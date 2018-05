Replâtrage ou transformation sociale

J'aime le débat d'idées, sans concession mais avec un échange d'arguments et non des flots d'injures.

Trop souvent sur Agoravox des personnes, complètement anonymes - ce qui montre que le courage est inégalement réparti- se laissent aller à utiliser des noms d'oiseaux.

C'est particulièrement contre-productif.

Beaucoup de lecteurs occasionnels, rebutés ne reviennent plus sur ce média à cause des pratiques de commentateurs.

Je viens de recevoir une lettre d'un vieux camarade avec qui j'ai milité pendant une dizaine d'années.

Il vient de m'écrire une lettre dans lequel j'ai extrait ce passage où il porte un jugement appuyé.... On est là dans le débat, le vrai, fondamental....

« J'ai lu avec plaisir les deux dernières publications de JEAN-FRANCOIS

L'engagement est charitable et bien-venu pour les personnes secourues

Mais pour moi , il essaie surtout de résoudre les conséquences du MAL

Je suis férocement persuadé que ce sont les causes qui doivent être prioritairement combattues en évitant de tomber dans l'interclassisme, le collaborationnisme, le réformisme

Sinon, il y a risque de "coluchisation" et danger de conservatisme »

Je m'interroge parfois et il m'arrive à répondre à des amis ou à des connaissances qui m'interpellent sur mon activité sociale.

Suis-je passé de la lutte de classe au replâtrage ?

Certains n'y vont pas par quatre chemins, on peut lire d'ailleurs dans un média qui a une ligne politique opposée à la mienne : riposte laïque, un article ayant pour titre : « Jean-François Chalot : de Léon Trotsky à l'abbé Pierre » ?

Faut-il rappeler que le mouvement ouvrier s'est construit en mettant en place des caisses de solidarité ouvrière pour apporter une solidarité concrète tout en menant des actions et des grèves.

Il n'y avait pas là un abandon du mouvement mais un combat sur deux fronts.

Cette action n'a pas eu pour but de se substituer à l'Etat défaillant mais de jeter les bases d'une sécurité sociale qui sera réclamée et obtenue grâce à la lutte des travailleurs.

Aujourd'hui la situation n'est plus la même, la Sécurité Sociale est menacée et des millions de personnes survivent sous le seuil de pauvreté.

Je poursuis mon combat politique pour un renversement du système et appelle au rassemblement de la gauche anti capitaliste mais je ne me vois pas dire aux personnes sans toit ou menacées d'expulsion locative : c'est le capitalisme qu'il faut mettre à bas.... C'est cela l'essentiel !

Elles sont démunies, parfois désespérées....

J'ai choisi de participer à la construction d'associations d'éducation populaire dans les quartiers populaires et d'aider les personnes et de les accompagner afin qu'ensemble on arrive à ce qu'elles ne soient pas expulsées ou qu'elles puissent avoir accès à leurs droits.

En menant cette action, j'exprime sue solidarité active et permet modestement à des personnes de se prendre en mains et de participer à l'action sociale pour eux et pour d'autres.

J'ai déjà expliqué que l'association familiale laïque de Melun était exsangue, il y a quatre ans.

Si cette association compte aujourd'hui plus de 330 adhérents, c'est parce qu'un couple en difficultés est passé de la lutte défensive – il fallait qu'il trouve un logement- à la lutte offensive de construction d'une réelle association tournée vers l'action.

Nous avons une équipe de bénévoles et agissons à plusieurs niveaux :

en défense des familles en difficultés

en action énergique auprès des pouvoirs publics

en participant aux manifestations du mouvement social.

Il ne s'agit pas de replâtrer le système mais d'apporter un soutien aux plus démunis, aux sans rien et de déboucher sur une prise de conscience massive : la transformation de la société est possible grâce à une résistance organisée et unitaire.

Prenons un exemple : les manifestations contre les expulsions locatives regroupent des centaines et parfois des milliers de personnes qui avant hier ne participaient à aucun mouvement mais qui aujourd'hui se sont mis en mouvement.....

La transformation sociale de cette société ne sera possible que si des millions de personnes prennent conscience qu'il n'est plus possible d'accepter cette politique libérale.....

Jean-François Chalot