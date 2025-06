Rentrée scolaire : 3000 postes non pourvus...

"Rentrée scolaire... principal changement cette année (chaque année, des réformes s'empilent et se succèdent) : des groupes de besoins mis en place en français et en maths dans les classes de sixième et de cinquième... une mesure voulue par Gabriel Attal mais appliquée avec souplesse et pragmatisme, selon les propos de Nicole Belloubet.

Mais, il n'y a toujours pas un professeur en face de chaque élève. Les syndicats d'enseignants pointent la crise d'attractivité du métier avec plus de 3000 postes non pourvus aux concours d'enseignement cette année.

Le manque de professeurs, c'est justement ce qui préoccupe le plus la FCPE.

"Cela va être comblé au fil de l'eau par du bricolage, comme Madame Belloubet et ses prédécesseurs savent le faire." déclare le président de la FCPE.

"Comment expliquer de telles inerties reconduites ?" interroge un journaliste.

"Parce que cela fait des années qu'on dit qu'il faut revaloriser le métier d'enseignant, le rendre plus attractif, remettre les IUFM en route pour la formation pérenne des enseignants. C'est cela qu'on demande. Nous on demande là maintenant une convention citoyenne parce que ça ne va pas du tout. Il faut que l'ensemble de la population puisse se prononcer pour qu'on ait une Education nationale digne de ce nom, une Ecole publique digne de ce nom. On sort des mesurettes pour cacher la forêt et les enseignants vivent un mal être avec des classes surchargées, avec des conditions de travail qui ne sont pas dignes d'un pays comme la France.

Et c'est au bout du bout les enfants et les parents qui en pâtissent. Cela a d'autant plus d'incidences dans la mesure où il n'y a pas de capitaine dans le navire... il n'y a pas de vision d'avenir, de vision claire pour l'avenir de nos enfants."

D'autant que les réformes se succèdent au fil des différents gouvernements, des réformes précipitées, sans aucune concertation avec les principaux concernés : les professeurs. Cela fait des années que le métier d'enseignant connaît une crise de recrutement.

Déjà en 2014, j'écrivais cet article :

Malgré des campagnes visant à recruter des enseignants, le ministère peine à trouver des candidats pour les concours d'entrée dans la profession : la crise ne cesse de s'aggraver, notamment en mathématiques et en lettres classiques...

La moitié des postes de professeur de mathématiques n’ont pas été pourvus, lors de la séance exceptionnelle 2014 du concours externe du Capes, selon les chiffres officiels.



Le précédent ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon, avait, en effet, décidé d’intercaler une session exceptionnelle des concours des professeurs entre les sessions annuelles 2013 et 2014, pour relancer le recrutement des enseignants.



Pour le Capes externe de lettres classiques, on compte presque deux fois moins d’admissibles (156) que de postes à pourvoir (300). Le nombre des admis, c’est-à-dire ayant réussi les oraux, n’est pas encore connu.



Au fond, qui peut s'étonner de ces chiffres ? Dans une société où les enseignants sont déconsidérés, rendus responsables de tous les maux du monde moderne, le métier connaît une désaffection grandissante.



L'indiscipline des élèves devient le quotidien de beaucoup d'enseignants, dans les écoles, les collèges et les lycées : bavardages, insolences répétées, démission et comportement de certains parents qui en viennent à contester des punitions...



Ce métier exigeant n'attire plus les vocations : le travail s'alourdit, les copies à corriger se multiplient, dans des classes de plus en plus chargées...



Certains élèves se retrouvent en lycée, alors qu'ils n'ont ni le niveau ni la volonté de poursuivre des études : quel gâchis !



Des réformes improvisées ont été engagées pendant des années et elles ont produit des effets désastreux !



La situation en devient ubuesque : on crée des postes, on l'annonce à grands renforts de publicités, on se livre même à des campagnes coûteuses de recrutement, mais on n'arrive pas à pourvoir ces postes, alors que le chômage s'accroît !



Apparemment, cette profession n'est pas le paradis que décrivent certains, puisqu'on trouve si peu de candidats pour l'exercer !

