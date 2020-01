Réforme des retraites, BlackRock est intéressé par l’épargne des Français contrairement à ce qu’affirme la député Isabelle Florennes

Après l'élection présidentielle, Emmanuel Macron recevait secrètement à l'Elysée le 6 juin 2017, Larry Fink, PDG de BlackRock. Le 28 juin 2017, Bruno Le Maire rencontrait Larry Fink lors d’une visite à New York. Le 25 octobre 2017, Larry Fink accompagné de plusieurs dirigeants de BlackRock et de 21 gestionnaires de fonds, était reçu à Matignon. Ces financiers seront reçus par Emmanuel Macron à l’Elysée dans le salon Murat où se déroule le Conseil des ministres. Contrairement aux autres pays, ils pourront assister aux affaires intérieures de la France et aux exposés de nos ministres, Muriel Pénicaud, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire et Benjamin Griveaux, du jamais vu dans d'autres pays. Ils dîneront tous ensemble le soir à nos frais. J’avais oublié de mettre cette vidéo dans mon article précédent, "Macron vu par son ancien directeur à la banque Rothschild". Tout est dit dans cette vidéo sur le personnage Emmanuel Macron (https://www.youtube.com/watch?v=SlciL62fMrY). Le grand débat était un enfumage de première. La meilleure des preuves, c'est que jamais aucun cahier de doléances n'est jamais remonté sur Paris. Ils ont tous été archivés dans les mairies. Ce grand débat a servi à faire traîner les choses pour ruiner les gilets jaunes dans le but de les obliger à reprendre le travail sans rien obtenir. Le système Macron consiste à user les gens pour les faire céder. Quand un pays est entre les mains d'une oligarchie minoritaire pour imposer sa loi à la population sans aucun débat parlementaire, nous sommes bien dans ce cas dans une dictature, n'en déplaise aux membres de la REM, qui n'ont plus aucune crédibilité. D'ailleurs les rats commencent à quitter le navire pour tenter d'aller se réfugier dans une mairie. Ils ont compris que les carottes sont cuites pour 2022.

BlackRock a été créé en 1988, et est installé à New-York. C'est un gestionnaire d’actifs qui pèse 7.000 milliards$, avec 16.000 salariés répartis dans 30 pays. Il est inconnu des banquiers de province. Il détient entre 4 et 6 % de parts dans toutes les plus grandes sociétés à travers le monde, y compris dans les groupes du CAC40 en France, et dans les GAFA. BlackRock est présent dans au moins 20.000 assemblées générales d’actionnaires, dont 4000 aux USA. Au 15 janvier 2020, les actifs totaux sous gestion ont augmenté de 129 milliards$ sur le dernier trimestre et totalisent environ 7.430 milliards$, contre 5.980 milliards en 2018. Les ETFs iShares de BlackRock ont collecté plus de 75 milliards$ sur le trimestre. BlackRock a dégagé un bénéfice net trimestriel de 1,3 milliard$ soit 8,29$ par titre, contre 927 millions de dollars et 5,78$ par action en 2018. Avoir des parts partout, c'est un bon moyen pour connaître l'état financier des sociétés, pour obtenir tous les rapports financiers, et pour les charger sur ses serveurs, et aussi pour conseiller des tiers pour racheter des sociétés. Il est le leader des fonds de placement et des ETF (Exchange Traded Funds = Fonds Indiciels Cotés), des produits construits sur des indices boursiers, via les iShares pour plus de 1000 milliards. En janvier 2020, 12,5 millions de personnes détiennent l'un de ces produits financiers. Blackrock s'intéressait déjà à la loi Pacte votée en mai 2019, qui permet des possibilités en matière d'investissement et d'épargne, grâce à la réforme des retraites. Jean-François Cirelli, Président de Blackrock France a été promu au rang d'officier de la Légion d’honneur au 1er janvier, par Matignon avec l'accord du Président de la République. Cinq mois après son élection Emmanuel Macron avait reçu à l'Elysée Larry Fink, PDG de BlackRock. Pour Jean-François Cirelli cette « polémique est infondée (...) BlackRock n'est pas un fonds de pension, il ne distribue aucun produit d'épargne retraite et nous n'avons pas l'intention de le faire (...) Il gère des investissements sur l’ensemble de la planète (...) A plusieurs reprises, nous nous sommes exprimés pour dire que nous n'avions pas cherché à influencer le gouvernement ni sur la réforme actuelle des retraites ».

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire sur France Inter a dénoncé le « complotisme ». Venant de macroniens qui ne cessent pas de mentir, de dire tout et son contraire, ce la ne manque pas de piquant. Quand un ou une politique utilise le terme de complotisme, c'est toujours pour mieux dissimuler ses mensonges. Dans une vidéo Larry Fink se déclarait très intéressé par l'épargne de la France, et donc par la retraite par capitalisation. Dans une note datée du 9 juin 2019, BlackRock saluait la réforme de l'épargne-retraite qui est possible avec la loi Pacte. BlackRock préconisait une série de « recommandations » pour réussir cette réforme et pour « améliorer la qualité du dispositif ». Ce groupe financier est accusé d'avoir influencé à son avantage la réforme des retraites, ce qui a provoqué depuis le 5 décembre des grèves à répétition en France. L'équipe d'Edouard Philippe savait que cette décoration allait faire des vagues, mais il a décidé de ne pas se laisser intimider « par le complotisme de l’extrême gauche ou de l’extrême droite (…) Si on avait caché son nom, cela aurait voulu dire qu’on avait les chocottes. Et on n’a pas les chocottes (...) L'ascension sociale de ce petit gars de Savoie a fait de lui « le prototype des personnalités éligibles à ce type de distinction ». Quand on décore quelqu'un c'est toujours pour une bonne raison. Selon Le Parisien, Jean-François Cirelli a côtoyé le pouvoir, comme conseiller économique de Jacques Chirac de 1995 à 2002, puis directeur adjoint de Jean-Pierre Raffarin jusqu’en 2004, PDG de GDF-Suez de 2005 à 2015. Il connaissait bien son directeur de cabinet Édouard Philippe, Brigitte Macron, ainsi que Jean-Paul Delevoye, ex-haut-commissaire aux retraites et ministre, qui a été contraint à la démission suite à ses 13 conflits d'intérêts. Mais il a une excuse, c'est sa femme qui a mal rempli les papiers de son DPI (Déclaration Publique d'Intérêt).

Isabelle Florennes, députée MODEM, mise en difficulté sur CNEWS dans l'émission de Laurence Ferrari du 2 janvier 2020 commence par se plaindre qu'elle est toute seule contre cinq opposants. C'est gonflé et désinvolte quand LREM détient tous les pouvoirs et n'écoute personne. Quand on a un gouvernement dont 16 ministres ont été contraints à la démission pour des causes diverses, on se tait, et on évite les provocations, comme avec cette médaille remise à J-F Cirelli. Ensuite Isabelle Florennes déclare que : « C'est un raccourci rapide sur la capitalisation, puisque le système que nous proposons est un système par répartition et nous le gardons, et donc tout ce qu'on peut entendre, vous allez favoriser la capitalisation, tout ça c'est des « fake news » qui sont colportées depuis des mois, on a l'habitude, il faut les combattre, et nous sommes là pour ça et nos faisons aussi notre travail de les combattre et pour dire la vérité. Maintenant sur François Cirelli c'est un grand serviteur dans les fonctions qu'il a occupé dans les différentes grandes entreprises et dans son parcours et dans sa carrière professionnelle... »

Autant dire tout de suite que cette députée n'a jamais écouté ce qu'a déclaré Larry Fink. Cinq mois après son élection, Emmanuel Macron recevait à l'Elysée Larry Fink, PDG de BlackRock. Voici ce que déclarait Larry Fink à Davos :

« La France a un problème spécifique. Et le président et le ministre des finances essaient de le régler. 72¨% de l'épargne française est dans la banque. Ils n'investissent pas sur le long terme. Imaginez l'économie mondiale si les gens géraient leur épargne pour répondre à leurs obligations retraite à long terme. Donc s'ils avaient de l'argent correctement placé dans les besoins, dans la durée des actifs, ce qui signifie que si votre retraite est une obligation de 40 ans, que vous avez investie en action à long terme, combien ça serait bénéfique pour la vitalité de l'économie mondiale. En Chine, l'un des plus gros ralentissement aujourd'hui malgré sa croissance à 6,5%. Les chinois économisent désormais 45% de leur revenu disponible, car ils ont peur de l'avenir. Il n'y a pas de filet de sécurité pour la sécurité sociale, dans les soins de santé. »

Isabelle Florennes, précise que le système de retraite va mal, dans ce cas que les macroniens commencent par réclamer aux grands groupes le règlement des charges sociales qu'ils ne payent pas et qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliards€, comme pour EDF. Tout le monde sait que BlackRock est très intéressé par l'extension de la retraites par capitalisation en France, et ce n'est pas le fricotage entre l'Elysée et ses dirigeants qui va atténuer les tensions et les grèves. Larry Fink avait prononcé une autre petite phrase dont je n'arrive par à retrouver la vidéo dans laquelle il disait en gros que la France avait un grand potentiel en raison de son épargne. Pascal Lavielle, responsable patrimoine chez BNP, Parisbas, Cardif France déclarait à la neuvième minute dans un documentaire diffusé sur Arte : « Comment inciter les français à amener leur épargne vers les entreprises. Donc il a fallu regarder quel était le besoin, les besoins importants pour les français. L'un des besoins majeurs des français, c'est la retraite. Donc on s'est demandé dans quelle mesure, par cette incitation au niveau de la retraire, on pouvait faire en sorte que l'épargne des français puisse être orientée vers les fonds propres d'une entreprise. »

Carl Icahn est une légende de Wall Street, un investisseur en fonds spéculatifs, un spécialiste de la finance et il déclarait en 2015 : « Il y a ce bus discothèque dans lequel tout le monde est en train de boire. Ils sont tous là à s'amuser. Et vous savez qui le pousse ? C'est Larry Fink et Janet Yellen (rires). Ce sont eux qui poussent ce satané Bastringue. Ce bus est sur sa lancée, et Janet cherche de temps en temps à le freiner. Larry n'est pas d'accord et les fêtards crient : ''Non ! Ne freinez pas ! On s'éclate !'' Et ils foncent droit vers une falaise. Ce truc va plonger, et vous savez sur quoi il va s'écraser ? Sur un BlackRock, sur un rocher noir. C'est ce que je dis ».

Qui se rappelle du scandale Enron qui devait exploser dans la presse américain juste avant la destruction des tours du WTC le 9 septembre 2001. Depuis Enron a changé de nom. Certainement pas les député(es) trentenaires qui n'étaient que des gamins et des gamines en 2001. Des retraités ont fini ruiné, toutes leurs économies avaient disparu, ainsi que tous les documents compromettants qui ont fini dans les broyeurs sous la surveillance du FBI. Plus récemment les salariés de BlackRock avaient déposé une plainte contre Blackrock. « L'entreprise aurait violé son obligation fiduciaire à l'égard de ses employés. La plainte parle d'une véritable cannibalisation Blackrock aurait constamment transféré l'argent de leur pension entre différents fonds médiocres et encaissé des frais à chaque opération. Cela signifierait que BlackRock par appât du gain aurait réduit les pensions de ses propres salariés dans le seul but d'accroître ses bénéfices. Le préjudice s'élèverait à des millions de dollars.

Le système de retraite par répartition a été mis en place en France en 1941 par le régime de Vichy, pour remplacer le système par capitalisation. Il sert à collecter les cotisations des salariés actifs pour les reverser à ceux qui sont en retraite. Pour la retraite par capitalisation, un salarié verse des sommes pour se constituer un capital. Quand il part en retraite, il récupère cette somme sous la forme d'une rente mensuelle, ou en capital en une fois, en retraite complémentaire. Dans la retraite par capitalisation cette sommes est gérée par des banques, des compagnies d’assurances, des entreprises, qui proposent des produits d'épargne, un Plan Épargne Retraite (PER), un contrat Madelin (pour les travailleurs non salariés), un Préfon-retraites (pour les fonctionnaires). D'autres pays européens ont aussi adopté un système de retraite par répartition obligatoire mais plus faible, et de retraite par capitalisation facultatif plus fort. Quand vous ouvrez un PER auprès d'une banque ou d’une assurance, ces derniers font fructifier leur argent en le mettant dans un fonds de pension. Cet argent est confié à BlackRock pour le faire fructifier sur les marchés.

Avec la loi Pacte, depuis octobre les français sont incités à épargner sur ces produits, mais ils préfèrent l'assurance-vie, soit 1700 milliards€, à l'épargne retraite qui est de 220 milliards€. Blackrock ne pèse pour l'instant que 23 milliards de gestion d'actif contre 1425 milliards gérés par Amundi, filiale du Crédit Agricole, suivi de Natixis 831 milliards, Axa 750 milliards, etc... BlackRock France espère augmenter ses encours en France, et avait publié une note sur leur intérêt pour la loi Pacte. Comme par hasard ils ont un nouveau produit, un PER volontaire qu'ils espèrent fourguer aux épargnants avec en prime un allègement fiscal. L'état souhaite voir le montant des PER atteindre 300 milliards avant 2022. Les 400.000 fonctionnaires affiliés à préfon, soit 16 milliards, bénéficient de cet allègement. Depuis 1967, les fonctionnaires bénéficient du Préfon, facultatif, qui leur permet d'avoir une retraite complémentaire sous forme de rente. Depuis 2005, les agents de la fonction publique bénéficient d'une retraite additionnelle obligatoire (RAFP) mise en place par François Fillon en 2003, qui tient compte des primes et autres indemnités.

Les retraites par capitalisation sont controversées et réservées surtout aux dirigeants, ce qui n'empêche pas les syndicats d'en gérer, révélation faite début janvier sur BFMTV. La réforme des retraites prévoit une baisse du plafond de cotisation pour les hauts-revenus. Les salariés du privé cotisent (à hauteur de 28 %) jusqu’à 324 000 € de rémunération. Le gouvernement veut abaisser ce plafond à 120 000 €/an. Le gouvernement veut exonérer de cotisations retraite les très hauts salaires de plus de 10.000 euros mensuel, soit trois plafonds de la sécurité sociale, alors qu'avant c'était fixé à huit plafonds. Au-delà, le taux de cotisation baissera de 28 % à 2,8 %. Si le salarié reste actif son pouvoir d'achat augmente mais sa retraite sera moins élevée qu'avant. Cela incite les hauts revenus à choisir la retraite par capitalisation car ils auront moins de droits acquis, selon le directeur de Fidroit. Il n'y a que 1% de la population active qui gagne plus de 120 000 € bruts par an, soit moins de 300 000 salariés. Ils sont poussés vers la capitalisation, pour satisfaire les PER, mais les assureurs ne garantiront pas la restitution. Pour le syndicat CGT qui est le seul à le révélé dans Ouest-France du 6 janvier, c'est une perte pour le système de retraite par répartition d'un montant des cotisations qui serait de l'ordre de 3 milliards par an pour AGIR-ARCO. Le gouvernement et les députés macroniens ne peuvent l'ignorer. Pour compléter sa pension, chaque citoyen peut ouvrir un compte d'épargne retraite, qu'ils peuvent faire dans leur entreprise, article 83 ou 39 du Code Général des Impôts ou auprès d'une banque, d'un assureur, ou fonds de pension, ou faire un plan épargne retraite populaire (Perp). 12,5 millions de salariés ont un de ces produits. Le montant total des retraites reversées en 2018 étaient de près de 325 milliards€, et pour le cadre du régime supplémentaire d'épargne à seulement, 6,6 milliards€, d'après la DREES.

Je ne serais pas surpris qu'après la destruction de la réforme des retraites, les tentatives de destruction de l'épargne des français, que ce gouvernement radical s'attaque à l'assurance vie, et pourquoi pas ensuite aux congés payés. Avec Macron, c'est le gouvernement de l'enfumage à tous les niveaux, manipulations et mensonges journaliers qui fait augmenter le mécontentement des français au fur et à mesure qu'ils découvrent le vérité, raison pour laquelle il revient à des retraites spécifiques pour ceux qui ont protesté. Si une élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, il est plus qu'évident qu'Emmanuel Macron serait battu dès le premier tour et même au deuxième tour.