Réponse de Neuilly-Contentieux aux affirmations de l’APLOMB

Par Gérard Faure-Kapper

Mon article concernant les pratiques de Neuilly-Contentieux a fait vivement réagir un des salariés de cette entreprise. Je publie donc sa réaction :

N IMPORTE QUOI !!! Je travaille a Neuilly Contentieux à Bordeaux, je peux vous garantir que l on fait notre travail correctement, on nous paye pour faire notre travail et pas pour ce tourner les pouces devant la machine à café. Nous n'avons pas de prime lorsque vous soldez la dette ou quoi que ce soit, arrêtez de dire harcèlement ! Ce n'est pas vrai, nous respectons la loi, on est pas la pour vous "emmerder" ou vous "pourrir la vie", vous avez signer un prêt auprès d'une agence, alors remboursez le, assumez le ! Or si ce n'est pas le cas, on est la pour vous aider pas pour vous enfoncer ! Chaque dossier est constitué de contrats de lettres envoyées et des coups de fils passés ! RESPECTEZ NOTRE TRAVAIL !! C EST PAS EN INSULTANT SON INTERLOCUTEUR QUE VOUS REGLEREZ VOTRE SITUATION.