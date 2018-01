Réflexions sur les commentaires

L’article CHE GUEVARA : DU MYTHE À LA RÉALITÉ publié par Agoravox a suscité un certain nombre de commentaires dont certains sont des réflexions intelligentes et argumentées et d’autres des discours de mauvaise foi et haineux.

La publication de ces commentaires est nécessaire aux échanges et en fin de compte, contribuent à améliorer la réflexion des lecteurs et de l’auteur. Mais pas tous : ceux qui ne sont que des invectives, des injures, des procès d’intention, empêchent un dialogue constructif et enrichissant. Il suffit bien sûr de les ignorer : je regrette que cette ligne écarte des gens qui, paradoxalement, sont ceux qui ont le plus besoin de ces échanges. Derrière la haine, l’insulte, le procès d’intention, le préjugé, existe-t-il une porte entrouverte par laquelle introduire la raison, la réflexion, l’échange et le respect ? C’est le sujet que j’aborde dans cet article, avec un certain doute sur une réponse positive.

Liberté d’expression

On m’accuse d’être anticommuniste ; c’est vrai, je l’avoue. On me soupçonne d’être de droite : oui, je suis coupable, sans être conservateur. Mais pourquoi m’accuser, me soupçonner ? Est-ce un délit, un crime ? Parfois même, on me classe à gauche : je regrette, je ne le suis pas. Pire, je me confesse libéral : ma philosophie est celles des droits de l’Homme, et je combats les politiques et les idéologies qui ne les respectent pas, et certains voudraient semble-t-il que je fasse, à l’instar des procès soviétiques et autres, des aveux et mon autocritique. Regrettent-ils les camps de rééducation ?

Dans les droits de l’Homme, il y a la liberté de penser et d’expression : cela inclut évidemment la liberté de penser faux, ce qui signifie que chacun peut être communiste, libéral, de droite, de gauche, rien, catholique, raëlien, mormon…. et qu’il a le droit de le dire sans s’exposer à des insultes. Cette liberté de l’un est bien évidemment limitée par celle de l’autre. La difficulté est de fixer la limite, et je pense qu’une règle sur ce point est impossible. C’est à chacun de limiter sa liberté d’expression par respect pour les autres.

Sartre a écrit : « tout anticommuniste est un chien, je n’en démordrai pas » (Sartre J-P, Situations IV, p. 248-249, Gallimard, 1961, Paris). Cette citation montre bien l’hypocrisie du personnage, sauvé de la mort pendant la seconde guerre mondiale par le fasciste Drieu La Rochelle. Il avait lui-même certainement lu Gide, Aron et Camus qu’il a dénigré largement. Sont-ils « des chiens » ? Voulait-il empêcher que d’autres les lisent aussi ? Il était pour la liberté de penser et d’expression, mais seulement la sienne. Toute expression doit pouvoir être exprimée, mais établir un dialogue, pour enrichir la réflexion, pas pour les empêcher.

L’histoire de Retour d’URSS est significative : cet essai, publié en 1936 à la suite d’un voyage de Gide en URSS, est très critique de l’Union soviétique. L’écrivain, auparavant attiré par le communisme, a été vilipendé pour cet essai par ses propres amis. Sa renommée et son influence lui ont valu une condamnation unanime de la gauche destinée à le faire taire et à limiter son influence. L’époque imposait déjà de « ne pas désespérer Billancourt », c’est-à-dire de cacher la vérité pour ne pas décevoir le prolétariat. D’autres auteurs ont critiqué le régime stalinien, par exemple Un mineur français chez les Russes du syndicaliste Kléber Legay (éditions Pierre Tisné, Paris, 1936) mais, beaucoup moins connus, ils ne présentaient pas le même danger politique (Jeannine Verdès-Leroux : « Le poids du PCF dans les milieux intellectuels : chiffre arithmétique et chiffre politique », Histoire et libertés, n°43, automne 2010).

L’ambition personnelle est responsable de ce prosélytisme politique et de l’adhésion d’écrivains, journalistes, enseignants… à une idéologie dominante. Julien Benda a décrit sévèrement cette dérive d’intellectuels dans La trahison des clercs (Grasset, 1927, réédité en 1946), qui leur fait perdre l’honnêteté intellectuelle et l’esprit critique inséparables de leur rôle. Je ne crois pas qu’Agoravox ait été créé pour mettre une tribune à la disposition de la propagande des partis et des idéologies via des auteurs et des commentateurs intellectuellement corrompus, mais au contraire pour faciliter le dialogue et la recherche de la vérité par un échange dialectique. Que des commentateurs, imitant Sartre, cherchent à empêcher la libre expression et le dialogue est regrettable.

Le dialogue

Ces commentaires ne présentent qu’un seul intérêt, celui de montrer le mépris de leurs auteurs pour la vérité qu’ils ne cherchent pas, ou pire, qu’ils veulent cacher.

La réaction d’un auteur insulté est de répondre de la même façon : le débat devient un simple échange d’injures qui ne mène à rien. C’est pourquoi j’essaie parfois de leur répondre tout d’abord de façon mesurée : en calmant le jeu, je tente d’établir un contact qui ne consiste pas à vouloir convaincre l’interlocuteur, mais à le faire réfléchir sur ce je dis. C’est difficile : je n’y parvenu qu’une ou deux fois. Mais cela montre que c’est possible. Que faire en cas d’échec ? Reprendre la ligne qui consiste à les ignorer, mais parfois ces commentaires se multiplient, au point d’empêcher le débat entre tous.

On me reproche mes diplômes ; je le comprends mieux. Mais on utilise le diplôme de médecin du Che et les soins qu’il a apportés à des blessés pour renforcer le mythe. C’est assez contradictoire. Le profil que j’ai publié sur Agoravox figure sur la quatrième de couverture de mon essai Un projet social-libéral pour la France ; il permet au lecteur de savoir qui je suis, c’est tout. Quand un auteur parle de médecine, j’aime bien savoir s’il est médecin ! J’ai lu des articles sur le réchauffement climatique ou sur les vaccins dont les auteurs n’y connaissaient visiblement rien. J’aurais aimé le savoir avant.

Je travaille beaucoup sur un article avant de le proposer à la publication : je lis beaucoup, vérifie les références, les sélectionne, mais je ne prétends pas dire une « vérité universelle » qui, dans le domaine des sciences sociales, de la philosophie, de la politique, de l’histoire et même des sciences exactes n’existe pas. Chacun a son avis, suivant sa personnalité, son histoire, et a évidemment le droit de ne pas être convaincu. Mais bon, j’ai modifié mon profil.

Chacun a sa propre vérité. Dans un débat, il faut toujours partir de la sincérité de l’interlocuteur et du principe qu’il peut avoir raison. La contestation des travaux et de la réflexion de quelqu’un qui y a consacré beaucoup de travail n’a aucun sens ni intérêt si elle se limite à l’insulte, au dénigrement, ou au procès d’intention. C’est une pratique courante quand on ne dispose d’aucun argument à opposer. Comment contester le travail de Lucien Werth qui a montré par un travail considérable la suite quasi ininterrompue en URSS de 1917 à 1984 de purges sanguinaires, de procès iniques, d’assassinats, de déplacements de population, d’exils et de famines organisées ? La seule façon est de contredire ses arguments et ses conclusions par un travail comparable, et ce n’est pas du tout à la portée de tout le monde ! Mais ce n’est pas indispensable pour ne pas être convaincu par ce qu’il écrit ; simplement, cela amène à réfléchir, et il n’est pas nécessaire de lui opposer des arguments pour ne pas être convaincu de ses idées. Je ne crois pas en Dieu, et je n’ai pas besoin de de contredire les arguments des croyants, mais je n’ai pas besoin non plus de les insulter, de les dénigrer : cela serait d’une certaine façon une reconnaissance de leur supériorité.

Quelques exemples

Je vais prendre comme exemples-types deux commentaires :

Freedemocracy :

« J ’ai été bouleversé par votre article et plus encore par votre profil :

Agrégé de mathématiques

Diplômé de l’Institut de Statistiques de l’Université de Paris

Ingénieur statisticien

Docteur en mathématiques appliquées

Vous manquerait-il quelques diplômes ? Sans doute... Vous manquerait-il une once d’honnêteté intellectuelle, ça c’est sans aucun doute ! Vous êtes satisfait de votre « article » vous allez l’encadrer ? C’était un pari, un test, une expérience sociologique ? »

C’est ce commentaire qui m’a incité à modifier mon profil (j'en profite pour avouer que j’ai d’autres diplômes). Freedemocracy me reproche de dire qui je suis, mais se garde bien de lever son anonymat ! Je l’interprète, peut-être à tort, comme un aveu de faiblesse. C’est dommage de réagir de cette façon, parce que certains de ses articles, comme sur les Bogdanoff, m’ont intéressé et montrent un travail approfondi et de qualité. Moi-même, j’ai beaucoup travaillé à la rédaction de cet article, pour essayer de montrer la double figure du Che homme/icône sans tomber dans la caricature. Certains l’ont compris, et m’ont même reproché d’avoir écrit un article du journal Le Monde. J’aurais préféré que freedemocracy parle de cet article autrement qu’en le présentant comme « un pari, un test, une expérience sociologique » : cela ne m’apporte rien, et je ne vois pas à quoi ça l’avance.

Michel Maugis :

« Comme c’est facile, vos affirmations, indignent [sic] d’un mathématicien […].Vous mentez honteusement.[…] Vos affirmations hypocrites dévoilent le fond de votre pensée. En un mot votre idéologie cachée vous oblige à vous comporter comme une personne foncièrement malhonnête. » Il me traite plus loin de faux-cul et de raciste.

Comment répondre à ce discours haineux ? Michel Maugis me reproche aussi de ne pas répondre à beaucoup de commentaires ! Je dois reconnaître que j’ai du mal à répondre au sien. Cela aboutit à ce qu’il aurait fallu éviter : des échanges d’insultes entre Michel Maugis et d’autres commentateurs. C’est tout, sauf constructif.

Michel Maugis a objectivement tort, non dans sa conviction politique qu’il a parfaitement le droit d’avoir et de défendre, mais dans sa façon de répondre à ceux qui ne sont pas d’accord avec lui : ils ont eux aussi le droit d’avoir et de défendre leur propre opinion. Il se prive lui-même de la possibilité de progresser dans sa réflexion, s’enferre dans ses erreurs qu’il ne peut voir puisqu’il empêche qu’on les lui montre.

Que faire ?

Que faire lorsque quelqu’un publie un commentaire insultant et refuse ainsi tout dialogue constructif ? Que faire pour les adeptes d’une secte religieuse complètement absurde ? Que faire pour les intégristes de tous bords ? Je dis bien pour, et non contre. Les laisser dans leur aveuglement ? Qu’ils restent dans leur conviction statique ne me gêne pas, mais c’est dommage pour eux.

L’auteur d’un commentaire, même négatif, insultant, effectue un premier pas vers le dialogue. Je crois que la solution ne peut que venir de lui, et que la réponse que l’on peut faire ne peut avoir d’effet que s’il est lui-même prêt à lever un coin du voile qui l’aveugle.

La seule façon de procéder est peut-être de supporter ces commentaires, et d’y répondre au moins une fois par quelques mots, en espérant calmer le jeu, éviter le conflit, pour aboutir à terme à un échange respectueux entre les interlocuteurs. Mais c’est un espoir bien ténu.