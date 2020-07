Réflexions, questions et raccourcis au sujet de la pauvreté profonde et de son éradication

@Pierre Régnier

Oui, quand on a rien on ne peux plus avoir moins, et quand on à tout on se débrouille toujours pour avoir plus. Ca n’est pas acceptable pour moi non plus.

Mais comment organiser une redistribution mondialisée vers les plus pauvres ?

Faut-il l’attendre du volontariat ?

Faut-il un ordre mondiale ?

Il me semble que l’auteur préconise le volontariat.