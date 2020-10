Remplacer le système capitaliste ultra-libéral - llème partie : Réformer la gouvernance de l’Etat

@Spartacus Lequidam

la plus grosse partie des 57% du PIB sert à :

— financer la recherche (pharmaceutique entre autres) dont les brevets sont cédé pour rien au privé qui n’a pas eu à supporter ces charges, mais encaissera les royalties avec une exclusivité ou des monopoles.

— construire des autoroutes cédées ensuite au privé qui les exploitera et engraissera ses actionnaires

— former les cadres et les techniciens des entreprises (et des ex-colonies pour qu’ils restent inféodés)

— verser des aides directes et indirectes aux privé

et la plus grosse partie du budget de l’éta est fournie par la TVA, payée par tous les consommateurs, mais pas les producteurs qui sont par ailleurs largement exonérés de taxes et d’impôts

les système que vous préconisez serait bien plus inconfortable pour les privés (enfin, surtout les gros) que celui dans lequel nous vivons et que vous appeleriez comment ? Socialisme ?