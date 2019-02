Réseaux sociaux : jouir de la souffrance des autres...

Je partage vos propos Rosemar, et je sais que vous êtes la cible de commentaires injurieux sur Agoravox ... Les femmes sont souvent victimes comme vous le dites, mais les jeunes filles sont aussi souvent des harceleuses, ce qu’il ne faut pas oublier ! Les femmes ne sont pas meilleures que les hommes, et se comportent différemment mais pas forcément mieux. La grosse différence est que les insultes à caractère sexuel sont un privilège masculin ...

La violence féminine existe, mais est un tabou dans notre société. Par exemple, on parle ’femme DE jihadiste’ et pas de ’femme jihadiste’ !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_f%C3%A9minine

Ce qui est en cause sur Internet, et bien sur surtout dans les réseaux poubelle baptisés ’sociaux’, c’est l’anonymat, porte ouverte à toutes les lâchetés et à toutes les vulgarités et agressions écrites. Je suis partisan de la fin de l’anonymat : chacun doit assumer ses actes et en prendre la responsabilité. On va me répondre « mais tu communiques sous un pseudo », oui, car aujourd’hui être quasiment le seul à révéler son identité vous fait courir des risque, et en premier lieu de la part des harceleurs ...

Vous avez publié récemment un article sur Axel Khan : on a du mal à croire que cet humaniste simple et sincère vit dans le même monde que ces salopards qui répandent la haine et le mépris sur Internet ...