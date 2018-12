République vs Démocratie

Parfois certains mots utilisés par habitude ont besoin d’être dépoussiérés, ainsi le mot république, le dictionnaire donne la définition suivante : mot d’origine latine signifiant la chose publique. Politique – Forme de gouvernement où le pouvoir et la puissance sont détenus par un ensemble de représentants élus pour un temps et responsables devant la nation.

Il y a bien le mot "élu", tous les pays se disent républicains, la France, la Chine, les USA, la Turquie, la Corée du Nord, etc., se définissent ainsi, l’ex URSS et l’ex RDA également, et il n’y a aucune raison de ne pas les croire, certaines Républiques sont ouvertement des régimes totalitaires, d’autres ont une économie carrément libérale, pour certaines encore elles s’accommodent d’une royauté plus ou moins autoritaire ou constitutionnelle, mais toutes élisent leurs représentants qui sont élus par ceux qui ont le droit de voter, parfois les votants appartiennent à un parti unique, certaines élections donnent au vainqueur des scores dépassant les 90 %.

Alors notre beau et magnifique pays avec ses incroyables atouts est-il une république ? La réponse est évidente, sans aucun doute nous avons le privilège d’appartenir au club très ouvert des républiques ; d’ailleurs notre président actuel et les autres avant lui le confirment souvent notamment dans leurs discours qui se terminent par : « Vive la république et vive la France. »

Mais pour autant sommes-nous dans une république (réellement) démocratique ?

Faisons de nouveau appel au dictionnaire pour définir ce nouveau mot, démocratie : mot d’origine grecque signifiant gouvernement par le peuple. Régime politique où le peuple exerce lui-même sa souveraineté en élisant librement les représentants du pouvoir. État dans lequel a cours ce régime.

La question est posée, répondons-nous à tous les critères énoncés dans la définition, je vous laisse le soin d’y répondre, mais après tout ce n’est qu’une définition dictionnairique.

Pour résumer, la république est la façon d’organiser le gouvernement d’un pays dont les représentants sont élus par ceux qui votent, ce qui n’est en rien le gage que ledit pays fonctionne d’une façon démocratique.

Et pour finir, en 2017 notre président a été élu par des électeurs sans aucun doute, seulement il faut noter que s’il utilise souvent le mot république pour justifier ses décisions, il utilise rarement (jamais ?) le mot démocratie.