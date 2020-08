Refusez les oukazes

Dernier exemple en date ce jeudi 20 août. Le préfet de police des Bouches du Rhône, M EMMANUEL BARBE, ex-ordonnateur du 80 km/h sur les routes nationales annonce qu’en raison de la finale de la Champions’ league de football dimanche 23 août entre le Paris Saint Germain et le Bayern de Munich, tout vêtement ou attribut aux couleurs du club parisien sera interdit dans le centre de la ville de…Marseille ! Le préfet argue de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public. Si les bras et les chaussettes m’en sont tombés, c’est que je déplore vivement la décision de cette autorité administrative à nouveau attentatoire aux libertés individuelles. Donc, Monsieur le préfet, à Marseille, il est interdit de supporter l’équipe de football du Paris Saint Germain… sauf à porter le maillot de l’OM pour faire diversion et pour ne pas être mis à l’amende par des préposés zélés sous votre autorité. Passez donc, Monsieur, le message à votre collègue de Lyon à l’adresse de tous les supporters stéphanois dont on connaît l’ostensible soutien à leur club. L’on pourrait penser, Monsieur de préfet, que parmi vos missions dites de service public, vous auriez celle d’apaiser. Bien contraire, votre décision attise l’animosité historique, souvent bonne enfant et quelque peu folklorique parfois qui peut exister entre deux équipes de football, de basket ou de rugby.

Ne vous en déplaise, votre sortie de route est manifeste et préjudiciable à nos libertés fondamentales. Sans doute rouliez-vous à plus de 80 kilomètres par heure. Quelle sera la prochaine étape ? J’espère un rétropédalage en bonne et due forme avant dimanche.

Depuis six mois de crise sanitaire, la peur distillée aux français, vient de franchir une étape supplémentaire avec les décisions des édiles de Toulouse et de Nice. Obligation est faite aux toulousains et aux niçois de porter un masque en toute circonstance, y compris à l’air libre. Pourtant, les avis de tous les scientifiques, épidémiologistes, médecins, virologues, convergent vers l’opinion très majoritaire chez eux que le port du masque à l’air libre est inutile et inefficace pour se protéger du si contagieux virus. Qu’à cela ne tienne, comme au moyen âge dans leurs fiefs, les potentats locaux y vont de l’exercice arbitraire de leur pouvoir. Il est vrai que l’autorité régalienne est si faible et la capitale si loin qu’ils s’autorisent tranquillement à faire n’importe quoi. Le pire dans ce concours hystérique entre les édiles de France, c’est à Paris qu’on le trouve. La duchesse Anne a ainsi créé le « plan de mobilité pédestre illisible ». Je plains les touristes qui déambulent dans la ville lumière. J’espère que l’application COYOTE a pourvu les parisiens d’une mise à jour de son logiciel. En rouge les rues où il faut porter le masque et en vert, celles où ça n’est pas nécessaire. Pour rappel, tout contrevenant risque à présent une prune de 135 €.

Que vous ne puissiez plus aller et venir comme bon vous semble dans votre propre ville ou quartier, nos autorités, je le crois, s’en foutent. Ces mesures restrictives de vos libertés, même décidées à votre insu, sont, prétendent-ils, pour préserver votre santé. C’est pour votre bien. Est-ce véritablement ce que vous souhaitez ?

Il ne se passe pas un jour sans qu’un médecin, un média, un politique, un expert des plateaux TV ne vienne nous assurer que la seconde vague tant espérée (?) est là ou presque là, que l’explosion du nombre de foyers de contamination, autrement dit les fameux « clusters » risque de devenir incontrôlable, que le relâchement de la pratique des gestes barrières par les français aura des conséquences à la rentrée de septembre, que tel EPAHD « reconfine » ses résidents, que le risque de reconfinement menace, que le vaccin sauveur sera déposé au pied du sapin pour Noël 2020. Pourtant, à lire les chiffres de santé publique France (,https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees), le nombre de malades atteints gravement et soignés dans les services de réanimation des hôpitaux reste depuis des semaines sous la barre des 500 personnes dans tout le pays. Ainsi, le terrible virus serait la cause d’à peine un décès sur 2 000 personnes. Et, dans plus de 9 cas sur 10, il s’agit de gens âgés et vulnérables en raison de pathologies préexistantes.

La COVID-19, c’est la bête du Gévaudan. En réalité, c’est en train de devenir un fait divers mais elle continue de mobiliser toutes les troupes du roi mal élu. Il faudra bien tenir jusqu’au printemps 2022. La bête virale prête le flanc à toutes les rumeurs et les croyances, aidée en cela par les médias, cornaqués par leurs armées de suiveurs au statut de « permanents » des plateaux TV.

Jusqu’où accepterez-vous de courber l’échine et d’obéir aveuglément aux injonctions pour le moins irresponsables des gouvernants ? Faudra-t-il vous contraindre à porter le masque au volant même si vous êtes le seul passager du véhicule ? La jauge maximale de 5 000 spectateurs a-t-elle un sens dans un stade de 60 000 places ou dans une salle de spectacle comme Bercy, d’une contenance de 15 à 18 000 spectateurs ? Qu’a fait l’état pour améliorer depuis 4 mois la capacité d’accueil des hôpitaux et des cliniques en réanimation ? Y a-t-il plus de lits disponibles M OLIVIER VERAN ou sommes-nous toujours aux environ de 5 000 lits (plus de 20 000 en Allemagne) ?

Il me revient en mémoire les premiers mots du pape JEAN PAUL II en octobre 1978. « N’ayez pas peur » affirmait-il.

Permettez-moi de le paraphraser en vous disant N’ayez-pas peur de vous et faites-vous confiance.

Bertrand RENAULT – 21 août 2020.