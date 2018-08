Rentrée scolaire : de l’inutilité des évaluations nationales...

Le ministre de l'Education nationale, Jean Michel Blanquer veut remettre à l'honneur des évaluations, notamment en début de classe de sixième et de seconde.

Le problème, c'est que ce système d'évaluations a déjà été testé il y a quelques années, des évaluations très standardisées, avec des codages de correction très complexes, des corrections très lourdes pour les enseignants.

Ces tests faisaient perdre beaucoup de temps en début d'année où sont mis en place des programmes et des exercices nouveaux que les élèves doivent découvrir...

Et au bout du compte, on percevait l'inutilité de ces évaluations diagnostiques, très encadrées.

Les tests étaient souvent mal conçus, mal ficelés et la correction était très aléatoire.

"Un outil utile" affirme le ministre Jean Michel Blanquer... mais cette généralisation des tests ne tient pas compte de l'expérience qu'en ont les enseignants...

Au fond, il suffit à un professeur de corriger un premier devoir pour percevoir toutes les lacunes d'un élève, notamment en français : difficultés en orthographe, en grammaire, dans la maîtrise de la langue, dans la structuration de la pensée.

Comment combler ces lacunes quand les élèves arrivent en classe de seconde, alors que les heures de grammaire et d'orthographe ont disparu en lycée ?

C'est là le vrai problème !

Par ailleurs, la mode des tests d'évaluation conduit à un émiettement de la correction qui n'a pas grande utilité...

Le ministre de l'Education semble vouloir revenir à d'anciennes recettes : port de la blouse, restauration de la discipline, importance de la grammaire et de l'orthographe : c'est certain, l'enseignement de la langue est primordial ainsi que la discipline...

Mais il convient sans doute de tenir compte de l'expérience des enseignants en matière d'évaluation...

Les tests font perdre beaucoup de temps, en début d'année et n'ont pas grand intérêt...

D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on les a abandonnés...

Instaurer à nouveau des tests en sixième et en seconde ? C'est un gadget, d'autant que ces tests sont mal conçus, prêtent à confusion...

On aimerait que le ministre tienne compte de l'expérience des enseignants, dans ce domaine.

Les professeurs connaissent la lourdeur de ces tests de début d'année.

La tâche des enseignants est complexe : laissons leur une certaine liberté dans leur pédagogie... les tests ne vont pas du tout dans ce sens...

Les enseignants souffrent de plus en plus d'un manque de reconnaissance : ils ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on écoute leur point de vue... ils sont sur le terrain, ils ont des compétences et une expérience.

