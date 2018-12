Réflexion sur les raisons de l’ampleur du mouvement gilet jaune

Je pense qu’on ne peut pas comprendre les Gilets jaunes si on cherche à les voir comme un groupe de gens qui défendent un intérêt catégoriel et envers qui il faudrait céder à des revendications. C’est un peu ce que vous faite en prenant comme postulat qu’il s’agit par exemple d’un groupe de personnes qui refuseraient l’augmentation du prix des carburants parce que ça leur coûte trop cher. C’est une grosse erreur que commet le gouvernement - volontairement s’agissant de lui - ainsi que la grande majorité des commentateurs dont beaucoup ne comprennent toujours pas. Ils ne comprennent pas parce qu’en premier lieu ils ne vivent pas du tout les mêmes réalités puis d’autre part - et il faut bien le dire -, parce qu’il y a une convergence d’intérêts entre le gouvernement, les médias et tout ceux à qui profite le fonctionnement actuel des choses, pour offrir aux français une grille de lecture du mouvement... ils font du « prêt à penser » pour dire les choses trivialement.

Offrir une grille de lecture c’est une façon de faire diversion pour qu’on ne voit pas où se situe le vrai problème et que les choses puissent continuer ainsi : « business as usual » comme on dit. Tous ces gens d’en haut ont tellement peur que le peuple se réveille, qu’une conscience collective apparaisse et qu’il mette un terme à leurs avantages injustes que chacun fait ce qu’il peut à son niveau pour endiguer le phénomène : les médias désinforment volontairement ou par omission (comme ne cesser de parler d’essoufflement puisque s’insurger contre les violences n’a pas marché), le gouvernement exploite les évènements (comme utiliser la menace terroriste suite à Strasbourg pour dire qu’il ne faut pas aller manifester), certaines figures critiques ouvertement (comme Bernard Henri Levy) mais surtout la grande majorité fait profil bas : vous entendez beaucoup de gens d’en haut se plaindre ? Vous les voyez les organisations patronales se plaindre contre les dégâts économiques des manifestations ? Les artistes qui sont si d’habitude si prompt à s’exprimer pour tout et n’importe quoi, vous en voyez beaucoup sur les plateaux télé ? Tout ceux d’en haut qui ont parfaitement compris qu’ils ont beaucoup à perdre préfèrent se taire, c’est leur intérêt... Bref, pour véritable comprendre il faut s’extraire de cette grille de lecture qui nous est imposée, sortir de ses « à priori » et chercher à voir les choses sous un autre angle comme vous le dites si bien, en prenant de la hauteur, en recoupant les propos et les comportements des uns et des autres....c’est ce que vous faite au travers de votre intervention et c’est très bien, à titre personnel je vous en remercie.



Sur le plan formel donc, les Gilets jaunes sont les personnes qui n’en pouvant tout simplement plus - parce que les choses de leur vie ne sont plus soutenables -, viennent dire stop aux dysfonctionnements de notre système, dysfonctionnements dont ils sont les premières victimes, mais pas les seules... Un dysfonctionnement de notre système, c’est par exemple le fait que Monsieur Macron ait remporté la présidentiel alors qu’objectivement, une majorité de français ne le souhaitait pas : il s’agit d’un dysfonctionnement démocratique majeur et grave dans la mesure où dans sa recherche d’efficacité (« Je vais faire ce que j’ai dit », « Droit dans mes bottes », « Garder le cap », ...), le gouvernement développe et applique des politiques réellement contraignantes dont la majorité des français ne voulait pas. Ce dysfonctionnement se démontre aussi par le fait que l’exécutif n’a pas écouté les remontés de terrain de sa majorité, qu’il a disqualifié les corps intermédiaires, qu’il est resté sourd aux appel des maires ou encore qu’il n’a pas voulu comprendre les démissions de ses ministres (Hulot, Collomb). Un autre exemple de dysfonctionnement, c’est le fait que de plus en plus d’efforts fiscaux soient demandés aux français d’en bas (classe moyenne incluse), soit directement par une hausse des impôts et des taxes, soit indirectement par les PV sur la route, les parcmètres, l’alibi de la transition énergétique, etc. alors qu’on fait toujours plus d’allégement pour les classes supérieures qui soit ne sont pas concernées par lesdites taxes, soit sont les premières à faire ce pour quoi on demande aux autres de payer. Regardez ce que représente symboliquement et économiquement, quand ils sont mis bout à bout, la suppression partielle de l’ISF, l’allègement de l’Exit taxe, l’absence continue de taxation des GAFA, l’évasion fiscale contre laquelle on ne lutte guère, le maintien du CICE pour les grandes entreprises alors ferme les établissements après avoir empoché l’argent public ou qu’elles fraudent

massivement par le biais de l’optimisation fiscale... S’agissant des individus, regardez le patrimoine de Johnny Hallyday + les manoeuvres pour échapper honteusement au droit français que sa succession houleuse a révélé - et pourtant il était loin de gérer efficacement ses affaires -. Tous font pareil voir pire aussi vous comprendrez pourquoi le peuple ne supporte plus ses élites qui a titre privé se gavent littéralement pendant que 1) ils sont complètement incompétents à gérer correctement notre pays, ils ne sont pas à la hauteur de leur rôle sociétal (vous pourrez lire mon intervention sur « Gillets jaunes : pourquoi il va falloir comprendre et agir » et 2) ils conduisent des politiques qui asservissent et paupérisent littéralement le peuple - « les classes laborieuses » comme le dit honteusement Monsieur Macron lui-même - ou bien leur permettent de se comporter de façon anti-patriotique et anti-sociale : les banques qui saignent les foyers modestes, les société d’autoroute qui s’engraissent sur le dos des français, etc.



(suite dans le prochain commentaire)