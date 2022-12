Réforme des retraites : les Français n’en veulent pas !

"Emmanuel Macron a reculé d'un mois les annonces autour de la réforme des retraites... Oh Surprise !

Mais le mois de janvier risque d'être assez difficile : c'est le moment où on sera véritablement entré dans le "dur" de la récession, le moment où les problèmes de pouvoir d'achat se combineront avec le retour des problèmes d'emplois...

Qu'à cela ne tienne, on n'en est pas à un revirement près.

Evidemment les commentateurs nous expliquent que c'est parce qu'il y aurait des divergences de points de vue entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne : l'un serait plus pour 64, l'autre pour 65... On ne sait plus...

Bon, on s'en fiche, le problème n'est pas là...

Les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron recule et temporise, c'est d'abord parce qu'il y a les fêtes de Noël et que ce serait "ballot" d'avoir des manifestations monstres et des grèves au moment des départs en vacances...

Gâcher les fêtes de fin d'année des Français qui n'ont plus que ça pour se rassurer, ce serait assez mal pris...

C'est très bien compris en Macronie.

Et puis, sur le fond, les Français n'en veulent pas !

Il y a des raisons très précises...

Bien sûr, l'idée que c'est le retour assuré des grèves, du bazar, mais pas seulement... il y a des raisons de fond.

La question de l'injustice d'une telle réforme : quand on sait que les cadres ont 12,5 années de plus de jouissance de leur retraite par rapport aux ouvriers... des questions de méfiance aussi. La plupart des Français considèrent qu'on va essayer de les avoir...

Et comment leur jeter la pierre ?

Quand ils voient que le Président de la République change d'avis comme de chemise sur cette question.

En 2019, le Président expliquait que quand même "reculer l'âge de la retraite, c'est absurde et que déjà dans l'état actuel des choses, pour un ouvrier, 62 ans, ce n'est pas évident d'y arriver.""

Une question de bon sens ! On ne peut pas demander à des travailleurs déjà abîmés par le travail, de poursuivre leur activité jusqu'à 64 ou 65 ans...

Les politiques ont-ils encore le sens des réalités ?

