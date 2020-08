Remettre le capitalisme au service de l’humanité : le contrat d’emploi

La contractualisation de l'emploi est une question complexe à résoudre. Il faut protéger les droits des travailleurs et éviter qu'ils soient traités comme une marchandise au gré des entreprises et actionnaires ( et notamment des entreprises multinationales) en fonction des plans stratégiques de développement, de la maximisation des profits et dividendes et de la compression abusive des coûts salariaux mais il faut aussi préserver la viabilité des entreprises pour qu'elles puissent redresser, lorsque cela s'avère nécessaire, leur compétitivité, afin d'éviter des faillites inéluctables qui pénaliseraient, en premier lieu, l'ensemble des travailleurs. D'où, le besoin de prévoir des règles simples, claires et équilibrées.