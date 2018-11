Remera, malformations, pesticides : Le remake d’ « Un jour sans fin ! »

"Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L’exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou, qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, dix autres prennent sa place. Il y en a des milliers"

Voilà un extrait du manifeste lancé par mouvement citoyen "NOUS VOULONS DES COQUELICOTS", exigeant le retrait des pesticides de synthèse. Une pétition en ligne circule. https://bit.ly/2P83Zx0 . Elle a recueilli déjà plus de 320 000 signatures, à l'initiative d'un journaliste courageux : Fabrice Nicolino.

L'affaire du REMERA, menacé, après avoir signalé un nombre anormal de bébés touchés par des malformations est dans toute les têtes, et potentialise la colère et l'indignation. Le temps de l'omerta serait-il révolu ?

"André Cicolella, président du Réseau environnement santé (RES), n’y allait pas par quatre chemins. « Beaucoup ont intérêt à ce que rien ne change ! », confie ce spécialiste de l’évaluation des risques sanitaires. Dernier exemple en date : l’attaque dont fait l’objet une petite équipe de chercheurs en épidémiologie à Lyon, et qui a bien failli à cette date supprimer leur financement.. C’est qu’ils tiennent le Registre des malformations en Rhône-Alpes (Remera)". :

Ces lignes, qu’on pourrait penser écrites en rapport avec le scandale actuel que provoque la disparition du REMERA, datent en fait du 16 Janvier 2012, et sont extraites d’un excellent article du journal « Basta », écrit par Sophie Chapelle. (Alertes sanitaires : Ces associations qui dérangent un peu trop !) https://bit.ly/2yHmaiR.

A les lire, on a l’impression d’être englué dans un espace figé de l’espace temps, comme ce film américain « Un jour sans fin » où le héros chaque matin doit revivre le supplice de Tantale, entre deux hamburgers, dans une petite ville américaine. https://bit.ly/2AGyuRK

Le temps n’avance plus, pourrait on penser. Ou du moins le profit qu’on tient de l’expérience du jour d’avant ne sert à rien. Les choses vous reviennent avec le même accablement. L’évocation des polluants chimiques, des pesticides et des perturbateurs endocriniens semble amener chez tous les responsables politiques d’étranges attitudes, cent fois répétées : Apragmatisme, amnésie, ironie, banalisation, voire une certaine agressivité vis à vis des fusibles et des lanceurs d’alerte. Sans doute notre bon premier ministre, Edouard Philippe, inflexible sur la hausse des carburants, car " il s'agit de sauver la planète", n'est-il pas au courant du scandale, sinon il agirait dans l'heure !

Le toxicologue André Cicolella ne s’y trompait pas, qui commentait le projet de fermeture du REMERA en 2012 : « Fermer un registre de malformations, c’est se priver d’un outil pour mieux comprendre le lien avec l’environnement. C’est certainement l’objectif recherché l’argument budgétaire étant un prétexte, car s’il est un domaine qui ne doit pas être touché par les restrictions budgétaires, c’est bien celui là, c’est un investissement qui permet à la fois des gains de santé et des gains économiques... Ces décisions sont en totale contradiction avec l’objectif affiché par le plan national santé-environnement . »

Presque sept ans se sont passés depuis cette analyse, les membres des bébés n’ont pas repoussé. Mais on a oublié cette histoire douloureuse, comme tant d’autres, cachées sous le tapis.

Emmanuelle Amar, directrice du RIMERA, avait reçu vendredi sa lettre de licenciement, tout comme ses cinq collègues du registre. Jointe par Libération lundi matin, Emmanuelle Amar a indiqué avoir reçu un mail des services hospitaliers de la région lyonnaise l'informant que la procédure était suspendue. Rétropédalage rapide donc des autorités, qui une fois de plus, dans leur tour d’ivoire, n’avaient pas compris que cette affaire c’était de la bombe, et que casser le thermomètre n’était pas la meilleure chose à faire quand on est météorologue.

Il suffit de taper « bébé » sur le moteur de recherche, pour que les grands titres traitant de l’affaire envahissent l’écran. Santé publique France (SPF) a publié, mardi 30 octobre, un nouveau décompte des malformations survenues dans l’Ain. Au total, selon l’agence, 18 cas « suspects » de réductions des membres supérieurs ont été dénombrés dans ce département entre 2000 et 2014.. Sur le décompte, Emmanuel Amar n’est pas d’accord. « Ces sept cas présentés comme nouveaux ne conduisent qu’à diluer inutilement le problème, dit-elle au Monde" .

Impression déplaisante de manipulation. Voilà nos experts et nos autorités prêts à déplacer des nouveaux nés sans membres, comme des pièces d’échec, afin de mettre en danger une tour maîtresse qu’ils veulent supprimer, car trop dérangeante. Il semble que nous soyons ici dans le monde de la real politique, celle qui ne s’embarrasse pas de considérations humanistes, mais gère la vie des entreprises et des bénéfices. .

Faut-il le préciser, mais en tapant « bébés sans membres » la rubrique photo de Google vous envoie autant que celles des bébés, d’autres images liées aux pratiques agricoles : Rampes d’épandage, zones sinistrées par l’agriculture intensive. Les pesticides sont dans toutes les têtes. Pourtant des prudences de sioux sont la marque des journaux officiels d’information. On évoque le problème avec bien des prudences, en l’intégrant à des processus de vérifications, d’enquêtes à venir, d’analyses à croiser. Pas de piste à privilégier, chez ces détectives à la "Dupont et Dupont," avançant avec une loupe à la main, mais ayant oublié leurs lunettes, et regardant l’horizon au milieu du massacre. On évoque des pistes, bien réelles, comme la surpèche, ou la déforestation, mais ce sont des leurres bien pratiques, pour nous faire regarder ailleurs, afin d'éviter le problème massif, intrusif, condamnant le vivant sous toutes ces formes : Les pesticides de synthèse !

« Si vous voulez enterrez une affaire, nommez donc une commission ! » Disait Clemenceau.

Justement une enquête nationale est lancée ce 31 octobre. Le résultat sera connu courant janvier. C’est marqué dans l’agenda. https://bit.ly/2Pwixpn . Mais comment fait on pour déterminer la date du désignation du coupable avec deux mois d’avance ?..."Les investigations devront cerner les causes et déterminer s'il existe une anomalie statistique" Nous dit le journal "Les échos". Sherlock Holmes n'aura donc peut-être pas à faire le déplacement.

Ouest France, toujours très prudent en rapport avec la chose agricole, car ménageant sa clientèle, analyse les choses à sa façon : « Pour l’heure, rien de commun à toutes les femmes concernées n’a été identifié. Ce matin, la ministre de la Santé a parlé d’une piste environnementale possible mais sans aucune certitude. la ministre de la Santé Agnès Buzyn assurant ne vouloir « fermer aucune piste ».

« C'est possiblement une piste environnementale », peut-être lié à ce que les femmes « ont mangé » lorsqu'elles étaient enceintes, « peut-être ce qu'elles ont respiré », a indiqué ce mercredi la ministre sur BFMTV et RMC. « Je veux savoir, je pense que toute la France veut savoir », a-t-elle ajouté. Au cours de l’enquête nationale, chaque famille concernée sera interrogée.

Déclaration lénifiante de la ministre, jouant l'intransigeance et la hauteur de vue, mais avec des oeillères sur la coté.... Les recherches seraient donc circonscrites aux vies et mœurs des familles, sans se soucier de ce qu’il y autour ?... D’autant que des interrogatoire familiaux ont déjà été effectué : Ceux ci ayant permis de désigner un point commun entre toutes les familles concernées, contrairement à la déclaration de la ministre : La proximité avec des zones de traitement agricole. Ces propos ne vont certainement pas effaroucher son collègue de l’agriculture, s’étant déjà fait remarquer par son courage envers les polluants agricoles. Certains l’ont déjà baptisé « ministre des pesticides » https://bit.ly/2JsniL9

Ca serait sans doute formidable pour certains de trouver des éléments d’analyse déplaçant la responsabilité sur des pratiques individuelles, et culpabilisant les mères, en oubliant le champ derrière la maison :. « Vous êtes sûre que vous n’avez pas fumé, ni bu un verre ou deux ? »…..Les intérieurs des habitations pas indemnes d’imprégnations chimiques il est vrai, sont souvent montrés du doigt par les autorités, ainsi, oubliant la dégradation de l’air liée aux pratiques industrielles, automobiles et agricoles. Néanmoins, la vérité est têtue : Toutes ces malformations se passent dans le cadre campagnard : C’est dans les champs, et dans les serres, qu’il faut chercher en priorité semble-t-il le serial killer ! ...

Il sera difficile sans doute de trouver le coupable !. Surtout en si peu de temps. Surtout si on ne met pas trop de zèle à chercher, dans cette jungle de produits psychopathes qui ont anéanti le vivant tous lieux confondus… L’opération aurait elle pour but de rassurer à tout prix le public, qui s’interroge ? Pendant trop longtemps nous avons cru plus ou moins cette fable systémique, assénée par la FNSEA : « Le paysan, c’est le jardinier de la France ! »

Sans doute avions-nous envie d'y croire ! En 1996, l’admirable fllm Microcosmos nous faisait entrer dans le monde de l’herbe, celui des minuscules qui parsèment une prairie. Nous avions été saisi, enthousiamés alors par cette symbiose, cette complémentarité des êtres avec leur milieu ? La première merveille du monde.... Nous regardions alors éblouis ces images de beauté, encore naïfs, inconscients de l’holocauste qui s’amplifiait d’année après année.

Cette affaire, à travers l'émotion qu'elle soulève, semble montrer que l'opinion bouge, et prend conscience de la gravité du problème. Le départ de Nicolas Hulot, totalement découragé, faisant le bilan amer du champ de la régression écologique, de la soumission de la politique aux diktats des industriels a secoué une opinion trop longtemps infantile, se raillant volontiers de l'homme, avouant en direct son impuissance !

C'était un moment de vérité. L'homme refusait d'être plus longtemps l'alibi d'un système cynique, brillant par sa capacité de récupération. Moqué, villipendé, pour son impuissance, Hulot tout à coup prenait une vraie dimension. Autant que ses mots, son émotion non feinte parlait aux Français, amenait un vrai malaise dans l'opinion. Les masques tombaient, dévoilant le roi nu, mais provoquait par réaction, une interrogation, un catharsis collectif !

Aurait-on parlé auparavant autant de l'affaire des malformations, et de celle du Metam-soduim, un produit juqu'alors totalement inconnu du public ? Employé par les maraichers, et en particulier par les producteurs de mâche, c'est un poison systémique, une sorte de "Kalashnikov" à cote duquel le roundup serait un enfant de chœur ! ... https://bit.ly/2zumEIO ; Ce pesticide a intoxiqué nombre d'ouvriers agricoles et de riverains depuis Octobre. La presse a fait mention d'un premier " accident" dans le Maine et loire, impactant quelques personnes. Puis en quelques semaines, une série de signalements du même ordre, dans le Finistère et en Loire-Atlantique, ont amené les autorités à interdire pendant deux mois ce produit, avant évaluation. https://bit.ly/2yHcYea

.

On n'attendra finalement pas cette date ! Ce 5 Novembre, le produit vient d'être défninitivement interdit en France. https://bit.ly/2yHcYea. Décision courageuse et qui redonne espoir envers le monde politique, bravant les coorporations sur ce coup là. Mais le terrain à reconquérir est gigantesque. . Une bombe atomique a été lâchée sur le monde des minuscules, et les héros de « microcosmos », créant autant de Nagasaki et d'Hiroshima. Toute l'industrie des la chimie est venue de la guerre, et de ses produits de mort recyclés. https://bit.ly/2AIG3rb

En ce mois de novembre 2018, si près du centenaire de l'armistice de 14-18, une des informations les plus lue du journal Libération a trait à la disparition incroyable du vivant : « Les écosystèmes d’eau douce se dégradent effroyablement depuis 1970… et les populations de poissons s’effondrent. C’est un des constats mis en avant par l'« Indice planète vivante » publié cette semaine par le WWF, et dont on a surtout retenu un autre chiffre très alarmant : la baisse de 60% des vertébrés sauvages de la planète. » https://bit.ly/2zkh23K

Non seulement les poissons disparaissent, mais le peu qui restent sont impactés par des modifications aberrantes, d'ordre sexuelles, organiques, comportementales. Tant de lanceurs d’alertes, et tant de victimes, dans ce monde du silence imposé, où même les oiseaux ont disparu !

Rachel Carson https://bit.ly/2pwxFER fut la première lanceuse d'alerte. En 1962, cette américaine autodidacte et passionnée par la vie animale et les océans publie « Un printemps silencieux » ! Ce livre qui deviendra une référence universelle, met avec force arguments, en accusation l’industrie des pesticides, à commencer par le DDT. Il s’agit pour Rachel d’un désastre global qui touche en priorité les animaux, menaçant leur reproduction. Cette pionnière a déjà tout compris, et s’applique à démontrer comment l’industrie à décidé de manipuler l’opinion, et de pratiquer la désinformation, nerf de la guerre.

Car c’est bien d’une guerre déclarée au vivant dont il s’agit, touchant d'abord les jeunes, au corps en formation, plus sensibles aux molécules mortifères. Les cancers des testicules et de la thyroïde explosent ainsi chez les jeunes gens. https://bit.ly/2DlAy4e ; ;

Pas question de prétendre être exhaustif. Il y aurait trop à dire. On pourra lire avec profit le livre de Fabrice Nicolino, qui a publié "Un empoisonnement universel "https://bit.ly/2DcaAjk , une référence en ce domaine.

.En 85, Lou Guillette, missionné par les autorités fédérales, fait une étude sur les alligators de Floride. Les animaux sont pesés, dimensionnés, étudiés sous toutes les coutures. Bien vite Guillette et ses collaborateurs vont s’apercevoir que la moitié des œufs sont stériles, que les malformations aux ovaires et aux testicules sont courantes, que la taille des pénis des mâle est très réduite... Ils font le rapport avec un insecticide, le difocol, déversé accidentellement dans les eaux, en 1980… Pourtant, à des degrés divers, tous les lacs de Floride sont frappés. Et, dans ce monde en symbiose, les hommes eux aussi sont impactés. https://bit.ly/2yPoS5K

Ce n’est plus un secret. Le nombre de spermatozoïdes chez les hommes s’est effondré. Cette information aberrante a été nié par des chercheurs, qui ont dû, après étude, dans plusieurs pays, réviser leur jugement devant l’évidence. Du nord au sud, et de l’est à l’ouest, les pesticides ont réussi les premiers la globalisation des échanges.

En 2012, en France, la docteur Joëlle Le Moual, épidémiologiste à l’INVS mène une étude sur 26609 hommes. https://bit.ly/2SGtUKn Celle ci révèle qu’entre 1989 et 2005, le nombre de spermatozoïdes par millilitre a baissé de 32,2 % sur cette seule période. Soit presque 2 % par an !... En 2014, la même équipe de chercheurs peaufine son travail, et précise que deux régions françaises sont plus impactées que les autres : Midi-Pyrénées, et Aquitaine. Précisément les deux régions où l’on utilise le plus de pesticides, rapporté à la surface agricole. Il existe en France six registres du contrôle de malformation (Rhône-Alpes, Antilles, Auvergne, Bretagne, Paris, La Réunion). Pour quelle rasion étrange toutes les régions ne font elles pas l'objet d'un travaill d'évaluation ?. Il serait intéressant de connaître les chiffres en Midi-Pyrénées et en Aquitaine. Ces régions pourvues de beaux domaines viticoles seraient-elles trop pauvres ?

L’affaire du Remara est bien un classique en forme de traitement. Dans toutes les affaires où la chimie et ses conséquence a été impliquée, les lobbys agricoles, industriels, ou pharmaceutiques accusés ont construit à chaque fois les même lignes de défense : Négation du problème, mises en cause de la qualité des personnes, tentative de décrédibilisation de leur travail, voire chantage, menaces, harcèlement ! Des rapports scientifiques factices, tentant de prouver aux forceps la qualité et la non dangerosité du produit en cause, seront commandés contre rémunération à des pseudo scientifiques pour faire diversion. Ne parlons pas des relais politiques banalisant le problème, ou l'étouffant, au nom d'un intéret économique bien mal compris.

Rachel Carson, l’auteure d ‘« un printemps silencieux » fut traînée dans la boue, accusée d’être communiste, folle, lesbienne, agent du KGB... Elle avait osé s’attaquer au DDT ! Les chiens de garde donnèrent donc de la voix, comme dans l’affaire de l’amiante, du Gaucho, et maintenant du Roundup ! Avec la complicité des "acteurs de terrain" souvent dans le déni, ne voulant en rien changer leur pratique, oubliant qu'ils ont des enfants.

Comment être surpris donc par ces malformations de nouveaux nés, déjà si nombreuses, alors que les mutations du vivant sont légions. La dégénérescence à commencé dès l’après guerre. Où situer la normalité d’hier, alors que nous étions déjà tous impactés, que nombre d’entre nous présentons toujours des traces de TNT, alors que le produit est interdit depuis des lustres ?... Une femme enceinte, vivant près d'une ferme utilisant des pesticides a 66% plus de chance qu'une autre d'avoir un enfant atteint d'autisme, nous révèle une étude américaine. https://bit.ly/2PBtIgG

La nature, sur lesquelles nous faisons nos expériences à grande échelle nous révèle en tout cas une des grande origine du mal, comme elle l’a fait dans les étangs de Floride. Et l’interdiction des pesticides sous toutes leur forme semble donc une nécessite vitale pour l’humanité.

Face aux lobbys, l’état ne défend même pas son périmètre régalien. Ainsi l’affaire scandaleuse du Gaucho, un néonicotinoïde tueur d’abeilles, qui a tellement décimé les ruches, que la pollinisation est devenu quasiment impossible dans certaines régions, mettant la sécurité alimentaire du pays, et la variété du vivant en danger. https://bit.ly/2PAm2uV

Le Gaucho est interdit depuis peu ! Mais quel temps perdu ! Des responsables politiques se sont couchés devant les lobbys ! Ceux-ci ont réussi à entretenir la commercialisation d'un poison systémique en se servant des techniques habituelles de manipulation, d’influence, et de menace, celles qui réussissent, à retarder les décisions de justice. En 2017, le Gaucho se voyait ainsi encore une fois innocenté..... https://bit.ly/2CYbzTC

Il est urgent d’attendre, d’enquêter, nous dit-on. Mais à quoi bon s'épuiser à trouver d'autres preuves, comme si on n'en possédait pas assez pour condamner le serial killer ! Sinon à faire le jeu de celui-ci, et de ses avocats ?. C’est à se demander si l’intelligence humaine n’est pas elle même impactée, comme déjà prétendent certains, brandissant des tests de QI préoccupant. Une étude Norvégienne, constatant le phénomène au niveau mondial la met clairement en rapport avec la qualité de l’environnement ! https://bit.ly/2CZdebh

Combien de matins encore à vivre, comme Phill, le héros d' « Un jour sans fin », à entendre les mêmes informations, le journal météo : Une perturbation est installée sur les îles britanniques, mais ne chassera pas le soleil sur la France ! Les nuages et et les toxiques se sont arrêtés à la frontière du déni.

Ce « tout va bien madame la marquise » sera-t-il arrêté par un sursaut salvateur, ou suivi par cette sieste coutumière, qui ressemble à un état comateux ?

Le monde agonise. Les enfants sans bras ne peuvent plus nous montrer la lune !

Nous nous tenons impuissant sur le bord du vide, le regard perdu dans le spectacle d’un écran factice, ayant perdu nos valeurs sacrés, incapables de voir que nos jours sont comptés.

Comment passer au jour d’après, sortir de l’état catatonique, du temps arrêté à l’horloge des dédisons.

Comment s’en est-il sorti Phil, au fait ?... Comment est-il parvenu à sortir du temps qui béguait interminablement ?... Ah oui, ça me revient... Il parvient peur à peu à se lier d’amitié avec tous ceux qu’il rencontre. Un état de grâce, de communion, où tout devient possible, en simultanée avec les événements. Les grecs appelaient cela « Le kairos »…

"Le terme peut se traduire par « occasion », « moment propice, favorable ». Dans l'Antiquité, il a d'abord été utilisé dans le domaine médical, chez les disciples d'Hippocrate, pour indiquer qu'il y a deux façons d'échouer dans le traitement d'une maladie : intervenir trop tôt ou trop tard, alors qu'il existe un temps opportun (ce que les Grecs appelaient la crise) pour soigner. Les spécialistes de rhétorique se sont ensuite emparés du thème : il ne suffit pas d'exprimer une chose exacte, il faut encore le faire à propos. C'est Aristote qui, dans l'Éthique à Nicomaque, a érigé le kairos en catégorie centrale pour analyser les actions humaines : profiter du kairos, c'est savoir saisir ces instants rares, où nos désirs d'une part (« Je veux devenir président de la République ») et, d'autre part, le cours du monde (le bipartisme explose, par exemple) coïncident." Extrait d'un article de Denis Moreau : Le Kairos, l'art de saisir l'instant " https://bit.ly/2SMuhTK

C'est la recette du bonheur ! Sans morale, sans loi, sans espoir, soumise à la seule loi du marché, la vie n'a plus acun sens ! Alors les horloges s'arrêtent, les boussoles deviennent folles, le brouillard nous entoure.

Parviendra-t-on nous aussi à cet accord miraculeux avec les autres, et le milieu, qui nous ferait passer enfin au jour d’après ?