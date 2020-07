Réponse à Aurélien Barrau

Aurélien Barrau vient de publier sur sa page Facebook un court texte à propos de ceux qui remettent en cause l'obligation du port du masque.

On peut le trouver ici.

Ce texte se propose de démontrer que ces personnes ne font pas acte de résistance en refusant cette obligation, comme elles le prétendraient ; a contrario, selon lui, elles révèlent par leur comportement qu'elles se soucient peu du bien commun et agissent par égoïsme. Citation : "(...) cette obstination à mettre en danger la vie d'autrui relève en réalité plutôt de la bouderie presque obscène d'un enfant gâté paranoïaque qui ne veut rien, jamais, sacrifier de son confort."

Aurélien Barrau commence son texte par ce jugement dépréciatif sur les personnes qui refusent ou critiquent cette obligation du port du masque. Or, jeter d’emblée l’opprobre sur son contradicteur constitue un mécanisme rhétorique déloyal et infantile. Qu'il soit conscient ou non de la part de son auteur importe peu. Ce jugement de valeur va imprégner la lecture du reste de son texte : tous les points abordés seront considérés par le lecteur comme les preuves de ce jugement inscrit en introduction.

Or, puisque Aurélien Barrau parle beaucoup de science dans son texte, rappelons-lui que toute science qui se respecte d'abord analyse, puis conclut. Mais Aurélien Barrau fait l'inverse. Il juge d'abord. Puis il nous dit pourquoi son jugement est le bon.

Voici la déconstruction de sa déconstruction.

1/ "Masquer la population ne fait pas les affaires de l'Etat".

Hélas non, masquer la population fait bien les affaires de l’État. Disons, pour être plus précis, du pouvoir, car le pouvoir en France aujourd'hui n'est pas circonscrit à l'Etat.

En effet, l’obligation du port du masque accompagne un discours alarmiste évoquant une reprise de l’épidémie, ou une possible seconde vague (maintenant ou à l’automne), alors que tous les indicateurs officiels sont au vert, à savoir le nombre de morts et les entrées en réanimation. Le nombre de cas n'est pas un indicateur de première importance en ce moment, il signale uniquement qu’on teste davantage. Et donc, mathématiquement, le nombre de « cas » augmente. On oublie de dire quel est le pourcentage de positifs par rapport au nombre de testés. A l'IHU de Marseille, par exemple, il est de 1,7 pour cent. C'est à peu près la même chose sur tout le territoire. Mon Dieu, mais quelle reprise de l'épidémie !

L'immense majorité des personnes testées positives ne se sentent pas malades, le généralistes et les infirmières en hôpital vous le diront : c’est le calme plat.

Nombres de spécialistes en épidémiologie ou en virologie l’ont dit et répété (Didier Raoult n’est pas un cas isolé dans le monde) : la courbe en cloche est typique des épidémies liées aux affections respiratoires. A force, il va peut-être falloir les écouter, c’est leur métier. Mais mieux : il va peut-être falloir regarder ce qui se passe dans notre quotidien, et constater par nous-mêmes que personne ne tousse, ni n'a de fièvre, ni ne tombe dans la rue subitement, que nos proches vont tous bien. Et ce, plutôt que de lire le réel à travers le prisme de ce que raconte la télévision, à travers les algorithmes et les nouvelles prophéties des statisticiens, ces prêtres du monde numérique hors-sol, qui se sont toutes révélées fausses (dont les 85 000 morts qui viendraient après le déconfinement !) : voir ici et là.

Rappelons au passage que le mot 'télé-vision" signifie "vision de loin". On ne regarde plus ce qui se passe chez soi, devant sa porte.

Cette déshérence de nos propres possibilités d'observation et de constatation marque une capitulation : nous déléguons l'observation de notre propre vie quotidienne à des organes "officiels" qui le font à notre place : des ordinateurs, des logiciels. C'est extrêmement grave en soi, mais c'est encore plus grave de la part d'un enseignant.

La "vue d'ensemble" nécessaire et permise par la centralisation des informations, si elle correspond à la réalité, est nécessairement corroborée par des faits concrets, observables par tous. Ici, le narratif officiel est totalement mensonger.

Ce décalage immense entre la réalité sur le terrain et le discours de l’État est à l’origine, essentiellement, de cette critique des « anti-masques », qui ne comprennent pas quel est le sens de cette mesure. Rappelons-nous qu'au plus fort de l'épidémie, les masques étaient officiellement inutiles. Aurélien Barrau l'a-t-il oublié ?

Les tests effectués depuis le déconfinement montrent que les personnes positives ont développé des anticorps face à ce coronavirus ou à d’autres virus de la même famille. C’est tout. Cela ne signifie pas :

a/ que ces personnes sont malades

b/ ni qu’elles sont un danger pour les autres et vont leur transmettre la mort

comme le prétend Aurélien Barrau ainsi que tous ceux qui répondent aux "anti-masques" qu'ils sont des tueurs en série.

En réalité, la charge virale de ce virus est actuellement extrêmement basse, ceci est confirmé par nombre de médecins et de scientifiques, et par l’observation que chacun peut faire dans sa vie. Il n’y a plus de morts et plus de malades. La grand'messe vespérale où la France communiait avec terreur et excitation à la mort et au tragique a disparu comme par enchantement. Saint Jérôme Salomon et son affidé saint Olivier Véran ne chantent plus en direct les saintes litanies de la décomposition et de la peur.

Ainsi, puisque le virus est au point mort, que la charge virale est presque nulle, et que c’est donc le meilleur moment de l’année pour devenir hôte de ce virus, car il n’est pas du tout virulent, afin de développer une bonne immunité, quel est donc le but du port du masque ?

Assurément, si l’on suit la raison et non la superstition, son but n’est pas sanitaire mais politique.

Aurélien Barrau se drape dans la vertu en assénant ses bonne paroles, mais - et ceci n'est que mon avis -, sous cette toge immaculée se trouve le peignoir lourd et humide de la naïveté politique.

En quoi cette décision, donc, serait profitable pour le pouvoir ?

Elle est profitable car elle entretient la méfiance entre citoyens. Plutôt que de nous méfier, en nous unissant, et à raison, d’un pouvoir qui il y a encore moins d’un an faisait matraquer les infirmières ou les gilets jaunes, d’un pouvoir qui pille le bien commun, détruit le lien social, et ne sert pas la volonté du peuple mais la volonté d’une caste ultra-minoritaire, d'un pouvoir qui est complice de l'empoisonnement de notre environnement, l’entretien de ce discours en totale contradiction avec la réalité permet à l’État de faire de chacun d’entre nous le flic de l’autre, et de nous diviser profondément. La division entre « pro-masques » et « anti-masques » fait le jeu du pouvoir.

Je ne sous-estimerai pas Aurélien Barrau au point de ne pas lui prêter la conscience que tout pouvoir établi « divise pour mieux régner ».

Avec cette peur entretenue volontairement, le pouvoir se dote instantanément de millions de policiers bénévoles, qui feront eux-mêmes la surveillance et dénonceront ceux qui ne portent pas de masque, qui à son patron, qui à la police, qui au maire, qui à son voisin, etc.

Faut-il ajouter que se méfier d'une personne asymptomatique, qui n'est pas malade, ne tousse pas, est un contresens scientifique abyssal ? Ce sont les malades qui véhiculent les pathogènes, pas les asymptomatiques. On veut nous faire croire que nous sommes TOUS des dangers pour les autres, ce qui est faux. La lecture de cet excellent article écrit par un immunologiste de référence, qui met les points sur les i, pourrait peut-être ouvrir les yeux d'Aurélien Barrau ? Traduction en français ici.

Aurélien Barrau, la dénonciation de ses voisins, ça ne vous rappelle aucun épisode historique ? La méfiance, les regards inquisiteurs ? Il y a tellement d'exemples possibles, rien qu'au XXe siècle.

La fonction de surveillance qui est traditionnellement déléguée à la Police est ici transférée à chaque citoyen au prétexte de la vertu et de la pensée officielle et autorisée par le pouvoir. On passe de "voisins vigilants" à "pays vigilant". Cette fonction est décuplée grâce à cette obligation du port du masque.

Or il est dans l’intérêt du pouvoir actuel d’entretenir la peur et la division, car il y a encore peu il faisait face à une contestation socio-politique d'ampleur - et c'est la même réalité dans un grand nombre de pays sur la planète. Tant que nous nous surveillons les uns sur les autres, nous ne surveillons plus, ou moins, le pouvoir, et il continue son œuvre de destruction du bien commun que, apparemment, Aurélien Barrau souhaite pourtant défendre.

Ces mécanismes de dénonciation de son voisin sous prétexte qu’il est un danger pour la société est en soi une saloperie, car statistiquement nos voisins ne sont pas les vrais criminels, ils ne sont pas le pouvoir et n’exploitent pas la population. Le petit peuple n'est pas coupable. C'est un mensonge.

Transférer la culpabilité depuis soi vers l'autre, en instaurant la division, est un mécanisme qu'en psychologie on appelle la perversion.

Aurélian Barrau connaît-il cette juste phrase de Machiavel : "Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes" ?

Plutôt que de dénoncer un comportement qui n’entre pas dans la norme autorisée, Aurélien Barrau devrait étudier les mécanismes de la fabrique du consentement, ceux de la propagande d’État et de ses mensonges, et oser un dépucelage politique, le passage de l’enfance à l’âge adulte en politique.

2/ « Nous avons réclamé ces masques quand ils manquaient."

Vous, peut-être, moi non. Et je ne suis pas le seul. Par ailleurs, ces masques ont été réclamés surtout pour le personnel soignant, qui en manquait grandement, et pour les forces de l’ordre. Les autres, dans leur grande majorité, étaient confinés, et n’avaient pas besoin de masques, ou peu.

Certes, il existe des personnes qui criaient en mars "on veut des masques" et qui crient aujourd'hui "à bas les masques". Mais ces exemples rares ne peuvent pas être pris comme représentation de cette contestation de l'obligation de porter le masque. C'est une réduction trompeuse, une ruse rhétorique, consciente ou non.

Agréger tous les Français dans ce « nous » est une grossière erreur, et le marqueur d’une pensée qui ne s’embarrasse pas de nuances, donc qui se fiche du réel, lequel est toujours plus complexe et nuancé, et mouvant, que ce que les généralisations et bipolarisations veulent nous faire croire. Apporter de l'eau au moulin du noir et blanc hollywoodien ne constitue pas une grande gloire.

Du reste, entre mars et juillet 2020, nombre de personnes ont vu leur appréciation de la crise évoluer. Il est fort probable que, convaincus en mars que les masques étaient capitaux, ils aient, après documentation, découvert qu'en réalité ils ne l'étaient pas. Changer d'avis, cela arrive. Il me semble que ce n'est pas encore interdit. Le gouvernement, d'ailleurs, lui, ne se gêne pas, qui a dit tout et son contraire à ce sujet.

De plus, Aurélien Barrau sait-il qu’en marketing et en politique (qui sont deux réalités quasi identiques), la meilleur manière de provoquer un désir est d’abord de créer le manque ? Quelle meilleure manière pour amener la population à vouloir des masques que de dire qu’il n’y en avait pas, malgré le fait que les soignants criaient à cors et à cri qu’ils étaient vitaux ?

3/ "Raison de plus pour endiguer l'épidémie à moindre frais et sans médicament."

Cher Aurélien Barrau, une épidémie de ce type ne s’endigue pas par le port du masque. Un virus nouveau devient bénin lorsque l’immunité personnelle, puis collective, a fait son travail. Si vous empêchez les gens de se familiariser avec un virus au moment où il est le moins virulent, vous les empêchez de développer une immunité personnelle et collective. Les mesures de distanciation et de port du masque, si elles sont strictement observées, peuvent provoquer un déficit d’immunité dans la population, rendre les gens moins forts lorsque le virus – s’il revient – reviendra. Car cette obsession hygiéniste actuelle - qui n'est pas sans liens avec les idées transhumanistes, qui reviennent en force à l'occasion de cet épisode épidémique - est un contresens sanitaire.

Aurélien Barrau ne sait manifestement pas ce qu’est le système immunitaire, lequel a besoin de microbes pour se renforcer. Si nous devions vivre dans un monde totalement aseptisé, sur une planète stérile et dépressurisée, notre système immunitaire s’effondrerait gravement. Se laver les mains vingt fois par jour au gel hydroalcoolique, ne pas respirer l’air « normal », tout laver, aseptiser, est une bêtise sans nom quand cela devient une manie obsessionnelle ou un TOC. Les messages qui en avril avertissaient qu'il était capital de laisser ses courses des heures devant chez soi avant de les rentrer ont constitué l'acmé de cette folie irrationnelle. En poussant la "logique", il aurait fallu se désquamer après chaque passage au SuperU.

Pourquoi est-ce une bêtise ? D’abord parce qu’il est illusoire de croire qu’on peut éradiquer tous les microbes. Nous baignons en eux et eux baignent en nous. Les microbes, c’est la vie, c’est ainsi, nous n’y pouvons rien changer. Certes, en se lavant les mains, on limite la propagation, mais on ne l'arrête pas.

Entre 1 et 40 millions de virus au mètre cube d’air : voilà la réalité. Un pauvre petit masque ouvert sur les côtés et autour du nez ne changera pas la donne : on en avale des millions en permanence.

Ensuite, parce que nous avons besoin de ces virus pour être plus résistants.

Enfin, asséner que le port du masque obligatoire n'enrichira aucune puissance occulte, quand les dirigeants de la planète entière, OMS comprise, ne cessent de répéter que le masque restera la norme jusqu'à l'arrivée du miraculeux vacccin... 1, 2.Comment dire ? Aurélien Barrau est-il à ce point aveugle ?

Le port du masque entretient la peur jusqu'à l'arrivée du messie-vaccin, qui nous sauvera enfin de cette terrible menace (qui est aussi mortelle qu'une grosse grippe, faut-il le rappeler ? ).

Or, il n'aura pas échappé à Aurélien Barrau que contrairement à l'immunité naturelle, qui ne coûte rien, et contrairement à un traitement médicamenteux déjà éprouvé, qui coûte peu cher, un nouveau vaccin coûte cher, et s'administre non pas aux seuls malades, mais à tous les bien-portants. C'est donc une manne financière extraordinaire qui se profile à l'horizon.

4/ "Les goutelettes qui portent une bonne partie des agents pathogènes sont arrêtées." Hélas, toutes les gouttelettes ne sont pas arrêtées par le masque. Hélas…et tant mieux ! Car il nous faut nous immuniser.

Mais au-delà, Aurélien Barrau ne semble pas au courant qu’il y a débat sur la transmission de ce virus. Et que le débat, c’est la science. S’il n’y a pas débat, il n’y a pas de science.

Nombre de médecins avancent qu’il se transmet bien davantage par aérosols que par gouttelettes, comme nombre d’autres coronavirus. Un collectif de 239 scientifiques disant que le virus se transmet par aérosols, est-ce insignifiant ? 239 complotistes, sans doute ? Apparemment, leur avis ne compte pas pour Aurélien Barrau. Mais s'est-il seulement renseigné ?

Manifestement, pour lui, il y a les études autorisées et celles qui ne le sont pas

6/ Non, ne pas porter de masque ne signifie pas nous entre-tuer. Cette considération est une exagération mensongère et indigne. C'est honteux. Cette assertion repose sur un mensonge : même les asymptomatiques seraient dangereux. Mais ceci est faux.

Ce qui nous tue, c’est notre mauvais immunité générale, causée par des conditions de vie de plus en plus misérables, un environnement de plus en plus toxique (tiens, causé par les amis de cet Etat qui nous dit nous méfier les uns des autres, n’est-ce pas étonnant ?), qui entraînent malbouffe, isolement social, détresse psychologique, violences. Aurélien Barrau ignore-t-il qu’il existe une forte corrélation entre pauvreté et mauvaise santé ? Que l’isolement cause une baisse se l’immunité (tiens, le confinement n'est-il pas un isolement, surtout en EHPAD ?) Que la santé ne se résume pas au bon fonctionnement de l’organisme ? Ignore-t-il que ceux-la mêmes qui nous dirigent font le jeu des lobbys de l’agrochimie qui nous empoisonne, qui pollue nos champs, nos rivières et l’air que nous respirons ?

Nous ne sommes pas des tueurs. Ce virus se loge dans un organisme, et si l’organisme est déficient, affaibli par la vieillesse naturelle, ou déjà rongé par d’autres pathologies ou immuno-déficient, l'organisme s’affaiblit et périclite. Si l’organisme est en bonne santé, il ne se passe rien, ou presque.

Je ne suis pas une tueur si j’ai porté à mon insu ce virus et qu’il s’est transmis à quelqu’un d’autre sans que je le sache. Un tueur a l'intention de tuer. D’ailleurs, comment savoir qui ou quoi l’a transmis ? Les virus et bactéries se déplacent sur des milliers de kilomètres sans avion, il en tombe même de l'espace. Aurélien Barrau, le saviez- vous ? Donc il serait tout à fait logique d’accuser un Australien de me l’avoir transmis parce qu’il a toussé quelque part dans les faubourgs d’Adélaïde, plutôt que de me jeter avec une hargne accusatrice sur mon voisin du dessus.

Que les virus soient plus dangereux pour les personnes déjà faibles est une réalité qui existe depuis des millions d’années. Le covid19 n'a rien changé à l'affaire.

La grippe fait la même chose.

Cette culpabilisation est indigne et irréaliste, hors-sol et culpabilisante. Elle est digne d’une reductio ad hitlerum transposée dans le domaine de la santé. Et cela fait le beurre du pouvoir, qui se délecte de susciter des petits caporaux gratuitement.

7/ "J'ai souvent lu ces derniers jours que "bien respirer est essentiel à la santé". Certes. Bien boire aussi. Pour autant, quand l'eau de la mare est empoisonnée mieux vaut se retenir quelques minutes et aller à une source pure, non ?"

Même considération. Ce n'est pas l'eau de la mare qui est empoisonnée. C’est l’organisme qui l'est, et qui ne sait plus résister à son environnement de plus en plus toxique.

8/ "N’y a-t-il pas une forme d’arrogance assez stupéfiante à penser que les experts n’ont rien compris et que des analyses ne reposant sur aucune compétence spécifique sont évidemment celles auxquelles donner crédit ? Comme si tout n’était qu’affaire de sondage, d’opinion et de choix personnel."

Ici on entre dans un délire généralisateur, rempli de jugements de valeur, sans aucune référence ni aucune source. C’est une assertion gratuite et péremptoire, sans nuances.

Quelles sont ces analyses "ne reposant sur une aucune compétence scientifique" qu'il évoque ? Qu'il cite ses sources.

Aurélien Barrau reprend le narratif de l’État, cette novlangue insipide qui porte au pinacle « les experts ». Aurélien Barrau omet de dire de quels experts il parle. Ce terme générique ne nous indique rien de précis. Les « experts » en plateaux télé, peut-être, qui sont rémunérés dans leur grande majorité par des laboratoires pharmaceutiques ? Les "experts" du ministère de la santé, qui n’ont jamais fait de communication sur la nécessité d’avoir une bonne immunité pour résister aux maladies, et nous ont obligé à un confinement qui sur tous les plans ne pouvait que provoquer une baisse du système immunitaire (absence de lien social, isolement, baisse de l'exposition au soleil, peur, méfiance) ? Les experts journalistiques, qui ne sont pas à une approximation ou à un mensonge près ?

Aurélien Barrau ne dit pas qu’au sein de la « communauté scientifique » (autre terme de cette novlangue), les avis divergent et qu’il y ici aussi des personnes honnêtes et des personnes moins honnêtes, des personnes intransigeantes et aveuglées, des personnes soucieuses de la nuance. Faire de la science n’est pas un gage d’honnêteté. Vous souvient-il d'une fameuse fiole brandie par Colin Powell au siège de l'ONU, qui était censée contenir une terrible arme de destruction massive en construction ?

En se permettant de balayer d’un revers de la main les prétendues « analyses ne reposant sur aucune compétence », Aurélien Barrau se comporte en dogmatique méprisant.

Un langage d’énarque, vide de contenu et sans précision, sans sources

9/ "Refuser d'obéir aveuglément est sans doute une posture intéressante. Il y a tant de lois et de schèmes d'oppression à contester... Pourquoi manifester ce "courage" face à ce qui relève, justement, du soucis élémentaire de la santé d'autrui ? C'est un contresens radical".

Hélas, non. Nombre de ceux qui s’opposent au port obligatoire du masque le font pour défendre les libertés individuelles. Ils ne sont pas contre le port du masque tout court – que ceux qui souhaitent le faire le fassent –, contrairement à nombre de « pro masques », qui eux veulent contraindre les autres. Les « anti » ne demandant pas aux « pro » d’enlever leurs masques, mais de les laisser libres de ne pas les mettre.

Est-ce méprisable que des personnes se soucient de vos libertés fondamentales, Aurélien Barrau ? N’a-t-on pas eu assez de violations de nos droits fondamentaux pendant le confinement ? Liberté de circuler, interdite. Liberté de prescrire, interdite. Liberté de dire autre chose que le narratif officiel, interdite.

Se soucier du respect des droits constitutionnels et de l’avenir de la démocratie française serait donc si peu important ? Apparemment oui.

Vivre dans un pays où nous sommes libres et responsables de nos actes, n'est-ce pas vivre dans un pays en bonne santé ?

De plus, comme on peut le lire ici ou là, les masques chirurgicaux empêchent peu les virus de circuler. Les masques fait maison, n'en parlons pas ! Les premiers sont efficaces contre les bactéries. En revanche, un masque, chriurgical ou non, porté longtemps, peut occasionner des soucis de santé. Le remède peut devenir pire que le mal. Qu’un Athony Fauci refuse de faire des études randomisées sur le port du masque, ou qu’il existe déjà des études randomisées qui concluent à un effet quasi nul pour contrer la propagation d’un virus, est-ce anodin ? Faut-il aussi le balayer d’un revers de la main méprisant ?

Manifester un courage et une désobéissance face à une privation de liberté, qui du reste, je prends le pari avec vous, ira en s’aggravant – nous aurons obligation de le porter en plein air à l’automne, ce qui confine à l'absurde – ce n’est pas un contresens, car c’est se soucier de notre bien commun, la démocratie et la liberté.

Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Aurélien Barrau refuse de voir que nous entrons dans un monde d’hyper-surveillance, de conformisme superstitieux et où le scientisme, et non la science, fait office de boussole.

10/ « Le port du masque ne durera évidemment pas ». On se demande si Aurélien Barrau a ses entrées chez la Pythie. Connaît-il l’avenir, est-il dans le secret des dieux, ou de Jean Castex ? Peut-il nous expliquer pourquoi le port du masque est imposé au moment où l’épidémie est morte alors qu’au plus fort de celle-ci il était officiellement inutile ? Quel sera le critère pour que le masque devienne inutile, alors qu’il n’y a plus de morts ni de malades ?

L'évidence ici assénée n'est une évidence que dans son logiciel de pensée. S'il connaît l'avenir, qu'il le dise franchement, au moins nous serons certains d'avoir à faire avec une pensée irrationnelle.

Personne ne connaît l’avenir.

Cependant, si l’on écoute ceux qui nous « dirigent » - en fait, qui nous oppressent -, le port du masque est la nouvelle normalité et devra rester longtemps. On l'a évoqué plus haut, l'abandon du port du masque est subordonné à l'arrivée d'un vaccin.

J’accorde davantage de crédit à un ministre ou à un député de la majorité, car son rôle est de communiquer et d’habituer petit à petit les Français à ce qui se profile, à ce qui est déjà décidé par ceux qui ont le pouvoir de coercition. Partout dans le monde les « dirigeants » disent que, sans vaccin, le masque restera la norme.

Et, de grâce, ne nous dites pas que c’est l’inverse d’une société de contrôle qui a lieu ici, vous tombez dans le déni orwellien, car avec cette obligation chacun contrôle chacun, et le pouvoir le sait très bien. Que l’on ne reconnaisse pas les personnes masquées sur les caméras, c'est faux : sachez qu'avec avec la moitié du visage on peut déjà faire beaucoup. Pourquoi pensez-vous que ceux qui braquent les banques se couvrent entièrement le visage ? Idem pour les forces spéciales ? Si un petit masque chirurgical suffisait, ils ne s'encombreraient pas de chaussettes ou de cagoules.

Sachez aussi que s'il y avait un réel risque sécuritaire, cette mesure n'aurait pas été prise. Ce n'est pas la population générale, innocente, qui va profiter du port du masque pour commettre des forfaits. Ce sont ceux qui sont déjà dans cette disposition qui vont éventuellement profiter de cette situation.

Le pouvoir sait qu'en brandissant la mort et en usant de la peur il peut faire plier l'échine aux foules, et susciter une veule obéissance.

Du moment que les gens se surveillent entre eux, se méfient les uns des autres, il n’y aura pas de contestation sociale d’envergure, car il ne peut pas y avoir d’unité.

C’est justement une société de contrôle totale, de tous par tous, comme à l’époque soviétique, où il fallait se méfier de sa propre famille, qui se met ici en place. Confondante naïveté.

11/ "Certains se vantent de n'avoir pas peur. Soit. La disposition psychologique de chacun est parfaitement légitime. Mais n'avoir pas peur des armes à feu n'autorise pas à tirer dans le tas. Tout est là".

Exact. La disposition psychologique de chacun est légitime. Je dirai, plus précisément : « elle est ce qu’elle est », ni légitime, ni illégitime, et il faut faire avec. Donc si je respecte votre disposition, respectez la mienne.

Ensuite, dire que ne pas porter de masque c’est tirer dans le tas, reste un mensonge odieux.

12/ " Il n'y a vraiment rien de révolutionnaire ou de transgressif à nier les vérités médicales dans un geste d'égoïsme assumé qui prend la forme exacerbée de l'individualisme dominant du monde contemporain".

Il n’y a vraiment rien de scientifique et de raisonnable à ne pas prendre en compte nombre d’études médicales et scientifiques sous prétexte qu’elles ne vont pas dans le sens de la pensée dominante et remettent en cause votre "pensée".

« Vérités médicales » ? Faut- il entendre par ce langage de type religieux : les études qui vont dans le sens du pouvoir ? Oui, car Aurélien Barrau ne s’embarrasse pas de nuances ici. Il avale manifestement ce qu’on lui sert sur un plateau sans prendre de recul.

Individualisme ? Quand un individu ne rentre pas dans une norme imposée, ne cède pas au confirmisme, je n'appelle pas cela de l'infividualisme, mais de la liberté individuelle, voire de l'individuation. L’individuation, au sens où l'entend CG Jung, est justement ce qui permet à une personne de se vivre pleinement et librement, sans céder au conformisme, de suivre ses propres pensées et sa propre raison. Il y a des phénomènes de conformisme partout. Il y en a chez les « pro » comme chez les « anti » masques.

Mais le conformisme créé et entretenu par l’État n’a qu’un objectif : circonscrire les velléités d’une population à contester son pouvoir, et, plus concrètement, arriver à imposer un vaccin qui, ô miracle, sera prêt en quelques mois alors que d'ordinaire il faut plusieurs années pour cela. Ce miracle n'étonnera sans doute pas Aurélien Barrau, qui croit au catéchisme gouvernemental. De même que le précédent miracle : le "virus tueur" s'est subitement retenu, mû sans doute par la compassion ?, lors des manifestations partout en France contre les violences policières, et lors de la fête de la musique.

Mais on n'est pas à une contradiction près. Si la réalité dementit votre discours, vous savez ce qu'il faut faire : ne pas la prendre en compte.



Il ne faut pourtant pas avoir fait X pour se rendre compte que le pouvoir actuel a ses préférences. En gros, tout ce qui divise les Français, le pouvoir le soutient : division sociétale (pro et anti mariage gay), division des genres (féminisme extrêmiste qui oppose les hommes aux femmes), division raciale (manifestations BLM/Traoré), division sanitaire (pro et anti confinement/masques). Et ce qui va vers l'unité, il le matraque (Gilets Jaunes).

Ici la naïveté politique d'Aurélien Barrau rivalise avec une tentation moralisatrice.

Traiter les gens d’individualistes et d’égoïstes alors qu’ils ont des arguments pour fonder leur opposition et alertent sur la violation des libertés fondamentales, c’est se poser en père-la -morale faussement ingénu et déconnecté.

13/ "Et même si, de façon extrêmement improbable, le masque s'avérait essentiellement inutile, l'infime effort ne méritait-il pas d'être tenté ? Mettre en regard ce dérisoire inconfort (l'occident oublie si souvent les véritables maux de ce temps) face à la possibilité d'une vie sauvée ne clôt-il pas immédiatement le dilemme ?"

Idem. L’équation qui stipule que mettre un masque signide une vie sauvée est fausse et mensongère.

14/ "Franchement, face à la souffrance des malades intubés, face aux 600 000 morts - ici et ailleurs -, le refus de l'infime effort dont il est ici question n'a-t-il pas quelque chose d'indécent ? Comme symptôme de l'oublie définitif de tout soucis du bien commun."

Aurélien Barrau oublie que le bien commun, ce n’est pas seulement la santé physique, mais aussi, et peut-être surtout, la santé psychique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et, faut-il le rappeler, notre Constitution, avec ses droits fondamentaux.

Il reprend le discours, encore une fois, dominant et mensonger du pouvoir, discours qui est un véritable faiseur de miracles. Par miracle, nos gouvernants se mettent à se soucier de notre santé ! Alors que jusqu'ici ils ne faisaient rien pour améliorier les conditions de vie des Français, bien au contraire. Mais profitent du confinement pour faire passer des décrets anti-sociaux. Par miracle, le masque va nous sauver ! Et pendant que tout le monde en parle, une loi indigne sur la bioéthique est en passe d'être votée au Parlement, loi qui introduit dans le droit français des possibilités dont Aurélien Barrau fairait bien de se soucier, car elles sont autrement plus graves qu'un virus qui a tué 0,009 pour cent de la population mondiale. 0,0009 pour cent ! Pour comparer, la peste noire avait tué entre 30 et 50 pour cent de la population européenne.

Mais Aurélien Barrau semble ignorer que faire de la politique, c'est aussi créer des contre-feux médiatiques afin de faire passer en coulisses des lois impopulaires.

EN CONCLUSION

La somme de contre-vérités, d'approximations et de mensonges - sans doute inconscients - relayés par Aurélien Barrau est assez confondante.

Je lui accorde le crédit de la naïveté, car je ne le soupçonne pas d'être un cynique ou un calculateur.

Mais j'ignore ici ce qui y domine le plus, de la naïveté politique ou de la tentation moralisatrice

Asséner des phrases-chocs, courtes, synthétiques, les unes à la suite des autres, comme autant de scuds (« opération choc et effroi »), crée un effet de stupeur et de surprise. Rhétoriquement, c’est sortir l’artillerie lourde pour assourdir son ennemi et le déstabiliser par une effet cumulatif et répétitif qui a pour but de l’ensevelir et le réduire au silence.

Mais la synthèse et la cumulation, aussi intéressantes soit-elles en soi, surtout en littérature, ne sont pas automatiquement garantes ni de de l’intelligence, ni du souci de la réalité, ni de la capacité à voir les nuances et la complexité des choses.

Ce court texte d’Aurélien Barrau est en réalité un texte rempli de morale et de dogme.

Il répète ce qu’on entend à longueur de journée de la part du pouvoir, ce langage mensonger et stérilisant qui mélange peur, infantilisation, culpabilisation, méfiance, mépris et mensonges.

Aurélien Barrau se fait ici courroie de transmission de la propagande d’État. C’est son droit. Il ne s’en rend probablement pas compte, car il est drapé dans sa vertu.

Mais s’il connaissait un peu l’Histoire, il saurait que tous les totalitarismes ont pour moteur central la vertu et le bien. Aucun ne s’est construit en défendant officiellement le vice et le mal. Et que celle-ci, la vertu, quand elle est distribuée par les organes du pouvoir, ne sert que ce dernier, au détriment des libertés des populations.

Viendra un jour où le fascisme techno-sanitaire qui se met en place aujourd’hui mourra, s’écroulera sur lui-même, comme tous les fascismes.

Mais avant cela, il y aura eu la cohorte vertueuse des bien-pensants, nouveaux prêtres de la pensée autorisée, qui auront permis qu’il se développe sans aucun problème. Aurélien Barrau vient tristement de se ranger à cette cohorte.

Henri Salamander