, ce qui est le credo d’Emmanuel Macron, de baîllonner, de neutraliser les américains qui, eux, n’y seront pas parvenu en dépit de leurs aides financières et armées à l’Ukraine.

Qui oserait déclarer la guerre à un pays qui a collaboré à restaurer la paix ?