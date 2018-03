Réfugiés légaux ? Immigrés illégaux ?

[…] Et depuis un an, le pays mène une politique extrêmement sévère de lutte contre l’immigration clandestine à travers l’opération « frontières souveraines ». Les bateaux d’immigrés sont ainsi interceptés en pleine mer, avant même d’atteindre les côtes de l’île. Placés dans des camps provisoires, les passagers hommes, femmes et enfants sont ensuite transférés dans des centres de rétention basés en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou sur les îles du Pacifique… »

« … Le gouvernement australien a annoncé, en début de semaine, avoir intercepté deux bateaux de demandeurs d'asile sri-lankais alors qu'ils se dirigeaient vers les îles Cocos et Christmas. Un premier bateau a été directement renvoyé aux autorités sri-lankaises. Les 41 personnes à bord ont alors été arrêtées avant d'être relâchées après avoir payé une amende. Un autre bateau, parti de Pondichéry, en Inde, le 13 juin avec 153 personnes à bord, dont 37 enfants, a été appréhendé au large de l'île Christmas mardi. Les avocats des passagers ont réussi à ce qu'ils ne soient pas renvoyés au Sri Lanka, mais les autorités australiennes n'ont pas précisé le sort qui les attend… »

VOUS L’AVEZ COMPRIS, après ce flou volontairement entretenu, CE N’EST PAS A MAYOTTE, c’est en AUSTRALIE, en 2014. Et le « Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies s’inquiète, et l’Australie pourrait être accusée de violer la loi internationale et la convention des réfugiés de 1951… »

Entre parenthèses, notons cette propension, à l’ONU comme en France, à qualifier de « haut » comme s'ils anticipaient nos réactions tant ça vole bas dès qu’il faut passer aux actes et puis, cette convention de 1951 ne devrait-elle pas être actualisée, comme aurait dû l’être aussi, pour l'ONU le principe trop rigide de décolonisation avec le maintien des frontières en contradiction avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes… les droits universels intangibles devant toujours les chapeauter… Sûr aussi que notre Constitution de la Vème République, focalisée sur une paralysie de l’État causée par le défilé intempestif de gouvernements tombés en disgrâce aussitôt nommés (1) a besoin d’un bon toilettage… fin de la parenthèse.

« … En 2013, près de 20 000 clandestins, arrivés par bateau, ont demandé l'asile en Australie. Mais depuis six mois, aucune embarcation clandestine n'aurait atteint les côtes australiennes, affirme fièrement le gouvernement conservateur… »

A l’ONU, dans une France beaucoup moins pardonnable, on tortille du bassin pour s’embrouiller le cerveau, pour dire et ne pas faire, défaire dès qu’on a fait. Il y a des jours où on aimerait avoir des idées d’Australien (2) (3) !

(1) On doit pourtant mettre au crédit de la IVème République, faible et méprisée, la reconstruction après la guerre, les nationalisations, la sécurité sociale, les prestations nationales, le SMIG...

(2) On soupçonne même l’État australien d’avoir monnayé des passeurs pour qu’ils reviennent à leur point de départ !

(3) En 2001, l’Australie payait les pays voisins très pauvres (Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée) pour qu’ils accueillent les réfugiés dont l’Australie ne vouait pas. L’Europe qui réfléchissait alors à la solution australienne a préféré laisser la Grèce et l’Italie seules confrontées au problème ! Et la France, qu’attend-elle pour payer les Comores plutôt que de brailler que le renflouement de Mayotte demande un effort inouï ?.. Le candidat Macron qui semble déjà avoir oublié les termes de son discours du 26 mars 2017 (un an seulement) avoue qu’on ne donne que 20 millions aux Comores alors que le traitement de l’immigration clandestine coûte plus de trois fois plus, même en se basant sur des évaluations aussi peu fiables que sous-estimées…

