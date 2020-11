Reset ou Risette

Le spectacle pangolin amuse énormément nos maquignons cocaïnés enblockchaînés * par les lobbies, lesquels se gondolent à l'opéra-bouffe : impayable, les yeux covides des acteurs ilotes par-dessus les slips faciaux. Réjouissant, les ausweiss à cocher et exiger du promeneur tremblant. Hilarant, la tribu en détresse des crédules de l'idole sarscov-chadox * numérotée, celle qui surfe dans le vague.

Si les masqués moutonniers et les casqués de la Chadoxe * réfléchissaient un peu (miracle), ils jetteraient leurs muselières à terre dans les cinq minutes. Ou plutôt non : il vaut mieux reconvertir ces pièges à microbes (comme neufs) en filtre à café, en charpie pour plâtrage de mur, en fanchon pour deux oignons (suspendu mesdames !)... Jetez vos masques, sauvez des vies : celles de nos précieux arbres * convoités par l'Empire du Milieu et carrément déshonorés par notre Empire de Bilieux qui, de l'arbre abattu, tire nos horribles bâillons de papier.

Un marché juteux * finalement ! Bonjour les masqués, c'est votre liberté le jus. Sinon, cent trente-cinq euros.

Pour nous changer les idées, esquissons les grandes lignes d'un reset risette, pas big de chez bigot du tout. Pour commencer (net et clair) nous prierons les bilieux de ne pas s'en mêler. Hypocondriaques, égomaniaques et prêcheurs de tremblote, restez chez vous.

Janvier 2021* : nous posons en principe que les chadox 1, 2 et 3 ont disparu dans les poubelles de l'Histoire, avec les pétochards décérébrés qui se terrent dans leurs pantoufles.

Duguesclin est arrivé sur son fier destrier, mais sans demander l'avis de personne, c'est plus prudent quand on voit tant de gens chiffonnés. Pensent-ils ? Ce n'est pas sûr.

Enfin la vie va commencer.

Après remplacement quasi-complet des médias discrédités par une agence de presse fiable et par de nouveaux journalistes chevronnés, formés à la dure dans la réinfo depuis que "nous sommes en guerre", Duguesclin a affiché les principes du nouveau gouvernement :

bienveillance envers les Français, respect envers la France historique et le droit coutumier,

préférence nationale,

liberté individuelle d'entreprendre, de circuler, d'écrire, de créer, d'exercer son culte, de soigner et se soigner, de choisir son environnement et ses relations,

intransigeance envers les ennemis intérieurs et extérieurs du pays, donc lutte impitoyable contre la corruption, la trahison, la délinquance de tout type, la commercialisation du corps humain, les crimes contre les enfants et la jeunesse, le défaitisme et la perversion.

Le MEDEF * est prié de s'organiser autour de l'entreprise et des entrepreneurs réels, plutôt qu'aux pieds des actionnaires et des trusts. Les gafam, chaînes de supermarchés et autres multinationales ayant profité du covid paieront un impôt spécial destiné à indemniser leurs victimes : à savoir les entreprises petites et moyennes arbitairement arrêtées pendant que les premiers se gavaient.

Tous les chômeurs seront invités à créer une entreprise, pour peu qu'ils s'en sentent le talent. Des conseillers se chargeront de les dissuader, à partir de leurs connaissances des chiffres, statistiques, géopolitique, économie, de se précipiter dans des voies de garage. Un petit investissement d'Etat, avec participation future, les aidera à se lancer.

Ceux qui aiment l'emploi car c'est plus sûr, continueront d'en chercher, pas trop bien indemnisés : l'argent hélicoptère aura vécu. De toutes façons, les temps seront économiquement durs, pas d'illusion. Il faudra se retrousser les manches pour reconstruire le pays.

Mais les Français seront libres, disent les affiches. Sans chantage au vaccin, nourris, logés. Le ravitaillement et l'habitat, encadrés par l'armée si besoin, seront garantis aux Français par l'État.

Premier poste du budget : La Défense ; si vis pacem para bellum. Le bagne est rétabli ; pour la peine de mort, référendum, ainsi que pour toutes les grandes questions agitant la société, et sur demande expresse de la population..

La criminalité, l'immigration, dans la mesure où elles impliquent chagrins et dépenses phénoménales, et parce qu'elles sont une arme économique, dirigée par des concurents et ennemis contre nos pays d'Europe, attendent une solution énergique.

L'épidémie de grippe deviendra un non-sujet si la situation sanitaire actuelle se maintient. Dans le cas exceptionnel d'une menace d'arme biologique (virus artificiel létal répandu à dessein), la loi martiale s'applique automatiquement, quel que soit le pays. Mais une telle menace aura été préalablement et dûment confirmée, exclusivement par des médecins et hommes de science sans prise d'intérêt et qui ont fait leurs preuves, c'est à dire ceux qui se sont élevés contre le tintamarre Big Pharma en cette pauvre année 2020.

En 2021, prédit le chevalier, je vois la France sortir de cette UE qui a osé valider le prétexte covid pour se poser plus que jamais en organisme totalitaire et s'adresser à la population comme si elle avait sur elle un droit de vie et de mort, à la romaine. La Nation est rétablie, le franc aussi. Une union consentie entre les nations d'Europe suivra, commerciale et culturelle principalement, pour faire face aux autres grands blocs, laissant chaque pays maître de ses frontières, de sa défense, de son économie, de ses coutumes, ambassades, politiques et productions.

L'État redevient l'imprimeur unique de billets avec filigrane inimitable (c'est devenu possible) et le prêteur de ses propres projets et entreprises.

La Dette ? Les Français ont assez payé en intérêts divers. Les arrangements se feront avec chaque créditeur, après étude approfondie du dossier. Qui a endetté les Français derrière leur dos ? Récupérer la dette autant que faire se peut sur les profiteurs.

La culture est appelée à se tourner principalement vers la France grièvement blessée, ses arts, ses lettres, ses monuments et ses églises à restaurer. La jeune création en langue française y est encouragée, de même que la remise en place des vieux métiers, grâce à l'énergie des uns et à l'expérience des autres.

Quant à l'instruction publique, elle s'inspirera à la base de ce qu'elle fut vers les années cinquante, quand elle formait tous les enfants correctement, et produisait une élite véritable. Respect des élèves, de la connaissance et des professeurs, ces derniers cultivés, dévoués et compétents. Un peu moins de mathématiques, plus de science, de poésie, de littérature, de musique et d'arts, d'initiative et de réflexion ; beaucoup d'activités physiques en extérieur. Pas d'écrans à l'école jusqu'à la quatrième, pas de maniaquerie bureaucratique et idéologique, pas de pornographie déguisée.

En bref, un tel programme s'appuie, à la française, sur celui appliqué par Vladimir Poutine quand il fut chargé de réinitialiser le moral et l'économie de la Russie au sortir de l'URSS. Un bel exploit.

Duguesclin prévoit des relations de bonne amitié avec la Russie et les Etats-Unis, ainsi qu'avec les autres pays de la planète. L'ONU, l'OMS, etc. ? S'en désintéresser autant que possible. Ce sont des fantômes, ils n'existent pas. L'OTAN ? Il va falloir faire avec, en attendant mieux. La France a perdu les moyens de son indépendance, pour l'instant, grâce à Sarko, Hollande et Manu, en grande partie.

Ce programme du chevalier, les Français le connaissent, le veulent, l'espèrent. C'est le simple bon sens, ce sont les recettes ou les resets qui marchent, qui ont toujours marché. Or on leur sert, à chaque "élection démocratique", une double dose en double aveugle de son exact opposé.

La petite bande des Silicon Valley, qui se voyait planquée dans ses abris de luxe anti-atomiques quelque part en Nouvelle Zélande, a crisé grave vers 2018. Elle allait payer cher ses abus, la ruine générale ! Quel ennui, se disait-elle, d'être enfermé, de vivre dans la peur. Les caves vont se rebiffer, s'emparer de l'abri en force ; et, pire que tout, refuser de travailler pour les altesses autoproclamées de l'informatique et de la banque maniganceuse que nous sommes. La nécessité qui fait loi pourrait bien nous contraindre à la retraite anticipée, au chômage, voire au dur labeur ! Horreur.

Alors la bande a cogité. Le Forum de Davos a parlé : inversons la pénitence ; les enfermés seront les autres, tous les autres ! Et par-dessus le marché, nous les dieux (selon eux et Laurent Alexandre), nous tirerons profit de ces résiduels inutiles et encagés ! Après tout, la liberté a un prix (cher), et nous le fixerons ! Nous regardons vers la Chine, tout juste remise de son vieux big reset, où il y a sûrement quelque chose à traire. Bye bye prisonniers et n'oubliez pas de payer NOS intérêts !

Il est logique qu'à force de malveillance harcelante, les victimes de ces faux-rhumeurs soient devenus défaitistes, dépressifs, si bien qu'on ne les voit plus qu'à moitié. Lutter contre d'éternels nuages de criquets, c'est épuisant. Mais se retrouver innocent derrière les barreaux, encore plus.

Et là, ras la soucoupe.

Au loin, le sire Duguesclin harnache son cheval blanc.

