Réponse d’un prof à Sud-éducation : les valeurs du colonel Beltrame face à votre démagogie

Chers collègues aux opinions philosophiques différentes des miennes...

Vous avez appelé au boycott de l'hommage dédié au courageux colonel Beltrame, qui s'est sacrifié pour sauver une vie innocente face à un barbare associal qui se fichait de celle des autres. Il s'agit, comme souvent, d'une exception française. Partout ailleurs, à l'étranger, il y aurait eu des minutes de silence dans les lieux publics ; mais en France on trouve toujours des pseudo-contestataires pour dénigrer les valeurs morales, républicaines et tout ce qui peut représenter un exemple positif pour nos jeunes. Du coup, vous avez refusé de suivre les consignes de notre ministre de tutelle, M. Blanquer, et commis un manquement à l'obligation d'obeissance. Non par courage, juste par démagogie.

Je vous connais, sans vraiment vous connaitre. Quand j'exerçais en Seine-Saint-Denis, je m'occupais des classes que vous et vos "camarades" refusiez, quand vous n'étiez pas permanents syndicaux. L'un d'entre vous militait pour le "droit au logement", tout en étant propriétaire de plusieurs studios dans Paris qu'il louait au "prix du marché". Du grand classique au pays du "faites ce que je dis, pas ce que je fais". Surtout, vous n'avez ni l'altruisme, ni l'humanisme, ni le respect des autres qu'un officier de gendarmerie peut avoir. Quelles sont vos valeurs ? Le refus de l'autorité, de l'ordre républicain, du travail et du mérite ? Expliquez-nous comment vous pouvez éduquer des enfants sur ces bases...

Dans le 9-3 comme ailleurs, j'ai essayé de transmettre des savoirs par le goût de l'effort et des règles établies et consenties par tous. Quand je croisais mes anciens élèves, ils me saluaient poliment dans la rue. Eduquer, enseigner... des mots qui doivent vous paraitre étranges, vous qui étiez planqués dans les RASED ou à la bourse du travail de Bobigny.

Ainsi vous avez refusé d'honorer un colonel de la république par "refus du nationalisme"(!)... La mauvaise blague. Vous êtes en revanche toujours au premier rang pour aider "vos" victimes, tel le dénommé Théo d'Aulnay-sous-Bois, mythomane qui inventa une fausse agression par des policiers, et dont vous aviez interrogé la maman pour votre site national. Une dame soupçonnée d'arnaquer les caisses sociales. Mais pour vous, la vie des délinquants vaut plus que celle des braves gens... Ce n'est pas demain que la maman du colonel Beltrame aura droit à vos égards : trop "gauloise", trop chrétienne et trop bien élevée pour vous. Les "petits blancs" propres sur eux n'ont pas la côte dans vos réunions. On ajoutera que, par votre laxisme et votre logique de l'excuse sociale à la délinquance, vous avez contribué à faire fuir ces classes moyennes des quartiers populaires, où vous prétendez combattre discriminations et "racisme" : bonjour la mixité sociale...

On vous doit ce merveilleux colloque sur le "racisme et les discriminations", où vous avez monté des ateliers séparant "blancs et non blancs" (!), faisant ainsi l'étalage de votre sottise et de la médiocrité intellectuelle de vos délégués. A racistes, racistes et demi. Monsieur Blanquer a déposé plainte contre vous, mais il aurait pu interdire votre syndicat subventionné aussi dangereux moralement qu'inutile. Je me souviens de ce bulletin syndical du 9-3 où vous caricaturiez un inspecteur de l'éducation nationale en poupée faite de poils pubiens. Humour d'attardés mentaux au niveau de Mathieu Madénian. Les IEN ne faisaient que leur travail et pour ma part, j'ai toujours obtenu plus de soutien et d'écoute de la part de ma hiérarchie (mes rapports d'inspection étaient bons) que des délégués syndicaux qui protégeaient les cancres depuis leur permanence. Pour vos grèves ponctuelles, sans intérêt, il ne fallait pas compter sur moi, et j'étais le "jaune" qui montrait l'exemple aux jeunes collègues, ravis de me suivre pour ne pas perdre une journée de salaire inutilement.

Dernièrement, vous avez conspué le brave Mélenchon dans une manifestation, l'obligeant à partir. Même le patriotisme de gauche semble vous hérisser. Que voulez-vous au juste ? Avez-vous un projet de société ? Des conceptions pédagogiques pour l'école ? Aux dernières nouvelles, ce n'est pas le cas. Autant le colonel Beltrame restera un exemple de civisme, concept censé être enseigné en milieu scolaire, autant le peuple oubliera très vite votre "syndicat" de rebelles à deux centimes, heureusement très minoritaire aux élections professionnelles, qui ne défend pas l'avenir des enfants et les conditions de travail des enseignants. En absence d'idées et de jugeotte, on comprend votre intérêt pour les poils pubiens, de Théo d'Aulnay à ceux de vos "poupées Vaudou" anti-hiérarchie. Le colonel Beltrame a démontré qu'un fonctionnaire consciencieux se sert autant de sa tête que de ses muscles, Sud-éducation ne se sert que de ses entrejambes, côté arrière. Question exemple pédagogique, nous garderons la logique du premier nommé. Paix à son âme...