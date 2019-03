Réserve naturelle de Sharran : les léopards d’Arabie enfin protégés

En février 2019, la Commission royale pour Al-Ula annonce la création de la réserve naturelle de Sharaan et du Fonds mondial pour le léopard d’Arabie. Cette annonce se concentrera sur la conservation du patrimoine naturel en restaurant l'écosystème de la région et la conservation des espèces menacées, notamment les léopards d’Arabie

L’Arabie Saoudite s’ouvre depuis peu au tourisme et s’oriente dans le cadre du développement d’Al-Ula vers le tourisme vert.

Cette prise de conscience intervient au meilleur moment. En effet, les léopards d’Arabie sont en danger depuis les dernières décennies sur l’ensemble de la péninsule arabique. Sauvegarder leur habitant en créant une réserve naturelle est la solution adéquate pour les préserver avec le patrimoine naturel d’Al-Ula.

Al-Ula et la conservation du patrimoine naturel

Al-Ula est un lieu d'une beauté naturelle spectaculaire, et en tant que tel, le canyon de Sharaan a été désigné réserve naturelle axée sur la conservation du patrimoine naturel de la région.

Située dans le nord-ouest du royaume d’Arabie saoudite, Al-Ula est une oasis de la province de Médine disposant d’un patrimoine naturel et humain extraordinaire dont les vestiges sont adaptés à l’arrivée de touristes férus d’histoire et de civilisations.

La création de la réserve naturelle

Au cours de l'annonce de la Commission royale, des gardes forestiers locaux formés par la Saudi Wildlife Authority et le Mweka Wildlife College en Tanzanie ont libéré 10 bouquetins nubiens, 10 autruches à cou rouge et 20 gazelles d'idmi dans la réserve. Ces espèces font face à de nombreuses menaces dans la nature et leur nombre diminue rapidement.

Mohammad Sulayem, responsable de la nature à la Commission royale d’Arabie Saoudite, a déclaré : “La réhabilitation de l'habitat naturel et la réintroduction d'espèces menacées dans une réserve naturelle ont un impact considérable sur la biodiversité de la région. Nous sommes ravis de travailler avec des experts mondiaux”.

En plus de l’annonce de la création de réserve naturelle a été annoncée, la création du plus grand fonds mondial pour le léopard arabe en danger.

La création du Fonds mondial pour le léopard d’Arabie

Le Léopard d'Arabie est un magnifique félin caractérisé par sa robe pâle constellée de rosettes et son petit gabarit (20 à 30 kg). De par sa grâce et son allure fine il est également appelé Panthère d'Arabie. Il occupe les zones reculées et accidentées des hautes montagnes de la péninsule Arabique.

Jusque dans les années 1960, le Léopard d'Arabie était encore largement présent dans la péninsule, mais la perte de son habitat et la chasse excessive ont fait chuter les effectifs à moins de deux cents individus toujours présents dans la péninsule arabe. L'Union internationale pour la conservation de la nature classe cette espèce comme « en danger critique d'extinction ».

Le nombre de léopards d’Arabie est donc devenu très faible. Bien que des zoos et des lieux de préservations aient été créé, la réserve naturelle est une aubaine pour leur effort de conservation. Elle facilitera aussi la réalisation d’études scientifiques permettant de déterminer la meilleure politique de conservation.

Le Fonds mondial pour le léopard arabe aura une dotation initiale de 25 millions de dollars US, le plus grand fonds au monde entièrement dédié à la sauvegarde du Léopard d’Arabie. La réserve naturelle de Sharaan, ainsi que d’autres sites, pourraient servir de zone de libération pour sa réintroduction future.

Source image : HARSH TANK - Unslash