Réforme de la PAC : attention danger ! 

@Yaurrick

ah , mais je crois que vous n avez pas bien compris comment ça fonctionne . liberalisme ne veut pas dire liberté .

c est un tour de passe passe le mot liberalisme ;

de plus comme on se trouve dans l UE il y a des fonds payés par la France etc ... bref , je pense que tout le monde commence à connaitre la chanson . ( quoique , je me demande si certains ne connaissent pas que l air mais pas les paroles ... ) , à moins que ce soit une question de compréhension du texte qui doit être difficile )