Rentrée : un pas de plus vers la privatisation de l’Education Nationale

A la veille de la rentrée 2018, www.initiative-communiste.fr donne la parole à nos jeunes camarades des JRCF pour analyser et expliquer se qui se cachent derrière les mesures annoncées par me ministre de l’éducation du régime Macron le très à droite et réactionnaire Jean Michel Blanquer.

Si les médias à la main du gouvernement ou détenus par ses commanditaires milliardaires font mine de l’absence de changement important en cette rentrée 2018, ce n’est pas le cas. De graves annonces, porteuses de mesures délétèrent pour l’Education Nationale sont annoncées, dans la lignée de la réforme du collège menée par Najat Valaud Belkacem et la réforme du Bac lancée en 2017 par Blanquer. Recrutement local des professeurs, autonomisation des collèges et lycées le tout dans un contexte de suppression de postes massives affectant l’ensemble du second degré et de fin du bac national au profit d’un diplôme local qui sera d’autant plus fortement dévalué qu’il n’évaluera plus qu’un nombre limité de discipline et ne donnera plus droit à l’accès à l’Université, libre avec Parcoursup de sélectionner comme bon leur semblent… Toutes ces “réformes” qui figurent parmi les revendications du grand patronat et parmi les ordres de l’Union Européenne visent en réalité à mettre fin au service public national, à cette Education Nationale assurant des diplomes identiques sur l’ensemble du territoire, de Aubervilliers à Versaille, Argenton sur Creuse ou Saint Denis de la Réunion. Au profit d’une mise en concurrence d’une myriades d’établissements scolaires autonomes, recrutant des professeurs sans statuts sous la coupe de pouvoir locaux. Une porte grande ouverte à la privatisation de l’école. Une privatisation qui commence, tout particulièrement dans l’enseignement secondaire. Si le nombre d’enseignants dans le privé est stable, il a fortement reculé depuis 1999 dans le secteur public (-7,8% d’après les chiffres de l’Éducation Nationale). Entre 1995 et 2015, la proportion de classes dans le secteur privé pour l’enseignement secondaire est passée de 20% à 21,5%.

Il est important de rappeler que les dépenses d’éducation représente un budget d’environ 146 milliards d’euros chaque année, dont la quasi totalité est prise en charge par l’Etat (79,5 milliards d’euros) et les collectivités locales (37 milliards d’euros). Ménages et entreprises privées n’en prennent en charge que 16,3 et 13 milliards d’euros soit moins de 20% du total. Pour l’essentiel socialisé et public ce budget s’il était privatisé représenterait un énorme marché. Jugez plutôt, avec un taux de marge de 10%, un tel chiffre d’affaire représenterait des bénéfices de près de 15 milliards d’euros chaque années pour les capitalistes qui arriveraient à mettre la main dessus !