Réflexion sur l’économie

En cette période électorale, trois blocs idéologiques s’affrontent avec comme point commun de parler économie sans y réfléchir vraiment et sans rien approfondir. Au centre sous la houlette d’Emmanuel Macron et des restes de caciques des Républicains et des Socialistes, un bloc pense qu’une bonne communication permet de se dispenser d’agir et de réfléchir. Sur ses deux côtés, deux autres blocs conscients du désastre où nous mènent l’inaction et la fausse réflexion, proposent deux idéologies contradictoires, aussi utopiques l’une que l’autre car fondées toutes les deux sur la chimère de la création de richesse qui est la négation de ce qu’est l’économie.

Impossible de comprendre l’économie sans repartir du début, décrire les évolutions et constater les dérapages.

L’économie est d’abord l’organisation de toutes les énergies humaines à l’intérieur d’un groupe, groupe qui consomme ce qu’il produit et qui peut consommer d’autant plus qu’il produit davantage et qu’il rend chacun utile. Produire échanger et consommer sont les trois bases fondamentales de l’économie, la quatrième étant l’harmonie entre les trois. L’avantage comparatif de confier à chacun ce qu’il fait le mieux ou le moins mal, est une évidence immédiatement comprise dans tous les groupes. Très tôt pour produire davantage, les sociétés ont domestiqué l’énergie calorique par le feu, l’énergie animale pour la traction, l’énergie éolienne par les moulins à vents et la marine à voile, l’énergie solaire par l’agriculture et les serres, et l’énergie hydraulique par les barrages et les moulins à eau. Ce n’est qu’au XXe siècle que l’homme a réellement domestiqué les énergies fossiles mais les lieux de production et de consommation s’étant rapidement éloignés les uns des autres, la répartition du fruit des énergies fossiles s’est faite par l’argent au moment même où les sociétés ont perdu le sens de la monnaie.

La monnaie avait toujours été un prélèvement fait par le pouvoir sur la richesse d’une société afin, comme Aristote l’avait dit, de faciliter les échanges, de quantifier la richesse et d’en être la réserve. Toujours et partout elle était le fruit d’une énergie humaine intelligemment dépensée. C’était de l’or, de l’argent, du sel ou du bétail, en tous cas une richesse prélevée sur une richesse collectivement reconnue par l’effort qu’il avait fallu faire pour l’obtenir. La monnaie était par définition limitée.

Le pouvoir a toujours tenté de tricher un peu mais les vrais dérapages ont commencé au XVIIIe siècle avec l’arrivée de la monnaie « fiduciaire » fondée sur la confiance, monnaie papier adossée à une richesse réelle et reconnue. Ce fut d’abord les billets de Law adossés aux richesses du Mississipi à l’époque du Régent, puis les roubles de la Grande Catherine adossés aux mines russes de cuivre, puis le dollar continental adossé à l’or espagnol et enfin les assignats adossés aux richesses confisquées à la noblesse et au clergé. Toutes ces monnaies ont rapidement disparu par la manie qu’a partout le pouvoir de trahir la confiance qu’on lui fait et de fabriquer infiniment plus de monnaie qu’il n’y a de richesses réelles en garantie. Ces mauvaises expériences ont fait revenir pendant près de deux siècles à l’or comme monnaie, limitée en quantité par l’énergie qu’il avait fallu D’ABORD avoir dépensé pour l’obtenir.

La stupidité incroyable de la troïka politico-médiatico-universitaire au pouvoir a été d’accepter dans la deuxième partie du XXe siècle sans rien y comprendre, le trait de génie diabolique du monde financier qui a créé par le prêt bancaire qui n’avait jamais existé que sur gage, une monnaie non différenciable de la vraie mais qui ne véhicule plus aucune énergie déjà bien dépensée mais une énergie efficace à trouver PLUS TARD. Finie la primauté de la production, bonjour les fantasmes les plus variés devenus apparemment réalisables grâce à cette monnaie devenue illimitée. Le pouvoir s’est empêtré dans une conception aberrante de la démocratie où, le monde de la finance ayant permis au peuple de rêver sans limite, c’est la majorité des rêveurs qui définit dorénavant de nouvelles vérités et la marche à suivre pour les atteindre. Nous vivons la réalité du roman de Carlo Collodi où Pinocchio affublé du Chat et du Renard, se retrouve au pays des jouets. Le peuple qu’il représente ne peut qu’être écartelé comme Pinocchio entre d’un côté son bon sens et sa volonté de bien faire, et de l’autre le plaisir de croire aux mensonges de la troïka politico-médiatico-universitaire. L’avis du peuple perd de son intérêt tellement son environnement n’est que construction mentale irréaliste pour qu’il en perde son bon sens. On y rajoute les peurs complètement artificielles pandémique, climatique ou du méchant Poutine pour avoir un joli troupeau en quête de son berger qui lui fera traverser l’orage.

Nous sommes dans cette impasse et analyser l’incohérence de toutes les solutions proposées par tous les chats et tous les renards, devient une nécessité absolue.

Il y a d’abord le carburant de la bêtise qui permet toutes les incohérences. C’est la croyance généralisée en la création de richesse qui alimente toutes les propositions sans aucune exception. Si les entreprises produisent et font en effet pour elles-mêmes de la valeur ajoutée, cette valeur ajoutée n’existe que par la dépense des clients et il n’y a donc, macro économiquement parlant, que des valeurs échangées et en aucun cas créées quand la monnaie est une vraie richesse. Seule la création de fausse monnaie par les banques centrales et commerciales, permet depuis un demi-siècle d’acheter et donc de transformer artificiellement en richesse la production des entreprises. C’est la montée sans fin de la dette qui fait croire à la création de richesse. Comme le PIB est la somme de toutes les ventes, créer de l’argent pour pouvoir acheter davantage, fait monter naturellement le PIB, chiffrage proposé aux gogos de la création de richesse dans laquelle on pourrait prétendument puiser.

Le carburant de la bêtise étant en place et à disposition dans la quasi-totalité des esprits, tous les fantasmes peuvent s’épanouir et nous pouvons observer la multiplicité de leur étalage comme de leur justification par la création de richesse.

Les femmes ont renoncé à l’égalité qu’elles avaient avec les hommes dans leur complémentarité pour se vouloir identiques en jouant à l’homme et en renonçant à elles-mêmes. Comme chaque fois, les mots inversent la réalité et l’abandon de l’égalité hommes-femmes est devenu officiellement l’égalité hommes-femmes avec son ministère, sa corne d’abondance, ses égéries et ses contre-vérités déguisées en vérités obligatoires.

Les producteurs, ouvriers, artisans et agriculteurs sont petit à petit remplacés par des zombies sortis des universités, poussés par leurs parents à « faire des études » et ayant appris l’oisiveté à l’université, convaincus qu’ils vont pouvoir consommer les richesses qu’ils vont créer par leur capacité à emprunter, la création magique de richesse devant s’occuper de rembourser. C’est l’argent venu de nulle part qui rend ce fantasme provisoirement crédible et une population qui ne produit plus rien si ce n’est un jus de crane malade et irréaliste. Produire ou être utile à la production en la rendant possible ou en la distribuant, n’est plus la base de l’économie. L’économie n’est devenue que discutaillerie entre bavards inutiles et incompétents sur la meilleure façon de se partager une création de richesses imaginaire. Et on continue à présenter l’économie comme une science !

Pour tenir encore un moment, le mythe du libre-échange permet de faire croire que nous consommerons ce que d’autres produiront, sans voir que tous les autres sont en train de venir chez nous pour partager notre bêtise tellement nous leur avons fait croire que c’était de l’intelligence et que nos valeurs étaient avant tout le généreux partage de notre richesse imaginaire. La préférence nationale qui s’appelait la citoyenneté est combattue par la prétendue sagesse des faux sages imbus d’eux-mêmes du conseil constitutionnel qui défait impunément les lois et du conseil d’état qui défait impunément toute décision administrative.

Devant cette accumulation d’inversions de valeurs, que propose donc la classe indémêlable politico-médiatico-sportivo-intello-universitaire toute ravie de sa position personnelle quel qu’en soit le mérite réel ?

Il y a ceux qui sont bien au chaud dans leur intérieur personnel et qui ne veulent surtout pas en être dérangés par les extrêmes dont ils ne savent même pas que cela veut dire ceux qui sont le plus à l’extérieur. On y retrouve tous les biens lotis où qu’ils se trouvent de Fabius à Macron ou Hollande en passant par les barons Républicains ou les éléphants socialistes sans oublier Mbappé au salaire indécent parce qu’il est simplement agile de ses pieds.

Ceux qui déjà bien au chaud personnellement comme Le Pen ou Mélenchon, croient pouvoir encore améliorer leur confort en étant mieux soutenus par un peuple perdu. Ils se séparent entre ceux qui pensent privilégier l’émotion en appelant généralement cela la gauche et ceux qui pensent privilégier la raison en appelant cela généralement la droite. Comme ce qu’ils proposent sera systématiquement censuré par le pseudo état de droit du conseil constitutionnel, du conseil d’état et de la cour européenne des droits de l’homme, la nouvelle assemblée ne changera rien à rien, ils continueront tous à acheter le peuple avec de l’argent qu’ils n’ont pas jusqu’à la véritable et inéluctable explosion.

Comme l’émotion envahira la rue quel que soit le résultat des urnes, sans doute vaut-il mieux envoyer de la raison à l’assemblée. Mais tant que le peuple n’aura pas compris que l’économie se limite à produire, à échanger et à consommer, il restera dans l’angoisse d’attendre sans savoir quand, comment et par qui, la table sera renversée. Où sont donc les intellectuels ?