Réformer les retraites… aux poings !

L’augmentation de l’espérance de vie, du nombre de personnes âgées et du nombre de retraités sont des faits. Les recettes et les dépenses consacrées aux retraités sont des choix. Pour obtenir leur équilibre, on peut augmenter ou diminuer dépenses et/ou recettes. Discrètement, les gouvernements successifs ont décidé de diminuer les recettes par l’exonération de certaines cotisations sociales, la diminution des services publics… Les recettes amputées, on proclame le déficit et pour rétablir l’équilibre, il faut diminuer les dépenses par un nouveau mode de calcul des pensions dont le fameux point ou le nombre de retraités en reculant l’âge de la retraite...

É. Philippe ne cache pas la nature financière de ce point : il appartiendra à l’instance de pilotage du futur système, constituée de représentants syndicaux et patronaux, de tracer le chemin pour équilibrer financièrement le dispositif en 2027. Donc suivant son agenda : âge d’équilibre, 62 ans et 4 mois en 2022, 64 ans en 2027 pour apurer le déficit. Avec possibilité de prendre la retraite plus tôt avec une pension diminuée (malus) ou plus tard avec un bonus. Objectif, plus de 3 milliards d’euros d’économies en 3 ans (5).

Pour en rester au quantitatif, cotisants/pensionnés, quelques exemples permettent de voir de fortes différences. Il faudrait y ajouter la diversité des modalités : taux, durée de cotisation, niveau de pension… Le conflit actuel touche surtout : 2 058 000 fonctionnaires de l’État et militaires cotisants pour 2 355 000 pensionnés ; 2 223 000 fonctionnaires territoriaux et hospitaliers pour 1 155 000 pensionnés ; 143 000 cotisants pour la SNCF en 2017, 261 000 bénéficiaires… A contrario , certains régimes comptent quelques dizaines de cotisants ou pensionnés et sont en voie de disparition : le dernier bénéficiaire de la caisse des Chemins de fer de l’Hérault est décédé en 2017.

Si une réforme Macron aboutit, il y aura une diversité à 10, 11, 13 ou 42, avec deux points communs : conditions plus dures d’accès à la retraite et diminution des pensions. Le tout, progressif pour être moins conflictuel...

Au-delà de l’intention et au fil des déclarations, la complexité des situations rend nécessaire une adaptation aux réalités sociales et aux rapports de force qui démultiplient le modèle initial, unique. De Gaulle, plus modeste, a gouverné le pays des 258 variétés de fromage...

Le Code du travail reconnaît 10 régimes spéciaux avec 418.776 cotisants, 1,4 % de la population active, et 930.277 pensionnés, selon les estimations de la Commission des comptes de la Sécurité sociale pour 2019. En intégrant fonction publique et régimes assimilés à des régimes spéciaux, ce total grimpe à 4,7 millions de cotisants, soit 15,7 % des actifs, et 4,3 millions de bénéficiaires (3). L e ministère de la Santé et des Solidarités met 11 régimes sur la liste fixée par décret en décembre 2014. Dans ses bilans annuels, la Sécurité sociale estime qu'il existe 13 régimes spéciaux et assimilés mais ne prend pas en compte les fonctionnaires, parfois intégrés aux régimes spéciaux.

Le gouvernement dénombre 42 régimes spéciaux à côté du Régime général, de la Mutualité sociale agricole, de la Sécurité sociale des indépendants . Dans les régimes spéciaux, 3 groupes : fonction publique (fonctionnaires civils et militaires), entreprises et établissements publics, autres régimes autour d’une profession ou d’une entreprise .

Pour pousser sa réforme, le gouvernement avance 2 arguments forts : supprimer les régimes spéciaux, créer un régime universel et juste. La communication est plus près de la publicité q ue de la vérité.

É. Philippe : les retraités actuels ne seront pas concernés par la réforme . Bien compris par les personnes âgées de 65 ans et plus, seule tranche d’âge qui, à 49%, soutient le projet . Aussi soutenu par les cadres/professions intellectuelles supérieures à 55% contre 27% des professions intermédiaires, 19% des employés et 16% des ouvriers (2).

En 1982 , une ordonnance institue la retraite à 60 ans, pour 150 trimestres (37,5 ans) de cotisation, au taux plein de 50 % du salaire annuel moyen. C’était le bon vieux temps ! En quelques semaines de 1993 , Édouard Balladur s’attaque aux retraites du secteur privé : la durée de cotisation pour la retraite à taux plein passe à 160 trimestres (40 ans), avec une décote de 2,5 % par trimestre manquant. La pension, calculée sur les 10 meilleures années, progressivement sur les 25 années, n’est plus indexée sur les salaires mais sur l'inflation. Façon de désolidariser travailleurs actifs et retraités.

La question d’augmenter les recettes ne sera pas posée. Pourtant c’est possible : en fixant le même taux de prélèvement à tous, ce qui n’est pas le cas pour les hauts revenus (6), en taxant les revenus du capital, en alignant les salaires des femmes sur ceux des hommes, en régularisant les travailleurs sans papiers, en luttant contre le travail au noir ce qui supprimerait une concurrence déloyale… mais on diminue le nombre d’inspecteur du travail...

Toutes mesures qui augmenteraient la rentrée de cotisations.

Surtout en diminuant le nombre des chômeurs, plaie principale de la société : on préfère des heures supplémentaires, sans cotisations sociales, l’allongement des années de travail, au lieu de favoriser la répartition du travail.

Travailler moins pour travailler tous.

Le choix est fait : réduire les dépense quand le nombre de personnes âgées augmente ! Ce ne peut être qu’en diminuant le montant des pensions et le nombre des pensionnés !

É. Philippe s’est engagé : au moment de la conversion des points en pension lors de l’arrivée d’un actif à la retraite, un point cotisé vaudra toujours une somme égale ou supérieure (mais pas inférieure) au montant de base inscrit dans la réforme (7). Même si l’inflation galope ? Commet Philippe pourra-t-il tenir parole dans un an, deux ans… si un autre gouvernement fait voter une loi en contradiction avec sa promesse ?

Ceux qui partent à la retraite à l’âge pivot toucheront une pension calculée sur la valeur normale du point de retraite. Pour ceux qui partent avant, la valeur du point sera diminuée, pour ceux qui partent après, le point sera bonifié dans les mêmes proportions, X % par année… (7). Encore un encouragement à travailler plus au détriment de ceux qui ne trouvent pas d’emploi.

Ça tourne beaucoup autour du pivot !

Après avoir proclamé, haut et fort, qu’il allait unifier les systèmes de retraite, le gouvernement doit moduler l’âge pivot en fonction de certains critères et… des rapports de force.

Déjà le ministre de l’Intérieur a fait des promesses dérogatoires à ses troupes qui le soutiennent comme la corde soutient le pendu… après la défection de 3 compagnies de CRS lors d'une manifestation parisienne... Il a annoncé le maintien des avantages du régime spécial des policiers... l'âge de départ à la retraite (52 ans pour les hommes en tenue et 57 ans pour les commissaires) et la retraite calculée comme tout le monde, sur la totalité de la carrière mais en intégrant toutes les primes... aboutissant à des pensions équivalentes à c elles d'aujourd'hui. Mais à la suite d'une déclaration de Macron assurant aux militaires le maintien de leur régime, les policiers exigent un futur régime de pension aligné sur celui, plus avantageux, des gendarmes (8).

Comme quoi, la lutte paie surtout celle des policiers, indispensables à un gouvernement austéritaire qui manie austérité et bâton..

Les primes seraient aussi intégrées au calcul des retraites des agents du secteur public. Compensation pour ceux qui en perçoivent : 20 % de la rémunération mais variant fortement d’un agent à l’autre. Ceux qui touchent peu ou pas de primes ont fort à perdre, notamment les enseignants (9). Pour eux, c’est le salaire qui serait fortement revalorisé.

De plus, un bonus de 5 % de points de retraite sera accordé pour chaque enfant dès le premier et un autre de 2 % pour les familles de 3 enfants et plus (10).

Des bonus pourraient aussi être octroyés selon la pénibilité du travail (11). Malgré le mépris de classe de Macron pour qui beaucoup trop de Français n’ont pas le sens de l’effort. Et qui n'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail c'est pénible !!!

Cependant, courageux, Jean-François Cesarini, ancien socialiste, député de LREM, et humoriste (noir), propose, pour les enseignants, une pondération liée aux suicides par métier, qui prouve la pénibilité.

Mauvaise idée pour J-M. Blanquer car la moyenne des suicides dans l’Éducation (5,85 pour 100 000) est très en dessous de la moyenne nationale, soit 16 personnes pour 100 000 en 2012 (12).

Les agriculteurs exploitants auront-ils ce bonus de pénibilité ? Le rapport 2014 de l’ONS a signalé leur surmortalité par suicide, plus de 20 % au-dessus de la moyenne nationale, avec environ un suicide tous les deux jours (13).

L’allongement de l’espérance de vie est, pour le gouvernement, un argument en faveur d’un départ à la retraite plus tardif. Non pour sa modulation ! Jean-François Cesarini aurait pu l’utiliser pour la proposer comme critère. C’est, peut-être, malvenu pour un socialiste qui s’est mis en marche. A 35 ans, l’espérance de vie d’un ouvrier est inférieure de plus de 6 ans à celle d’un cadre d’après l’Insee, moyenne entre 2009 et 2013 (14).

Ne devrait-on pas en tenir compte pour l’âge de la retraite ?

Plus judicieuse encore l’espérance de vie en bonne santé : nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne. En 2016, elle était de 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes d’après la DREES, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (15).

L’espérance de vie, sans problèmes sensoriels et physiques, pour les cadres est de 34 ans à 35 ans (35 +34 = 69), pour les ouvriers, 24 ans (35 +24 =59). La majorité des ouvriers est en mauvaise santé avant même d’arriver à l’âge pivot ! Les cadres vivent plus longtemps, en meilleure santé, ont des retraites plus élevées et plus longues (16).

L’âge pivot d’équilibre financier semble plus parlant pour le gouvernement que l’âge pivot d’équilibre humain !

Il a été question de la dangerosité de certains métiers, et les accidents du travail ? En 2018, 651 103 accidents, 2,9 % de plus qu’en 2017 : dont 551 mortels en 2018, 530 en 2017, non compris les agriculteurs, auto-entrepreneurs, fonctionnaires. Nul ne sera étonné que leur fréquence est plus importante dans le bâtiment et travaux publics, 73,2 pour 1.000 salariés, puis les marins, 64,8, que dans les banques, assurances et administrations, 9,9 pour 1000.

Le taux de mortalité par accident du travail chez les marins est le plus élevé, 0.461 pour 1 000 marins et 0.748 pour 1 000 marins-pêcheurs. Risque 5 fois plus élevé, 8 fois pour les marins pêcheurs, que dans le BTP avec 0,093 pour 1000 salariés et 15,6 fois plus élevé que dans tous les secteurs professionnels confondus avec 0,0295 pour 1000 (17).

Bien entendu, d’autres professions sont aussi à risques : élagueurs, couvreurs, sidérurgie, éboueurs... (18).

Le premier ministre a tenu à rassurer les militaires, les policiers et les agents hospitaliers, en s’engageant à ce que la pénibilité de leur métier soit bien un critère dans le calcul de leur pension (19).

Que peuvent faire les mains-pêcheurs, les élagueurs, les ouvreurs… et tous les autre pour se faire entendre ?