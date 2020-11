Repousser la provocation turque de l’UE

L’europe, l’Europe... parler d’Europe n’a aucun sens, la preuve, Merkel et ses millions de turcs déguisés en allemands fera comme Erdogan le souhaite, exactement comme la France fait ce que les marocains et les algériens le souhaitent.

Nous n’avons pas les mêmes interets... une autre preuve ? la France a une balance des echanges positive avec le Royaume Unis, ce qui n’est pas le cas de l’Allemagne... pourtant nous agissons mal avec les britanniques parce que les allemands le souhaitent, contre nos propres interêts.

Nous devrions envoyer quelques membres de notre classe politique apprendre la stratégie chez les chinois, ils savent bien mieux faire que nous, mais tant que l’Islam sera considéré comme une religion, tant que nous accepterons ses ingérences dans notre civilisation alors nous seront soumis, de plus en plus soumis, de plus en plus faible.

Notre avenir est bien sombre.... a moins d’accepter de mourir, sans alternative... alors qu’en nous defendant, nous avons peut-etre l’espoir de survivre. Que va-t-on choisir ?