Réformes fiscales en matière d’énergie, comme toujours en Macronie c’est le règne du faux semblant !

A Chalot la pleurniche : l’état n’est pas un puit sans fond où l’on puise tous les jours. L’état c’est toi et moi et ne redistribue que ce qu’il prétend collecté , à un moment donné faut être rationnel , surtout que toi ton fond de commerce c’est les allocs diverses et variées. Le problème c’est qui va payer , toujours les mêmes et on commence à être au bout de ce que l’on peut donner. Toi tu es très fort pour faire dépenser des budgets , mais un peu moins pour savoir comment alimenter les caisses , tes seules solutions sont toujours plus de taxes .