Résistance à l’État des riches : la « gauche » manque à nouveau le bateau

Il est triste d'observer que la "gôche" - soft ou radicale - ne comprend rien aux enjeux de la présente lutte de classe internationale qui confronte les différentes alliances du grand capital. Alliances d’entreprises multinationales concurrentes et alliances de pays alliés et/ou concurrents. Dans la Guerre impérialiste en cours sur le thème de la pandémie du coronavirus et du confinement dément il importe que le prolétariat révolutionnaire se positionne...

Dans la Guerre impérialiste en cours sur le thème de la pandémie du coronavirus et du confinement dément il importe que le prolétariat révolutionnaire se positionne pour la défense de ses propres intérêts de classe en opposition aux intérêts du Grand capital et de ses thuriféraires, larbins politiciens et poltrons médiatiques.

La pandémie au coronavirus n'est que le prétexte dont se servent les camps du capital pour s'affronter et pour tenter de rallier la populace en faveur de leurs intérêts impériaux (Chine, États-Unis, Allemagne-Union européenne). Nous l’affirmons à nouveau, le virus Sars-CoV-2 est un monstre de guerre créé dans les laboratoires virologiques des armées américaine, chinoise, russe, ou occidentale. Il importe peu de savoir duquel de ces labos P3 ou P4 le virus a échappé ou été exfiltré. Nous, prolétaires révolutionnaires, nous disons : pour la sécurité de l'humanité : "fermons tous ces labos de guerre virologiques"... désarmons nos ennemis de classe, refusons les gestes de soumission et évitons une nouvelle guerre mondiale.

Nous inspirant d'un texte de la Nouvelle gauche (Nuevo Curso) d’Espagne nous allons démontrer comment la gauche ancienne et nouvelle retombe dans les vieilles ornières dogmatiques et sectaires des deux grandes guerres et de la guerre froide.

« La pandémie devient de plus en plus intense. Les cas recensés ont doublé toutes les six semaines. Rien qu'en Afrique, il y a déjà eu un million d'infections et 200 000 décès. » (Dans un article du quotidien espagnol El Païs, que nous reproduisons ci-dessous, des millions de pauvres sont victimes non pas du Covid-19, mais du confinement dément au Zimbabwe seulement. Nous pourrions présenter le même portrait catastrophique pour des dizaines de pays de l'Afrique subsaharienne. NDLR). « Aux États-Unis, une nouvelle vague est annoncée avec la propagation de la contagion dans les zones rurales. » (Un canular selon des experts américains bien informés : https://les7duquebec.net/archives/256805. NDLR). Manille et Melbourne sont désormais des villes confinées (c'est leur deuxième confinement nuisible et meurtrier pour les pauvres de ces villes. NDLR).

« En Argentine, il y a plus de 200 000 cas et les restrictions augmentent . Le Brésil continue à un rythme de plus de 500 décès par jour et a eu 24 746 infectés au cours des dernières 24 heures. Dans l'Espagne de la nouvelle normalité, les infections ont quadruplé le mois dernier et la deuxième vague pandémique est si clairement tenue pour acquise qu'au lieu de profiter du mois d'août pour de nouveaux confinements, les dispositifs militaires d'urgence sont renforcés et un appareil d'État spécifique est créé pour la gérer. (La gauche ne devrait pas colporter la propagande terrifiante des médias bourgeois, alors que d'autres experts remettent en cause cette menace de deuxième vague hypothétique comme le Professeur Toussaint de France : https://les7duquebec.net/archives/256851. De fait, l'objectif de l'intensification de la propagande terroriste à propos d'une deuxième vague est de justifier la création de : « dispositifs militaires d'urgence » pour réprimer la résistance au confinement dément et aux mesures "barrières" de soumission. Nous y reviendrons. NDLR).

« La crise s'aggrave. Maintes et maintes fois, le confinement de l'emploi est en avance pour sauver les investissements au lieu de sauver des vies. (Foutaise que cette prétention des médias bourgeois de gauche comme de droite qui présentent le confinement meurtrier comme une mesure pour sauver des vies. Ce sont les États bourgeois qui confinent présentement, les mêmes qui hier imposaient l'austérité sans se préoccuper de sauver des vies. NDLR).

« Des pays entiers, autrefois des modèles régionaux , comme le Liban sont en chute libre. En Argentine, le confinement restreint davantage la consommation, aggravant la récession alors que le gouvernement tente de conclure un accord avec le FMI et les grands fonds créanciers. (Il paraît évident que le Covid-19 sert de prétexte au confinement et à la répression des populations qui seraient tentées de résister à la spoliation des ressources du pays pour sauver les grandes banques en faillites. NDLR).

« En Espagne, où l'actualité du jour est la baisse de 97,7% de l'afflux de touristes en juin (cette destruction du secteur touristique et de millions de petits emplois collatéraux est causée non pas par le Covid-19, mais par les politiques d'enfermement de fermeture des frontières- et de confinement terroriste imposée par l'État des riches. NDLR). La récession a déjà laissé plus de 1 148 000 ménages au chômage, la demande de soupes populaires s'est multipliée par cinq et plus de 32 000 personnes sont décédées en attente des prestations de dépendance de la bureaucratie. Un bon exemple de jusqu'où est allé « nous ne laisserons personne derrière » le gouvernement PSOE-Podemos ».

(En effet, gouvernement de la gauche antique et le mouvement de la nouvelle gauche éclectique s'entendent comme larron en foire pour mener la politique terroriste des riches contre les pauvres tétanisés par le coronavirus et par la police aux ordres... "pour sauver des vies" prétendent-ils. La gôche devrait tirer des leçons des trahisons passées et présentes. NDLR).

« Ce qui arrive est pire et ils ne prennent pas la peine de le cacher ou de l'adoucir. Le gouverneur de la Banque d'Espagne exhorte jour après jour à de nouvelles réformes alors qu'il commence à lancer des messages en vue d'un éventuel nouveau sauvetage bancaire, sûrement déguisé en fusions et privatisations d'au moins une partie du système de retraite. »

« Une proie entre les capitalistes et un esprit de guerre naissant. Après que Trump a menacé d'interdire l'application chinoise TikTok , Microsoft a vu le ciel s'ouvrir pour acheter l'application la plus populaire parmi les adolescents à un prix défiant toute concurrence . Cette décision est un modèle de renationalisation des placements de capitaux à la Trump. Fait intéressant, l'offre de Microsoft ne se limite pas aux États-Unis, mais s'étend au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande , soit quatre des cinq yeux du bloc anglo-saxon émergent ».

Erreurs camarades de Nuevo Curso. D'abord, l'achat de la Chinoise TikTok par l'Américaine Microsoft est une tractation financière entre milliardaires n'ayant aucun intérêt pour la classe ouvrière. Ensuite, il n'y a aucun mouvement de "renationalisation" en cours au sein du mode de production capitaliste, le système cherche désespérément son salut en subventionnant généreusement les entreprises privées. C'est la vieille gauche antique qui pleurniche pour le retour à "l'État providence" nationaliste. Enfin, le soi-disant "Bloc anglo-saxon" n'est pas "émergent", mais au contraire, il est « déclinant », une autre épave qui coule en même temps que le reste de l'Alliance Atlantique. NDLR.

« Mais c'est sûrement en Allemagne où l'esprit réactionnaire de la petite bourgeoisie a été le plus clairement vu ce week-end. Les manifestations contre l'usage obligatoire des masques faciaux ont réuni anarchistes et extrémistes de droite à Berlin. Au fur et à mesure que la crise progresse, cette classe sociale se radicalise dans son déni du principe de réalité et dans des manifestations de désobéissance civile absolument politiquement stériles, mais qui donnent des heures et des heures de commentaire télévisé. Au final, comme en Allemagne même, ils n'ont d'autre horizon que l'instrumentalisation par les rivaux impérialistes de la bourgeoisie nationale, comme en Bulgarie ou leur recyclage en ultranationalisme expansionniste comme en Chine. »

Il ne fait aucun doute que partout en Occident décadent, des hordes de petits-bourgeois paupérisées, de différentes obédiences politiques, envahissent les manifs du refus et s'immiscent dans les grèves ouvrières de résistance au grand capital en désespérance. Le prolétariat ne doit pas faire Front Uni ni Front Populaire avec ces segments de la classe bourgeoise en rupture de ban avec leur patron. Cependant, le prolétariat ne doit pas leur abandonner la direction du mouvement de résistance aux préparatifs de guerre. Dans les grèves militantes de refus de payer la survie du système capitaliste, comme dans les manifs de résistance aux préparatifs de guerre nous devons présenter nos revendications de classe sans agresser aucune autre faction menant l'action ni aucune secte politique de gauche ou de droite. Le prolétariat révolutionnaire doit concentrer ses efforts contre l'ennemi principal - le Grand Capital International. La justesse de nos mots d'ordre ralliera les prolétaires en quête d'une bannière pour fédérer leurs luttes anticapitalistes. Résister et désobéir aux imprécations des larbins politiciens qui ont mission de nous enrégimenter pour leur guerre à venir est une excellente résistance et indique au grand capital et à ses supplétifs qu'il sera très difficile de nous enrôler dans leur armée d'apocalypse. Pas de guerre entre les peuples pas de Paix entre les classes sociales. NDLR.

Par El Païs. Harare 5 AOÛT 2020

Elles ne meurent pas du Covid-19, elles meurent de faim. Ainsi en a décidé l'État des riches

Martha Kahari avait déjà du mal à joindre les deux bouts après que le confinement imposé par le coronavirus au Zimbabwe l'ait forcée à cesser de vendre des vêtements d'occasion et des tomates au bord de la route dans la capitale Harare. Peu de temps après, le conseil municipal a démantelé son poste. (Prenez note que le coronavirus n'impose pas la loi du confinement dément. Ce sont les larbins politiciens africains - sous la botte de l'OMS - qui imposent ce confinement dément et détruisent les moyens de subsistance des millions de pauvres zimbabweins. NDLR).

Mourir de faim à cause d'un coronavirus (Non pas à cause du coronavirus mais à cause du confinement dément et meurtrier imposé par l'armée NDLR). La ruine des indépendants africains racontée par eux-mêmes