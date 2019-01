REPUBLIQUE 6.0

Je n’ai pas le moindre doute : à la fin du grand débat Macron va tout changer (c à d, arrondir les angles sur les 80 km/h, l’ISF, les pensions…) pour que rien ne change (c à d le pouvoir absolu, absolument dans ses mains pendant encore les 3 ans et demi de son mandat). Et pourtant, il suffirait de si peu pour vraiment tout changer.

Le vrai pouvoir d’un Président ne vient pas par la Constitution, la majorité des Députés ou par des medias asservis… mais par le fait que tous ceux qui ont un mandat politique doivent « obligatoirement voter à main levée » que ce soit dans une dictature ou dans une démocratie.

Tous les gouvernements du monde ont le même principe de fonctionnement : « plata o plomo » ou si vous préférez « de l’argent ou du plomb ». Dans une dictature on l’applique « stricto sensu » : on enrichit les serviteurs et on flingue (et on enterre discrètement) les récalcitrants. Dans une « démocratie » on est plus subtil, on enrichit les serviteurs et les récalcitrants on les flingue et on les enterre « socialement »… perte et difficulté pour trouver un nouveau job, articles de presse et réseaux sociaux accablants, mise au ban des relations en tout genre, acharnement fiscal, voire judiciaire, etc… ils finissent seuls et abandonnés de tous. Des épaves.

Côté enrichissement, c’est les délices du pouvoir à la carte : des subventions, des jobs en or dans la politique, les organismes nationaux, internationaux, entreprises privées associées au Système, etc… pour eux personnellement ou/et pour les siens, en cours de route ou après mandat pour « services rendus ».

Les serviteurs sont ceux qui ont un mandat politique, occupent une fonction Publique, des journalistes des medias « main stream », présentateurs TV, célébrités et tous ceux qui d’une ou l’autre façon ont un certain pouvoir. Ce sont les représentants de l’oligarchie.

Les récalcitrants sont ceux qui votent ou simplement osent s’exprimer publiquement autrement que celle de la doxa au pouvoir.

Le Système est la manipulation des leviers d’un Etat, par les représentants (serviteurs) d’une oligarchie, pour le détournement des Biens Publiques à leur profit. C’est pour ça qu’on parle d’une démocratie représentative.

Les serviteurs sont comme tout le monde, comme vous ou comme moi, ni meilleurs ni pires, ni plus ou moins patriotes, honnêtes, intelligents, travailleurs, etc… ils ont, même, un niveau plus élevé que la moyenne des gens. Il faut bien comprendre qu’à chaque vote ils doivent choisir entre l’Intérêt Général ou leur intérêt personnel, l’avenir du pays ou celui de leur famille, rester serviable ou devenir récalcitrant, avec leur avantages ou misères respectives. Rester au ciel ou aller en enfer. Parce qu’il vaut mieux avoir tort (ou du moins c’est plus avantageux), ensemble avec les plus puissants, que raison, ensemble avec les plus faibles.

Aujourd’hui, tel que sont les choses, on ne rentre pas en politique par devoir. C’est un job qu’on choisit. On y vient pour faire carrière, en connaissance de cause. C’est bien pour cela qu’il y a pas mal de gens de qualité qui se tiennent hors de la politique.

Bien entendu je ne parle pas, par exemple, des maires de petits villages, qui tient plus du bénévolat que de la politique, qui font preuve d’un engagement et d’un dévouement envers leurs concitoyens dignes d’éloge, et qui méritent largement le respect et la considération de nous tous. Je parle des Députés, Sénateurs, Ministres, dirigeants des partis politiques, etc..

Tout, absolument tout, est basé sur le vote à main levée. Si le vote, à tous les niveaux, était obligatoirement secret… le Système s’écroulerait en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Depuis bien longtemps, ce n’est pas à l’Assemblée Nationale qu’on débat de la politique de la France, ni les Députés qui décident. Les débats et les décisions se font « ailleurs », les Députés votent ce qu’il a été décidé et l’Assemblée enregistre. A l’Assemblée, chacun vote suivant la directive de leur respectif chef de parti. Majorité contre opposition. Une majorité absolue a le pouvoir absolu. Les discours, débats, engueulades, etc.. c’est de l’esbroufe à l’attention de la populace… parce que tous savent comment ça va finir. Majorité contre opposition.

A quoi sert une Assemblée avec 570 élus quand il n’y en a que 7 ou 8 qui ont vraiment la liberté pour voter et 1 qui décide pour tous ?

Il ne faut pas taper sur Macron, comme s’il était le seul, parce qu’avant lui, Hollande ou Sarkozy c’était pareil et qu’après lui ça va continuer. Et même, si c’était Le Pen, Mélenchon, Wauquiez, Dupont-Aignan ou n’importe qui d’autre… ferait très exactement pareil. D’ailleurs ils le font déjà, à leur niveau, dans leur propre parti. Ça fait partie de leur charme et ADN.

Le droit de décider le présent et futur d’un pays ne peut pas être monopolisé pendant 5 ans par une infime minorité, et encore moins par une seule personne, mais par un consensus, le plus large possible, d’une majorité représentative s’exprimant librement et sans contraintes.

On ne peut pas faire de la politique comme au temps des romains … il faut s’adapter aux moyens (de communication) et nécessités (vitesse des réponses) d’aujourd’hui.

Il faut impérieusement associer les connaissances, expériences et initiatives privés, des collectivités, associations et tous ceux qui tous les jours sont sur le terrain, au contact avec les gens et confrontés avec la réalité, avec ceux qui ont une vision plus globale du pays et du monde, prenant en compte les incidences que peuvent découler de la prise de décision dans un domaine particulier sur l’ensemble général. C’est une question de dialogue et d’organisation.

Dans une vraie démocratie représentative, on peut imaginer une structure du pouvoir avec plusieurs niveaux : le Président, les Députés et Sénateurs, les Maires, les associations et les citoyens.

On peut imaginer une Assemblée de 570 Députés élus en deux tours. Composée par 190 Députés réservés à la majorité gouvernementale (parti politique vainqueur des élections ou alliance de plusieurs partis), 190 Députés en proportion aux partis ne faisant pas partie de la majorité et 190 Députés SE (sans étiquette) et n’ayant figuré dans aucune liste électorale d’un parti politique. Tous ayant été élus au niveau national (pas par Département ou Région). Les sièges pour Députés SE, seraient accessibles à tous les citoyens. Ils ne pourraient pas que s’exprimer qu’en nom propre (même s’ils ont été appuyés ou cooptés, voire financés, par l’une ou l’autre association, syndicats, lobbyistes), ou simplement des citoyens tout à fait indépendants, comme des écrivains, philosophes, militants écologistes ou humanitaires, industriels, ouvriers, etc… Au premier tour il leur faudrait, par exemple, 25.000 signatures des citoyens. Chaque citoyen pouvant donner (par smartphone) 3 signatures pour 3 candidats différents, car ainsi on pourrait voter pour des candidats personnalisant des affinités bien spécifiques : sport, économie, écologie, philosophie, science, éducation, religion, etc… Les 570 candidats ayant obtenu le plus de votes au premier tour seraient qualifiés pour le deuxième tour. Au deuxième tour il y aurait 190 élus.

On peut imaginer un Sénat avec 150 Sénateurs, issus des collectivités territoriales, Départements et grandes villes, où l’on débattrait essentiellement, des questions relatives aux villages, villes et Départements.

Et tous les votes obligatoirement en secret.

On peut imaginer des Commissions Parlementaires par Ministère et une multitude de sous- commissions parallèles publiques, par thème ou problème spécifique, ouvertes à tous.

On peut imaginer, qu’un ou un groupe d’élus, une association, ou un simple citoyen, puisse soumettre à débat ou directement à un vote vinculant, un problème ou une solution, et que le cheminement (Assemblée, Commission, sous-commission ou référendum) et vitesse de traitement de sa demande, serait conditionné par les appuis préalablement reçus, prenant en compte la quantité et la qualité (Président, Députés et Sénateurs, Maires et citoyens). Donc, il s’agit de déterminer les quantités et/ou qualités avec les procédures à suivre. On peut imaginer et prévoir, qu’en fonction d’un problème inopiné, qu’avec les moyens de communication existants, on puisse soumettre, débattre et voter, même au niveau national, une réponse avec effet de loi, dans les 24H…. mais toujours en fonction de la qualité et quantité des appuis.

On peut imaginer des plateformes Internet au niveau national ou par des associations, accessibles à tous à travers d’un code personnel, où l’on pourrait publier ses demandes et opinions, demander ou offrir des appuis.

On peut imaginer que l’on puisse consulter et même voter avec un smartphone, comme on vote pour l’Eurovision ou pour Miss France.

On peut imaginer, la mise en place d’un Comité pour assurer la validité et le vote secret, même par téléphone, nommé le CRI, pour Consultation Républicaine par Internet, Populaire pour les citoyens et Senior pour les élus de la nation et notamment les 35.500 Maires de France. Le vote Senior pouvant être fait par smartphone (avec un récépissé à introduire dans une urne scellée à la Mairie, pour vérification ultérieure en cas de contestation). La consultation populaire pouvant être faite para smartphone, mais le vote par le dépôt d’un bulletin dans l’urne.

Avec une telle structure du pouvoir décisionnel, on peut imaginer l’inutilité de la corruption, chantage, menaces, mesures de rétorsion, etc… sur les élus, car on ne pourrait plus s’assurer à l’avance d’un vote favorable, puisque secret. Il ne suffirait plus de vaincre aux élections, mais convaincre, vote par vote. Le principal avantage serait la dissuasion car on ne ferait pas une proposition de loi qui n’aurait pas une vraie chance d’être approuvée.

Une République 6.0 se doit être une Démocratie Répresentative et (au même temps) Participative, avec une place pour chacun... mais chacun à sa place.

Ce serait la fin du Système… la naissance d’un vraie Démocratie.

Merci et Bravo aux Gilets Jaunes ! pour leur combat, détermination et sacrifice,… mais maintenant il va falloir être raisonnables, limiter vos demandes ( ISF, 90Km/h, revalorisations de pensions, du SMIC….) et exclusivement, n’exiger du Président et de son gouvernement que reprendre ce qui est à vous et qui vous revient de droit : LE POUVOIR !!!