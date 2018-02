Réponse à Amaury Grandgil de la part d’un anarchiste mécréant

REPONSE A AMAURY GRANDGIL SUR LA FOI

J’ai beaucoup de sympathie pour Amaury Grandgil, parce que nous avons eu à affronter le même guignol ubuesque sur Causeur/Louseur mais plutôt que répondre à son article sur le forum, j’ai souhaité le faire au travers d’une réponse plus longue.

La foi ! Quelque chose, dans son article me pose problème car on ne sait trop si ce qui fonde ses récriminations, c’est l’ostracisme dont le catholicisme ferait l’objet de la part de la « Bien Pensance » ou si c’est, aussi une indignation par rapport aux mécréants professionnels dont je fais partie, lesquels ricaneraient devant quelqu’un qui a la foi.

Je répondrai successivement aux deux questions

1 Sur le catholicisme

Il n’est pas douteux que, dans le monde où nous vivons, il est quand même à vomir de constater que ceux qui ricanent sur la ringardise de la « manif pour tous » soient les mêmes qui n’éprouvent aucune gêne à crier à l’Islamophobie quand on attaque ce que Houellebecq a appelé une « religion de cons », religion qui est à tout le moins une religion agressive dérivant le cas échéant vers le sanguinaire. Au lieu et place, le Pape François peut toujours délirer mais son pouvoir de nuisance n’est pas l’équivalent de celui des mollahs de toutes catégories

Il est vrai que pour reprendre le mot de Staline, le Pape n’a plus beaucoup de divisions ! Du moins pas de quoi effrayer le mécréant ! Il en allait autrement il fut un temps : Charlemagne a christianisé son empire à coup de décapitations et ne parlons pas des conversions forcées en Amérique du sud ou ailleurs, ni des bûchers de Torquemada. Le chevalier de la Barre a été roué vif pour avoir refusé de se découvrir au passage d’une profession et sous Charles X, cracher sur un crucifix est puni de mort. Et pour ma part, je crois que quand Gambetta crie »le cléricalisme, voila l’ennemi, » il avait raison !

Alors, évidement on oppose à cela les massacres des Athées : les Staline et autres sinistres dictateurs rouges, en oubliant vite que la démarche communiste avait quelque chose de religieux puisqu’il s’agissait de proposer le bonheur sur terre.

2Sur la foi

Amaury Grandgil en convient lui-même : la foi n’est pas de l’univers du rationnel !

Dans ce cas de figure, soit on n’en discute pas, soit on ne voit pas pourquoi la foi en un Dieu, même dans sa forme voltairienne et horlogère, a quelque chose de supérieur aux délires de n’importe quelles sectes qui pensent que la terre est plate ou qu’elle est nichée dans le ventre d’un immense dragon !

Personne ne peut démontrer l’inexistence de Dieu mais personne ne peut démontrer son existence ! Les deux choses ne sont pas à mettre sur le même plan car, on peut admettre qu’on ne demande à quiconque de prouver l’inexistence de quelque chose tandis que celui qui soutient que quelque chose existe doit le démontrer. Démontrer l’inexistence n’a de sens que si quelqu’un a préalablement affirmé que telle chose ou tel fait existait !

Maintenant, ces choses étant dites venons-en au fait. Je suppose qu’Amaury Grandgil ne conteste pas que la science a établi que nous partageons 99% de nos gènes avec le chimpanzé, 95% avec le cochon (dommage pour les musulmans) et 40% avec… la carotte !

Les chimpanzés ne croient pas en Dieu et ne vont pas à la messe : ma remarque est triviale mais on est en droit de se demander pourquoi c’est ce petit bout ridicule du patrimoine génétique (un pour cent) qui a permis que l’on croie au créateur. Dit de manière plus triviale, pourquoi Dieu a-t-il perdu tout son temps à produire toutes ces créatures avant d’en arriver à l’essentiel ? Par maladresse, par goût du jeu, je laisse la réponse à Grandgil.

Quand j’étais en Terminale, je ne sais pourquoi, j’ai lu Berkeley. Pasteur irlandais, celui qui a donné son nom à la célèbre université niait l’existence de la matière, estimant que tout ce que l’on voyait, touchait, sentait n’était que des images ou des sensations envoyées par Dieu. Idée parfaitement loufoque même à l’époque mais devenue paradoxalement presque pertinente le temps passant. Ce que nous percevons n’est jamais que le produit d’une alchimie fabriquée par notre cerveau. Je dis que cela est vert mais un lion le verrait peut-être marron ! Donc la réalité n’est jamais que ce que nous percevons, nous pauvres créatures dont les ancêtres sont sortis de l’océan il y a moins de 65 millions d’années !

Mickaël Launay est un mathématicien qui a écrit un fantastique bouquin : « le grand roman des mathématiques ». A la fin de l’ouvrage, il se pose la question : les mathématiques sont-elles une construction de l’homme ou une réalité indépendante des hommes. Il penche pour la seconde solution. Et si c’était la première ? Besson a réalisé un film : Lucy dans lequel une jeune femme se fait administrer une drogue qui accroit les capacités de son cerveau. C’est une fiction mais à la fin, elle conclut que les mathématiques ne sont vraies que dans le monde des hommes ! Si notre cerveau était plus développé elles apparaitraient ridicules !

Ridicules comme les films de science fiction car d’ET à Starwars, les auteurs sont bien en mal d’imaginer des extra-terrestres autrement qu’avec des yeux, une bouche et des jambes ! Pitoyable imagination ! Pourquoi une vie apparue ailleurs se traduirait-elle par des créatures grotesques avec, au surplus, un tube digestif leur permettant de faire pipi et caca ! Et d’ailleurs, pourquoi Dieu n’a-t-il pas donné aux hommes cette qualité qui la distinguerait des animaux : ne pas faire pipi et caca !

Et pourtant, imaginez que l’on remonte le temps et qu’une armée de Louis XIV soit attaquée par des Rafales ! Ils n’y comprendraient rien et le film serait un bien plus grand défi à l’imagination que ne l’était E.T.

Voila Dieu n’existe pas en dehors d’une vision anthropomorphique. Objection, votre Honneur : Il faut bien qu’il y ait eu quelqu’un pour avoir créé ce qui existe ! Vision purement anthropique ou anthropomorphique de la part de créatures incapables de voir en quatre dimensions. Surtout il y a cette finitude qui fait que l’on peut concevoir mentalement l’infini mais qu’on ne peut le voir puisqu’en essayant de le voir on pose une borne au delà de laquelle il faut encore aller !

Dieu a créé l’Homme à son image ! Certains ajoutent : et il le lui a bien rendu !

Moi, je pense que c’est l’inverse ! Dieu n’existe que par l’Homme, il n’existe aucune idée, aucune représentation de Dieu qui ne soit pas anthropomorphique ! Y compris l’essentiel : son existence

Prouvez-moi le contraire !

Et si vous n’y arrivez pas, il restera la foi !