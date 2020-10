République Islamique de Mauritanie : Pays de libertés !

Eh oui, ça vous en bouche un coin ! Mieux vaut vivre depuis mars 2020 en Mauritanie qu’en France et en Europe plus généralement. Point d’hystérie coronakatastrophe, pas de restriction, pas de fermeture, pas de port de masques, pas tout ce torrent de nuages noirs qui s’amoncellent à foutre les chocottes à Dracula même.

Histoire de décanter la machine à abêtir : il n’y a en Mauritanie ni charia, ni tribunal avec des barbus, ni fatwa et chacun vaque à ses occupations avec ses 5 prières par jour ou bien aucune. Ceci étant dit, parlons de la pandémie.

Depuis mars bloqué dans le pays car, la frontière qui permet de revenir en France est fermée ; Celle du Maroc. Pourtant il y a eu peu de morts au royaume chérifien, depuis mai tout est sous contrôle, donc, soit le roi a un intérêt à ce que la situation perdure, soit il ne fait que suivre les directives des fous du nord… Quant à trouver un billet d’avion : début septembre il y a eu des vols Paris-Nouakchott à 4000 euros aller simple, (en temps normal moins de mille euros A/R) par les gangsters de Air France, oui vous avez bien lu ! On appelle cela un effet d’opportunité. Plus tard c’était « moins cher » 2800 euros.

Donc, depuis mars, seulement un couvre feu de 18 à 6 heures du matin en mars/avril et c’est tout. Pas de confinement, pas de fermetures intempestives, et pendant le pic, pas mal de gens portant des masques, puis, vers mai, lors du déconfinement des français et sa déconfiture, les masques ici sont tombés pour ne plus réapparaitre. Les seuls qui appliquent ces règles totalement hors sol sont les gens de l’ambassade de France. Il y en a un qui entrant dans une boulangerie avec masque jusqu’aux oreilles poussa la porte avec son coude histoire de ne pas être contaminé par la poignée… Dans le commerce il faisait un peu tache, du genre le mec qui arrive le cul à l’air lors d’une remise de légion d’honneur…Doivent se dire les locaux comme dans Astérix « sont fous ces romains ! » Les écoles françaises ont aussi installé ces règles éditées par des malades du cerveau : masques portés toute la journée pour les élèves à partir de la 6ème, lavage de mains et prises de température à l’entrée…Puis, l’Afrique faisant, toute cette dinguerie est tombée en quenouille et les écoles ont retrouvées le sourire, la « non-distanciation sociale » (quel terme crétin), les poignées de main et les bisous du matin.

Pour vous dire en chiffres mauritaniens : il y a eu 7550 cas dont 163 mortels [1] pour une population qui frise les 5 millions. A l’échelle française (x par 12) cela ferait ? 1956 victimes au lieu des 32.000. Pourquoi ? On a laissé s’immuniser la population qui en général est très jeune. Le système immunitaire des africains n’est pas chamboulé comme celui des habitants des pays riches par toute cette chimie ingérée depuis la naissance. Et surtout, les autorités ont agit avec pondération ; sachant que s’ils poussaient trop loin le bouchon, il y aurait des révoltes sanglantes ; Ici, on ne courbe pas l’échine. Voila, c’était ça la recette.

Vue d’ici, la France un asile d’aliénés

La photo en haut qui appuie le discours, a été prise dans un café/restaurant à Nouadhibou, 2ème ville du pays. Nous sommes ensemble pendant deux bonnes heures à refaire le monde, hors champ, le commerce est plein, ça dine, ça regarde le foot à la TV, quant aux masques ? De sortie, quelque part aux confins du Sahara.

Il y a autour de la table un hollandais, une péruvienne, deux français, une béninoise et votre serviteur, et nous-nous félicitons de pouvoir un dimanche soir nous retrouver sans contrainte, alors que dans chacun de nos pays c’est la chasse aux sorcières non masquées… Le seul truc pas très cool, se boire des mojitos sans alcool…Ben oui, en pays musulman la bibine est interdite…Et vous savez quoi ? On s’amuse quant même !

Allez les français, balancez vos masques à la poubelle, sortez, fêtez et embrassez qui vous voulez !!! Faites comme les Mauritaniens ; VIVEZ !!!