Des attaques terroristes récentes dans de nombreuses villes européennes méritent une pause de la part des experts et des chercheurs dans le domaine du terrorisme. L'une d'entre elles est la question posée par Ian Cobain dans un récent article du Guardian intitulé « Les liens familiaux entre les éléments de la cellule terroriste espagnole font écho avec les attaques passées ». Selon Cobain, la cellule terroriste qui a mené l'attaque de Barcelone a été constituée de frères, ce qui est devenu courant dans les cellules terroristes.

Younes Abou Yaaqoub, 22 ans, qui a été tué dans une opération de la police espagnole, a été le principal suspect conduisant le camion à Barcelone. Son frère Hussein, âgé de 19 ans, était parmi les cinq personnes tuées par la police sur la côte de Cambrils après avoir commis une attaque par un véhicule. Mohammed Hashmi, 24 ans, et son frère Omar, 21 ans, tués par la police espagnole, ont participé aux attaques. Saeed Aalla, 18 ans, a été tué et son frère Mohammed Aalla, 27 ans, est interrogé parce que sa voiture a été utilisée dans l'attaque de Barcelone, et il y a une recherche continue pour leur troisième frère. Youssouf. Moussa Oukabir, âgé de 17 ans, a été tué et son frère Driss s'est livré à la police. Il n'y a aucune preuve de ses liens avec l'attentat terroriste de Barcelone. En Allemagne, quatre frères syriens ont également été récemment arrêtés pour appartenir à l'aile terroriste Al-Nusra en Syrie, affiliée à Al-Qaeda.

L'auteur de l'article dans le journal The Guardian dit que les études sur le terrorisme djihadiste suggèrent que les liens familiaux dans ces organisations sont normaux, étant donné que le terrorisme est une activité hautement sociale et influencée par les pairs.

Cette analyse peut sembler logique, mais il faut mieux comprendre comment le groupe / la famille est impliqué dans ces organisations. Les enquêtes avec le père d'un terroriste révèlent qu'il ne sait rien de l'affiliation intellectuelle extrémiste de son fils, ce qui est très critique quant à la faisabilité des mesures préventives.

Les autorités de sécurité dans la plupart des attaques terroristes connaissaient les personnalités des terroristes, mais ne pouvaient prédire leur inclination à commettre des actes de terrorisme. Les terroristes n'étaient pas soumis à une surveillance étroite de manière proactive en raison de l'utilisation de la dissimulation et de la tromperie.

Ce phénomène nécessite des études approfondies car il constitue une menace sérieuse et affecte négativement la détection précoce de l'idéologie terroriste dans le cas où elle est massivement infiltrée dans les familles. Il est difficile d'appliquer l'idée de la censure familiale, d'autant plus que la plupart des nouveaux terroristes ont moins de 20 ans.

Un autre développement du phénomène terroriste est que les nouveaux terroristes en Europe ont des antécédents frappants. L'Imam de la mosquée de Ribol Catalan, Abdul Baqi al-Saadi, serait responsable du « lavage de cerveau » de jeunes marocains et les pousserait à former la cellule jihadiste derrière les attaques. Il était le cerveau de la cellule terroriste en Espagne, et il est peut-être devenu un extrémiste en prison par l'aide d'un participant aux bombardements de Madrid.

Al-Saadi a été condamné à deux ans de prison pour trafic de drogue du Maroc vers l'Espagne où il a rencontré Rachid Aglif, connu sous le nom le « lapin », et qui a été condamné à 18 ans de prison pour avoir participé aux attentats de Madrid qui ont tué 192 personnes et blessé 2 000 autres.

Cet Imam n'était pas du tout religieux avant d'entrer en prison, mais il portait de la drogue en Espagne, comme le confirment les informations officielles. L'Imam, al-Saadi, n'était pas connu pour sa rigidité déclarée dans le discours religieux à l'intérieur de la mosquée, mais il semblait très naturel, ce qui peut expliquer pourquoi il n'a pas soulevé les soupçons des services de sécurité. Un membre de la mosquée affirme que l'Imam se comportait normalement parmi les gens ; s'il avait lavé les cerveaux de ces jeunes hommes, il l'aurait fait en secret et dans un endroit inconnu. Les déclarations des témoins à la presse espagnole révèlent certaines des caractéristiques des leaders du terrorisme. L'un d'eux a dit que l'Imam de la mosquée était très introverti et s'il se trouvait avec d'autres personnes, il aurait préféré les jeunes hommes plus que les personnes de son âge. Il organisait des matchs de football dans une salle où participaient des jeunes impliqués dans des attaques telles que Moussa Oukabir, 17 ans, qui a été tué lors de l'attaque de Cambrils, a déclaré un autre témoin. Cette stratégie reflète un travail clandestin antérieur.

La radicalisation de l'Imam de la mosquée et sa transformation en chef terroriste ont pris près de deux ans. Il est arrivé à Ribol en 2015 puis est allé en Belgique en tant qu'imam avant de retourner à Ribol, et en avril 2016, il a commencé à diriger les fidèles dans cette mosquée. À la fin du mois de juin 2017, il a demandé un congé de trois mois pour aller visiter son épouse au Maroc, puis est revenu en Espagne en tant que cerveau des deux attaques et se préparait à les exécuter de manière beaucoup plus grave.

La police a saisi 120 bouteilles de gaz et des traces d'un engin explosif précédemment utilisé dans les tunnels de Bruxelles, de Paris et de Londres. Il envisageait également d'utiliser trois camions loués pour lancer des attaques coordonnées après les avoir chargés d'explosifs et de bouteilles de gaz contre des cibles destinées aux touristes.

La plupart des 12 suspects de la cellule terroriste en Espagne vivaient à Ribol, au nord de Barcelone, près de la frontière française. Ils étaient tous des jeunes de même origine, ce qui reflète l'étendue de l'influence mutuelle en termes d'âge et d'appartenance ethnique dans un seul endroit.