Réinscrire la Syrie dans le giron arabe

Récemment, le président de la Syrie, Bachar Al Assad, a reçu un accueil chaleureux de la part de Son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis. Cette visite a des implications énormes et des possibilités infinies pour des transformations arabes significatives.

Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a annoncé sur Twitter que des discussions fructueuses et constructives ont été menées pour renforcer et développer des relations cordiales entre les deux nations et leurs peuples. Il a également exprimé sa conviction que l’absence prolongée de la Syrie de son environnement arabe a été trop longue et qu’il est grand temps qu’elle se réintègre dans le giron.

La visite marque une continuation essentielle du rôle proactif des Émirats arabes unis dans le soutien à la Syrie et à son peuple.

La sagesse de la direction émiratie a travaillé sans relâche pour ramener la Syrie à ses racines arabes, reconnaissant l’importance de cette étape pour accélérer le processus de reconstruction en Syrie et régler la crise qui a été négligée par le monde, surtout avec l’attention inébranlable des grandes puissances sur la guerre en Ukraine.

La situation de la Syrie est l’une des préoccupations arabes les plus importantes et critiques d’un point de vue stratégique. La signification stratégique de la Syrie, associée à la crise qui se détériore et qui a transformé des millions de Syriens en réfugiés en Turquie et dans d’autres pays, en fait une priorité absolue.

Par conséquent, la Syrie semble avoir besoin d’un soutien immédiat de ses frères arabes, ainsi que des efforts collectifs de toutes les parties prenantes pour faire avancer une résolution de la crise syrienne par divers moyens, y compris des mesures de sécurité, militaires, politiques, économiques et humanitaires.

C’est particulièrement important après la catastrophe du tremblement de terre qui a exacerbé la souffrance du peuple syrien, soulignant la nécessité de se tenir solidaires de la Syrie pendant cette épreuve humanitaire.

La visite du président Bachar Al Assad aux Émirats arabes unis, sa deuxième depuis le début de la crise syrienne en 2011, témoigne de la profondeur et de la spécificité de la position émiratie à l’égard de la Syrie depuis 2018.

Cette position a été démontrée à travers la crise du coronavirus et les visites fréquentes de Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en Syrie. La réception officielle émiratie du président syrien lors de sa deuxième visite revêt des implications significatives qui méritent une réflexion plus approfondie.

L’accueil était à la fois officiel et exceptionnel, honorant la Syrie en tant que fier pays arabe qui est revenue dans l’étreinte de ses frères arabes.

Elle a également transmis un message implicite sur le début d’une nouvelle phase dans les relations arabo-syriennes et l’intention officielle des Émirats arabes unis de faire un bond qualitatif dans la position collective arabe envers la Syrie et de contribuer à la résolution de la crise syrienne dans le cadre des liens solides des Émirats avec toutes les parties impliquées dans la crise, tant sur le plan régional qu’international.

De plus, cette visite s’accompagne de plusieurs signes de la réceptivité arabe au retour de la Syrie et à la fin de son isolement, comme en témoignent l’amélioration récente des relations entre Damas et Riyad, ainsi que la visite d’Assad à Oman un mois plus tôt.

Il est indiscutable qu’il y a un consensus arabe officiel sur l’impératif d’ouverture à la Syrie. La situation actuelle, qui persiste depuis 2011, est difficile à maintenir, non seulement en raison du besoin urgent d’aider et de soulager le peuple syrien et de faciliter le retour de millions de réfugiés dans leur pays, mais aussi parce qu’il y a une amélioration générale des relations régionales qui rend difficile l’ostracisme d’une nation arabe clé telle que la Syrie.

Le soutien arabe est nécessaire de toute urgence pour renforcer la position de la Syrie dans toute tentative de résoudre la crise qui a assailli le pays depuis 2011. Le dégel des relations arabo-turques et arabo-iraniennes, les deux géants régionaux profondément impliqués dans l’imbroglio syrien, ne manquera pas d’accélérer la quête de solutions qui sauvegardent la sécurité, la stabilité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie.

Dans cette optique, diverses initiatives arabes sont proposées pour chercher des remèdes à la crise, en plus d’importants efforts solitaires entrepris par les Émirats arabes unis pour soutenir la Syrie pendant cette crise. Cependant, en raison de la complexité de la situation sur le terrain, de la participation de plusieurs acteurs régionaux et internationaux et de la présence de milices qui doivent être traitées pour redonner vie au rôle de l’État syrien, la mise en place de solutions rapides à la crise dans ce pays arabe constitue une tâche ardue.

Il est indéniable que la crise syrienne est un problème complexe qui ne peut être résolu facilement dans un avenir proche. Néanmoins, les efforts concertés des Émirats arabes unis constituent un pas dans la bonne direction pour accélérer la recherche de solutions. Les Émirats arabes unis croient fermement que toutes les parties prenantes doivent unir leurs forces pour désamorcer les tensions et atteindre la sécurité et la stabilité dans la région.