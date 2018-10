Remaniement gouvernemental ? Rien ou le dur désir de durer : Vaisseau Fantôme et Grand Guignol

Et toutes les putes et les politiciens lèveront la tête et crieront : "Sauvez-nous !". Et dans un murmure je dirai "non !" Watchmen, Rorschach, scène d'ouverture (Zack Snyder, 2009) Squelettes s’animant dans les murs pourrissants Les rendez-vous donnés aux formes insensées A la chair ingénieuse aux aveugles voyants Paul Eluard, Notre Mouvement, in Le dur désir de durer, 1946, Œuvres complètes t.II Gallimard, La Pléiade, p.83

A l’image de l’intitulé de l’étrange et beau spectacle que le Théâtre Dromesko a donné dans sa Cabane, le nouvel opus gouvernemental pourrait lui aussi avoir pour titre Le dur désir de durer, emprunté à Paul Eluard, et là encore, en sous-titre « Après-demain, demain sera hier ».

« Après-demain, demain sera hier » …

…à l’image du nouveau remaniement gouvernemental décidément bien laborieux après la défection-démission de M. G. Collomb de ses fonctions de ministre de l’Intérieur. Sérieux revers que ce trou d’air gouvernemental avec le n° 3 de l’Etat qui a laissé le navire de la sécurité et de la sûreté intérieure de la France sans pilote durant plus d’une semaine !

Et aujourd'hui au menu : Rien !

Le remaniement "n'aura pas lieu avant le départ du président de la République en Arménie ni tant qu'il sera à Erevan" d'où il revient vendredi soir, a annoncé aujourd'hui l'Élysée.

Emmanuel Macron "souhaite prendre tout le temps nécessaire, dans le calme, le professionnalisme et le respect des personnes, à la composition d'une équipe cohérente et de qualité au service des Français", ajoute la présidence. "Cette équipe doit correspondre aux équilibres sur lesquels il s'est engagé afin de poursuivre la mise en oeuvre de la feuille de route fixée le 9 juillet devant le Congrès. Il souhaite aussi respecter le temps des vérifications légales", précise l'Élysée.

" Tu parles, Charles ! "

Vérification des situations personnelles et fiscales des futurs membres du gouvernement, proposition de portefeuille ministériel poliment déclinée, questions au gouvernement posées à l’assemblée nationale comme si de rien n’était, passe d'armes et diatribe contre Édouard Philippe, « incapable » selon M. Ch. Jacob, chef de file des Républicains, « de proposer un gouvernement crédible aux Français », défilé de manifestants dans Paris, chacun aura surtout compris que l’on se bousculait d’autant moins pour être choisi dans la nouvelle équipe que le vivier politique susceptible de fournir quelques candidats fiables et fidèles s’est largement vidé.

Les « ralliés » de « l’ancien monde » sont soit au gouvernement ou l’ont quitté. Certains parmi eux, reconduits ou encore susceptibles de l'être, ne sont pas d’une fiabilité à toute épreuve si l’on considère que selon le vieil adage « qui a trahi trahira », l’occasion n’attendant que de pointer pour jouer une carte personnelle. Quant aux autres, les jeunes espoirs du « nouveau monde », leur jeunesse ou leur absence d’expérience ne les donne pas exactement favoris dès lors que la situation nouvellement créée suppose d’éviter tout amateurisme.

Faisant comme s’il ne se passait rien alors que la désignation a été repoussée sine die, M. Macron est aller délivrer un étrange discours particulièrement décalé eu égard à l'urgence politique devant une assemblée de jeunes chefs d’entreprise, un biotope de start-uppers, évitant d’aborder le sujet crucial (« Je ne crois pas dans le cynisme mais dans l'esprit de responsabilité de ceux qui ont des ambitions », a-t-il assuré) , jusqu’à ce qu’un retour au réel lui soit discrètement signifié par M. Xavier Niel lui-même qui lui a suggéré, comprenne qui pourra, une invitation à double sens : « Vous devriez prendre la direction de l'Élysée »…

Ce surprenant spectacle politique ainsi offert aura furieusement ressemblé à une antichambre funéraire car nous pouvons imaginer ces ministres faussement détendus se rendre en réalité à leur dernier rendez-vous funèbre : anonymes un instant distingués par le Palais, sortis du néant politique avant que d’y retourner, comme leurs petits camarades qui les ont précédés, gens qui semblent ne se rendre compte de rien, pas même de la situation dégradée dans laquelle ils vivent et à laquelle ils prétendent remédier en embarquant par ambition dans un navire gouvernemental de moins en moins fiable, au certificat de navigabilité bientôt périmé et au pavillon incertain, barcasse qu'ils quitteront à leur tour au premier sérieux coup de tabac.

Nous vivons une très sérieuse crise constitutionnelle et politique tandis qu'une épave aux cales remplies d'eau et qui donne de plus en plus de la bande continue de dériver, machines au ralenti, attendant de prendre encore une ou deux torpilles sous la ligne de flottaison pour disparaître et sombrer par une nuit sans lune.

Nous aurons vu, nous verrons après une longue attente qui témoigne simplement d’une sérieuse difficulté à mettre en place une nouvelle équipe, un défilé, une mise en scène gouvernementale où l’on distingue encore dans cette antichambre funéraire fantômatique les membres d’une famille littéralement naufragée.

Nous aurons vu le malade qui veut, qui aimerait tellement rester encore un peu - il y a encore tant à faire, n’est-ce pas ? La France, etc.-, le médecin-chef qui l’accompagne jusqu’au bout pour des soins palliatifs, les citoyens pour qui le spectacle continue toujours, etc.

Ce microcosme politique qui défile n’est en réalité que l’équipage du Vaisseau Fantôme.

Et voici en effet qu’à l’instar de l’étonnant spectacle précité où les comédiens, les visiteurs de ce nouveau gouvernement spectral s’apprêtent à franchir l’Achéron sous la gouverne d’un Charon qui laisse passer tous ceux qui se présentent, voilà, comme l’écrit le chroniqueur Mathieu Dochterman dans un texte superbe, que « la seule obole à verser (est) celle d’offrir ses derniers gestes, ses dernières pensées, le témoignage terminal et incomplet de sa vie (politique) aux yeux scrutateurs des spectateurs. Que les voyageurs (ministres) s’attardent ou tentent de faire demi-tour, et des vents surnaturels se lèveront alors – géniale invention scénique – pour les balayer vers la sortie. »

Hélas ! Il n’y aura eu aucune invention scénique dans le spectacle usé jusqu’à la corde qui nous aura été servi, juste une nouveauté qui tient au fait que contrairement aux pratiques usuelles lors d’un remaniement, le Premier ministre M. Edouard Philippe n’aura peut-être pas vraiment présenté sa démission au président de la République, restant ainsi à la tête d’un navire avec des passagers et des gouvernants de rencontre. Il est d’usage en effet que la démission en bloc du gouvernement fasse partie des usages courants en cas de remaniement d'ampleur de l'exécutif.

L'Élysée et Matignon auraient-ils voulu en procédant de la sorte minimiser la portée des changements gouvernementaux ? Le vote de la loi Pacte, loi fourre-tout tentaculaire adoptée dans l'indifférence, suffira-t-il à tourner la page d'une rentrée calamiteuse ?

Implosion du macronisme, quelle politique et avec qui ?

Le Président est en déplacement en Arménie alors que la France est dans un entre-deux gouvernemental ? Qu'il y reste.

La réalité est que plus personne n’a cure de ce qui se passe et que tout le monde se fout désormais de cette guignolade indécente.

Le macronisme a en effet implosé, ne laissant plus la place qu’au dur désir de durer en occupant le plus possible l’espace sans cesse libéré, en tentant de combler le vide par une production de réformes à jet continu.

« Il y a une effroyable mais enivrante félicité dans l'idée qu'on ment et qu'on trompe, dans la pensée qu'on se sait seul soi-même et qu'on joue à la société une comédie dont elle est la dupe, et dont on se rembourse les frais de mise en scène par toutes les voluptés du mépris. », écrit Jules Amédée Barbey d'Aurevilly (1808-1889) dans son roman intitulé Les Diaboliques (1874)

Cette attitude ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose de récent et de constant ?

Les vents qui se lèveront d’ici les prochaines élections européennes en 2019 ou peut-être avant, qui sait ? n’auront rien de surnaturel. Ils seront ceux d’un souffle démocratique mêlé à une fatigue et à un énervement général qui décideront d’un grand nettoyage de printemps. Ils seront aussi ceux d'une sérieuse remise à zéro sur le plan économique et financier, point que nous développerons dans un autre article.



On se souvient des propos rapportés par le général De Gaulle dans ses Mémoires de Guerre à l'issue de la visite que lui avait faite en 1944 le président de la République Albert Lebrun.

"Enfin M. Albert Lebrun vint joindre à l'approbation générale celle du fantôme mélancolique de la IIIe République. Je le reçus le 13 octobre. "J'ai toujours été, je suis, me déclara le président, en plein accord avec ce que vous faites. Sans vous, tout était perdu. Grâce à vous, tout peut être sauvé. Personnellement, je ne saurais me manifester d'aucune manière, sauf toutefois par cette visite que je vous prie de faire publier. Il est vrai que, formellement, je n'ai jamais donné ma démission. A qui, d'ailleurs, l'aurais-je remise, puisqu'il n'existait plus d'Assemblée nationale qualifiée pour me remplacer ? Mais je tiens à vous attester que je vous suis tout acquis" [...].

Le président Lebrun prit congé. Je lui serrai la main avec compassion et cordialité. Au fond, comme chef de l'Etat, deux choses lui avaient manqué : qu'il fût un chef ; qu'il y eût un Etat."

Actuellement, en ce mois d'octobre 2018, l'Etat demeure, et quant au chef, on ne le sait que trop depuis l'affaire Benalla : il est failli.

Guignol’s Band

Remaniement ou pas, question de confiance ou pas, à quoi cela servira-t-il ? Qui aura encore la patience de prêter l'oreille à la déclaration de circonstance qui suivra immanquablement, commentée par les thuriféraires habituels ? Gouvernement " resserré", "nouveau souffle", ministres techniques, et avec comme ordre du jour l' "écoute des Français", la "solidarité", la "croissance prévisionnelle", la "dette", le "projet européen", le "monde dangereux et incertain", autant de mantras que plus personne n'écoute, chacun ayant compris par-delà le baratin habituel que les choses sérieuses avaient commencé en Italie et qu'en France, sur fond de CSG, de retraites, de chômage, la vente continuait en même temps que la braderie générale et le pillage (privatisations de la Française des Jeux, d'Aéroports de Paris, des barrages hydrauliques d'EDF en attendant l'arrivée du canadien Hydro-Québec, du suédois Wattenfall etc.).

Conclusion

La France est en roue libre. L'amateurisme lui est interdit mais pourtant la réalité n’est que trop visible : l'équipe actuelle ne sait plus quoi faire. Elle doit débarrasser le plancher au plus vite.

Ses effectifs vont s'amoindrir et quant à ce que l’on pourrait fourrer sous le vocable « d’opposition », il n’y a rien de sérieux et de crédible.

Et voilà que la Garde rapprochée pose à son tour un problème.

Figurez-vous en effet que de mauvaises langues prétendent que Junon se serait fâchée et aurait eu avec son époux un échange de vues plutôt électrique sur la marche du monde, au point que l'on aurait eu vent d'une séance de "team building" et d'arrêt sur image au sommet de l'Olympe. Consternant.

