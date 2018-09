Réforme Macron, combien de chômeurs

En décembre 2016, je publiais un article intitulé "programme Fillon, combien de chômeurs ?". Cet article évaluait à 2.3 millions le nombre de chômeurs supplémentaires que provoquerait le report de 62 à 65 ans de l'âge de départ à la retraite, voulu par F Fillon.

Aujourd'hui, il faut s'interroger sur l'impact de la prochaine réforme des retraites, voulues par E Macron.

Je rappelle le raisonnement qui m'avait conduit au chiffrage du projet Fillon : dans une société où, chaque année, 800 000 personnes qui partent à la retraite sont remplacés par autant de jeunes qui arrivent en âge de travailler, tout report de l'âge de la retraite provoque un déséquilibre entre les arrivées et les départs, qui se traduit par une augmentation du chômage.

Pour valider mon hypothèse, j'avais examiné la courbe de la hausse du chômage pendant la période de mise en application de la réforme Woerth, c'est à dire entre 2011 et 2017. Cet examen confortait mon analyse.

Au cours de l'année 2017, les reports successifs de l'âge de la retraite voulus par la réforme Woerth ont pris fin. En bonne logique, le chômage aurait dû cesser d'augmenter. Qu'en est-il réellement ?

Pour le savoir, allons sur le site de l'INSEE et regardons la courbe du chômage :

Nous consatons effectivement qu'à l'issue de la réforme Woerth, le chômage a cessé d'augmenter. L'hypothèse de mon article de 2016 est ainsi validée.

Maintenant, je dis que le chômage va reprendre sa progression. Pourquoi ? Parce que l'âge de départ à la retraite va encore être repoussé.

Certes, E Macron est plus subtil que F Fillon. Il n'annoncera pas un report brutal de l'âge de la retraite. Il s'arrangera simplement pour que les français repoussent eux mêmes l'âge de leur propre retraite.

Comment ? C'est très simple : il suffit de diminuer les pensions pour que les gens n'aient pas d'autre choix que de partir plus tard, afin de pouvoir vivre de leur retraite.

Déjà, de nombreux français découvrent avec effarement le faible niveau de leur futur retraite le jour où ils reçoivent les estimations qui leurs sont envoyées à 50 ou 55 ans. En effet, pour avoir le taux plein, il faut cotiser 42 ans et demi, alors que beaucoup de carrières sont incomplètes, à cause des études et du chômage. La décote fait alors son travail de sape ...

De plus, tout le monde se rend compte que le niveau de vie des retraités actuels est en train de baisser, du fait de l'augmentation de la CSG et de la non indexation des pensions sur la haussse des prix. Ainsi, une inflation de 2% par an signifie que votre retraite baisse d'autant.

Non seulement les retraites annoncées sont faibles, mais en plus, il faut anticiper qu'elles ne cesseront de baisser. La seule façon d'enrayer le mécanisme, à l'échelle individuelle, est de repousser l'âge de sa propre retraite.

À cela s'ajouteront les effets de la future réforme Macron, dont chacun pressent qu'elle diminuera encore le niveau des pensions. Les gens réagiront donc en repoussant encore plus l'âge de leur départ.

Il faut donc prévoir que l'âge de la retraite reprendra bientôt sa marche en avant, et avec lui s'envolera le chômage de la jeunesse. Les vieux toujours au travail multiplieront les arrêts maladie tandis que les jeunes tiendront les murs.

Mais il est vrai qu'il leur suffit de traverser la rue