« Réindexation immédiate de TOUTES les retraites sur l’inflation. »

L’une des revendications des Gilets Jaunes, relayée par les contributions au « grand débat » et pétitions (Réf 3) est la réindexation des retraites sur l’inflation. Déjà en 2019, elles n’ont été revalorisées que de 0,3 % et il est prévu de faire de même en 2020, alors que l’inflation a été de 1,8 % en 2018 et reste du même ordre, surtout que les retraites avaient déjà été quasiment gelées depuis 2013.

Les retraités avaient déjà subi une hausse de la CSG, mais le seuil d’application a été remonté progressivement, désormais 2000€/mois. Or contrairement à la progressivité des impôts « par tranches », ce taux s’applique comme un couperet sur la totalité de la pension de retraite. Les ingénieurs ou professeurs retraités ont donc, tout cumulé, eu une perte de pouvoir d’achat supérieure à 5 % sous le quinquennat Macron, s’ajoutant aux 5 % hérités des années précédentes

Or le parti au pouvoir, dans ses « propositions » dans le cadre du grand débat, a subrepticement parlé d’indexation des retraites jusqu’à un certain seuil, formule reprise mardi 2 Avril matin sur BFM TV par le concussionnaire Richard Ferrand, président de l’Assemblée Nationale. Selon les infos médiatiques, ce serait jusqu’à 1200 euros (ref 1). De nouveau, il s’agit de diviser les citoyens en prenant démagogiquement des mesures catégorielles (comme ce fut avec les 100 euros de décembre), et en l’occurrence détourner la demande de justice qui visait les avantages accordés aux profits financiers, que le gouvernement continue de sanctuariser

Or le calcul des retraites n’est pas soumis à l’arbitraire, mais constitue un droit basé selon les cotisations versées durant toute sa carrière. Depuis 1987, les revalorisations étaient basées sur l’inflation (Ref 5) -hors « gel » comme actuellement-, une commission a proposé de l’indexer sur les salaires (Réf 2), mais dans tous les cas c’est applicable à l’ensemble des retraites. L’exception étant le « minimum vieillesse » qui peut bénéficier de coups de pouce. Vouloir prendre une nouvelle fois des mesures partielles est une démolition du le système « assurantiel » issu du CNR pour passer à une logique d’ « assistance », comme c’est le cas pour les indemnités chômage. Le système social issu de la Résistance est basé selon le principe cotisant-bénéficiaire, la redistribution est effectué à un autre niveau, celui des impôts directs à taux progressifs, la France étant le pays le plus redistributif du monde.

Les syndicats de retraités se sont prononcé contre une mesure plafonnée (ref 4)

extraits :

Pour Pascal Santoni, de l’UCR-CGT, une réindexation différenciée serait "largement insuffisante". Elle serait aussi "incohérente et assez dangereuse", car "elle tendrait à diviser une fois de plus les retraités", après la baisse du taux de CSG concédée en fin d’année pour ceux qui touchent moins de 2.000 euros par mois.

"Une telle distinction serait redoutable", abonde Didier Hotte (UCR-FO), car la retraite n’est "pas une allocation sociale, mais un droit", en tant que reflet d’une carrière et des cotisations versées.

"Une retraite servie à la carte au bon vouloir du prince" serait en outre "contraire" au futur régime universel promis par le gouvernement, dans lequel "un euro cotisé doit donner les mêmes droits", fait valoir M. Hotte.

De même, Michel Salingue, de la FGR (fonctionnaires), s’"inquiète grandement du pli qui est pris" en traitant la retraite "comme une sorte d’allocation sociale". Il juge également "totalement inacceptable" d’en faire "une variable d’ajustement du budget".

Tout dépendra des réactions au démagogisme gouvernemental concernant la double peine que serait la hausse de la CSG et le maintien du gel pour les retraites des classes moyennes ou moyennes-supérieures. En tout cas, cela devra se répercuter dans l’urne.

(outre le caractère universel de la revalorisation depuis 1949, on y voit le quasi-gel depuis 2013)