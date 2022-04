Réseau européen Solidarité avec l’Ukraine et contre la guerre

Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes est signataire de ce texte unitaire internationaliste

Nous, collectifs de mouvements sociaux, syndicats organisations et partis, d’Europe de l’Est et de l’Ouest opposées à la guerre et à tous les néo colonialismes dans le monde, voulons construire un réseau par en bas, indépendant de tout gouvernement pour :

1. La défense d’une Ukraine indépendante et démocratique !

2. Le retrait immédiat des troupes russes de tout le territoire ukrainien. L’arrêt de la menace nucléaire que constitue la mise en état d’alerte des armes nucléaires russes et le bombardement des centrales ukrainiennes.

3. Le soutien à la résistance (armée et non armée) du peuple ukrainien dans sa diversité en défense de son droit à l’autodétermination.

4. L’annulation de la dette extérieure de l’Ukraine.

5. L’accueil sans discrimination de tous les réfugié.es d’Ukraine et d’ailleurs.

6. Le soutien au mouvement anti-guerre et démocratique en Russie et la garantie du statut de réfugié politique aux opposants à Poutine et aux soldats russes qui désertent.

7. La saisie des biens des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et des oligarques russes en Europe et dans le monde et des sanctions financières et économiques en protégeant les populations défavorisées de leurs effets. Au delà nous luttons aussi, en lien avec les courants qui partagent ces objectifs en Ukraine et en Russie.

8. Pour un désarmement nucléaire global. Contre l’escalade militaire et la militarisation des esprits.

9. Pour le démantèlement des blocs militaires.

10. Pour que toute aide à l’Ukraine échappe à l’emprise et aux conditions d’austérité du FMI ou de l UE.

11. Contre le productivisme, le militarisme et la concurrence impérialiste pour la puissance et le profit qui détruisent notre environnement et nos droits sociaux et démocratiques.

A l’issue de la première guerre mondiale, l’OIT a été fondée sur une affirmation de portée universelle « Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la justice sociale ». Aujourd’hui, nous devons ajouter la justice environnementale et l’état droit ; nous luttons pour la paix et l ’égalité les libertés démocratiques, la justice sociale et climatique, par la coopération et la solidarité entre les peuples.

Ce texte en plusieurs langues

Ru-Uk-Pol-Engl-Fr-Cast-Deut-Nl - Réseau européen Solidarité avec l’Ukraine et contre la guerre

(PDF - 843.6 ko)

Voir en ligne :

www.ukraine-solidarity.eu

Contact : info@ukraine-solidarity.eu

Le 26 mars 2022

Réunion des délégués des syndicats à Dijon du 21 au 24 avril 2022

Un convoi syndical du réseau vers l’Ukraine

Plusieurs organisations de notre Réseau syndical international de solidarité et de luttes sont très investies contre la guerre en Ukraine. Dès fin février, nous nous sommes exprimés en tant que réseau. Depuis, nous relayons sur le site du Réseau les expressions des syndicalistes d’Ukraine, de Biélorussie, de Russie et de toutes celles et ceux qui résistent en Ukraine à l’agression de l’armée russe, de toutes celles et ceux qui s’opposent à la politique des pouvoirs russes et biélorusses dans ces pays.

Pour franchir un cap dans la solidarité syndicale internationale, nous proposons qu’une délégation d’organisations du Réseau se rendent en délégation vers l’Ukraine, dans la suite de la réunion de Dijon.

Pour l’instant, cela reste à préciser, mais l’idée est de partir aussitôt après la rencontre, par exemple le 25 ou le 26 et de revenir huit ou dix jours plus tard, après le 1er mai.

Il est souhaitable que le plus grand nombre d’organisations puisse participer à cette rencontre pour renforcer notre Réseau.

Où ?

Ethic Etape, centre de rencontres internationales de séjour de DIJON

http://www.ethic-etapes.fr/les-destinations/dijon_centre_de_rencontres_internationales_et_de_sejour.77.23.html

Quand ?

Arrivée : jeudi vers 13h pour permettre de commencer à l’heure.

Rencontre : du jeudi 21 avril à 15h au dimanche 24 avril à 12h.

Un accueil pour les camarades sera organisé à la gare de Dijon.

Coût :

Nous demandons à toutes les organisations de prendre en charge un coût minimum, bien que cela représente un effort financier important : il n’est ni souhaitable ni possible que le coût total soit assumé par une poignée d’organisations ou par des subventions d’État.

Le coût est de 270€ par personne et inclut :

l’hébergement pour les trois nuits

tous les repas du jeudi 4 juin au soir au dimanche 7 juin à midi.

Pour les organisations non-européennes le coût peut être ramené à 170 euros ; la différence sera alimentée par un fonds commun de solidarité.

Fonds de solidarité :

CSP-Conlutas, CGT et Solidaires ont prévu un fond commun de solidarité pour permettre la participation des organisations en difficulté. Faites-nous savoir rapidement si vous avez besoin d’une aide financière. Faites-nous savoir aussi si votre organisation, au contraire, peut (même modestement, tout sera utile) contribuer à ce fonds.

Inscriptions : formulaire à compléter

Jeudi 21 avril

• 13h30 - 15h : accueil, accréditation, hébergement.

• 15h-19h : plénière présentation conjoncture.

• 19h30 20h30 : Repas.

• 21h-22h30 : table ronde sur la Palestine.

Vendredi 22 avril

• 9h00 – 10h00 : plénière présentation de chaque thématique avec un récapitulatif des textes de la précédente rencontre pour Femmes – Autogestion/Contrôle ouvrier, Migration - Colonialisme – Répression - Santé au Travail et Environnement.

• 10h00 – 12h30 : travail en atelier thématique

• 12h30 – 13h45 : REPAS

• 14h30 – 18h00 : retour en plénière des ateliers

• 19h - 20h30 : repas

• 21h - 22h30 : table ronde nouvelles formes d’exploitation et l’organisation des travailleurs et travailleuses : livreurs, uberisation. auto-entrepreneurs, …

Samedi 23 avril

• 9h00 – 10h00 : plénière présentation du travail effectué par secteurs professionnels au sein du Réseau

• 10h00 – 12h30 : ateliers par secteur : éducation, industrie automobile, transport ferroviaire, transport aérien, logistique, retraité.es, poste, commerce, banque, centres d’appel, finances publiques, livreurs, santé, journalisme ,etc. La liste définitive dépendra des inscriptions des organisations membres du Réseau.

• 12h30 – 13h45 : REPAS

• 14h30 – 16h00 : suite des ateliers par secteur

• 16h - 18h : Retour en plénière des ateliers par secteur

• 19h - 20h30 : repas

• 21h : fiesta

Dimanche 24 avril

• 9h - 12h : Actualisation du texte du manifeste, dans le prolongement de ceux déjà adoptés lors des trois premières rencontres

Rencontres par secteurs

A partir des secteurs professionnels des camarades inscrit.e.s à la rencontre , s’établira le nombre d’ateliers sectoriels . Il semble qu’on puisse déjà prévoir la liste indiquée plus haut, mais cela doit être confirmée par vos inscriptions.

Débat et contributions

Il est urgent que des organisations rédigent des textes, notamment sur les thèmes suivants : conjoncture internationale, écologie, luttes des femmes, privatisations, répression, autogestion, etc.

Important : nous demandons que les textes nous soient envoyés déjà traduits à minima en anglais, français et castillan à 4rencontre@solidaires.org

Notre 4ème rencontre est l’occasion de renforcer le Réseau syndical international de solidarité et de luttes à travers des réunions par secteur professionnel et la réflexion collective sur les sujets que les organisations auront considérées prioritaires, ainsi que par l’adoption d’un plan de travail et d’outils communs permettant de renforcer le syndicalisme de luttes, anticapitaliste, autogestionnaire, démocratique, écologiste, indépendant des patrons et des gouvernements, internationaliste, et luttant contre toutes formes d’oppression (machisme, racisme, homophobie, xénophobie).