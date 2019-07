Réponse de l’Élysée à l’Appel des 100 pour refuser la dictature du tout-anglais

... ce qui m’étonne le plus, c’est que les « 100 » en soient étonnés !

C’est au quotidien qu’il faut agir et ne rien attendre de Macron ou de qui que ce soit d’autre. Il s’agit d’un combat permanent, SURTOUT sur les petits détails qui s’insinuent comme des poisons au sein de nos esprits.

Hélas, quand le 10 de chaque mois on est a découvert, l’usage abusif de l’anglais n’est pas d’actualité.

J’insiste encore et encore sur ce fait, et cela s’appelle toujours la « dignité », et je continue, je continuerai a protester sur tout ce qui est mis en oeuvre pour écraser cette dignité de citoyen qui nous est de plus en plus rognée par des limitations de vitesse abusives, des contraintes administratives inconsidérées, des soumissions économiques, culturelles, sociétales.... des abus politiques... bref tout ce qui fait qu’une société ne peut que se déliter et disparaître à court terme en se fondant dans un univers sans règle si ce n’est celle du plus fort.

Le dernier vote du CETA en est encore un exemple (de mensonge entre autre) car il n’est pas obligatoire de se mettre des menottes pour vendre du fromage outre-atlantique, un simple accord commercial est largement suffisant. Ce CETA aboutira immanquablement sur une autre perte de dignité des agriculteurs français mais aussi de tous les consommateurs qui vont perdre le choix, appâtés comme des petits poissons par des produits a très bas coûts (rappel : le 10 du mois... etc).

Voila, désolé pour la diversion, vous ne pouvez isoler cet appel comme sa réponse, du contexte global que j’essaie de vous rappeler par ces détails.

Rappelez vous, la liberté ne se négocie pas. Si vous acceptez demain le 30 km/h en ville (c’est un exemple qui vous touchera peut être et qui peut être utile selon les rues) vous acceptez de fait que demain le panneau indicateur sera écrit en anglais (SLOW), comme le sont déjà tous les panneaux STOP, parce c’est plus court et que « tout le monde » saura ce que ça veut dire !!!!!!

Réagissez bon sang, réagissez, notre société se meurt et ce n’est pas le climat qui la tue................