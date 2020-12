Réquisition des immeubles vides !

Chalot, je m’oppose à vous sur bien des points, mais je ne vous bombarderai pas avec mon Schleuder pour cet article.

Je ne connaissais pas « Solibail » et ce que vous proposez me semble raisonnable et réalisable. Je n’entre pas dans les détails.

Le fait de réquisitionner des entrepôts vides, des bâtiments délaissés depuis des années ( il-y-en a 2 tout près de chez moi, promis au réaménagement depuis des années, mais... les travaux ne commencent pas)... ne me choque pas non plus ; il s’agit de donner un abri à des gens qui n’en ont pas.

Mais il faut imposer un échange : on te trouve un logement, tu dois travailler.

A voir avec les gens concernés. Quitte à changer de région, on paie le voyage.

En ce qui concerne les clandestins, je ne suis pas d’accord.

J’ai été touché par l’histoire du roman « Entre deux mondes » de Norek, et je sais, je me doute que la réalité est au moins aussi dure, mais ce sont des clandestins.

Les aider est humain, charitable, honorable, chrétien, digne d’une république démocratique comme la France ( elle l’est en dépit de tout ce qui ne va pas), mais ce serait un appel d’air, comme on dit, une commodité supplémentaire accordée à des gens qui ne devraient pas se trouver sur notre sol dans ces conditions.