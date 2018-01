Remise en cause de la propriété privée immobilière, débat et recherche d’infos

Bonjour à tous !

Je viens de finir de lire le livre de Aymeric Caron, Utopia XXI, que je recommande à tout le monde !

Il y a de nombreuses propositions politiques pour une nouvelle société utopique, décroissance, droit des animaux humains et non humains, salaire universel, et semaine de travail de 15 heures, suppression des politiciens professionnels, transparence et contrôle de l’état par les citoyens très fort, permis de voter, etc.

Cependant je m’interroge sur une idée évoquée dans le livre, qui est la remise en cause totale du droit à la propriété privée immobilière (et non mobilière) et qui serait de facto nationalisé et géré par l’état et ou les communes.

Nous deviendrons donc tous locataire, mais en retour l’état garantirait l’accès aux logements à tous les français, à travers la gestion, l’entretien et le développement du parc immobilier national (terrain et bâtiment), ainsi que la garantie pour tous de pouvoir disposer d’un logement et ceci à un loyer suffisamment bas pour être accessible mais pouvant aussi permettre de financer l’entretien et les investissements futurs.

Cette proposition qui peut paraître choquante au premier abord peut en réalité avoir des effets très positifs, au-delà du simple fait de donner un toit à tous les français, cela luttera contre la spéculation immobilière qui ne pourra plus vraiment exister. De même que la rente immobilière sera supprimée, ce qui peut paraître injuste pour le « petit » investisseur qui a acheté un studio pour le mettre en location, mais devons-nous vraiment valoriser le fait de faire du profit sans rien produire réellement ? Juste parce que on a plus d’argent pour acheter ce que l’autre sera obligé de louer ? Ne vous inquiétez pas trop non plus pour votre confort, car ce système vous permettra quand même de louer une maison secondaire pour vos week-ends ou vacances si vous le souhaitez ou de pouvoir rester à vie dans le même logement tout en gardant la priorité à vos enfant pour récupérer le logement à votre mort (au passage fini les impôts sur l’héritage…).

Mais aussi protéger de l’accaparation des terres agricoles, espaces naturelles et ressources sous terrains, par des fonds financiers privés nationaux ou étranger. Les paysans garderont la propriété d’usages de leurs terres et la garantie de revenue convenable sera faite par l’état.

Je pense aussi à la galére que cela représente actuellement pour trouver un appartement, tous les justificatif que l’on doit donner et parfois inventer pour seulement avoir le droit à un logement (qui n’est d’ailleurs que rarement très proche de son lieu de travail) et devoir en suite faire passer presque la moitié de son revenu dans son budget logement.

C’est déjà très compliqué de pouvoir louer pour beaucoup de gens et encore plus pour devenir propriétaire. De plus si on arrives à devenir propriétaire quel avantage a-t-on réellement si on doit passer un grande partie de sa vie à rembourser un crédit, à payer des charges, taxes et impôts divers, plus les travaux de restauration ou d’amélioration de l’habitat que les années nous obligent à faire ?

Je pense donc qu’il serait plutôt intéressant pour le plus grand nombre, de nationaliser et interdire toute propriété immobilière et d'en confier sa gestion aux services publics, à condition bien sûr que l’état et les services publics deviennent réellement efficaces, transparents et sous contrôle citoyen mais surtout qui soit au service de la populations et non plus des classes dirigeante ou des puissances économiques et lobbies nationaux comme transnationaux.

Je cherche donc à avoir votre avis là-dessus mais aussi si vous avez des références à me donner, comme des auteurs, des juristes ou économistes qui auraient travaillé sur ce sujet ?

Merci !