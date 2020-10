Résister et combattre ou bien mourir

16 octobre 2020 en France.

Un professeur d’histoire de 47 ans, père de famille, a été assassiné avec préméditation vers 17h00 à Conflans sainte Honorine, tranquille commune de 35 000 habitants, située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Paris. Plus précisément, il a été décapité à proximité immédiate de son collège, par un terroriste, un barbare de 18 ans se réclamant de l’islam et commettant son geste abject au nom du prophète Mahomet.

Cet enseignant n’avait fait que son travail. Quelques jours plus tôt, pour illustrer sa leçon sur la liberté d’expression qui est au programme, en prenant des précautions, il avait montré à ses élèves les caricatures de Mahomet, publiées par le journal satirique Charlie Hebdo. Ce matin, l’on apprend que le père d’une élève aurait diffusé une vidéo exprimant sa colère à l’encontre du professeur. Il aurait aussi porté plainte contre l’enseignant après la diffusion des caricatures de Mahomet en cours. L’enseignant aurait à son tour porté plainte pour diffamation.

Faudra-t-il encore supporter le déversement des déclarations hypocrites, nauséeuses ou clientélistes des politiques. Dans leurs propos se glisseront encore et encore ces expressions qui n’ont plus aucun sens : vivre ensemble, pas d’amalgame, ça n’est pas ça l’islam, etc. Entendra-t-on enfin le recteur de la mosquée de Paris inviter le plus grand nombre possible de musulmans à défiler dans rues des villes de France pour rendre hommage au professeur assassiné, Samuel PATY ? Le 2 novembre, jour de rentrée scolaire après la Toussaint, le ministre de l’éducation, Jean Michel BLANQUER osera-t-il ordonner à tous les collèges et lycées de France de placarder à leurs entrées les caricatures de Mahomet dessinées dans Charlie Hebdo ?

Passé la sidération qui nous saisit toutes et tous face à cette ignominie, il faut espérer qu’enfin nos gouvernants ouvrent les yeux et prennent, vite, des décisions radicales contre les métastases islamiques mortelles qui gangrènent notre pays depuis tant d’années. Gérard COLLOMB, ancien ministre de l’intérieur nous avait averti le 3 octobre 2018 dans son allocution de départ par cette phrase prémonitoire. « Aujourd’hui, on vit côte à côte ; je crains que demain on ne doive vivre face à face ».

Nous y sommes. Alors, que peut-on faire ? Que faudrait-il faire ?

« Ils ne passeront pas. L’obscurantisme ne gagnera pas » affirmait sur place hier soir, Emmanuel MACRON. Mais encore ? Combien de textes de lois, de déclarations, de plans solennellement annoncés depuis les attentats du 7 janvier 2015 ont-ils été, en fin de compte, synonymes d’inactions mortelles pour trop de nos concitoyens ?

Dans quelques jours, une fois le soufflé des hommages nationaux retombés et des grands discours achevés, je resterais toujours en colère. Je n’en peux plus de voir mon pays sombrer tant nos gouvernants sont lâches et mous, tétanisés à simplement désigner l’ennemi. À quoi cela sert-il de déclarer la guerre seulement avec des mots, quand en réalité, nous refusons véritablement de la faire, par paresse et par confort, préférant un peu plus chaque jour, nous laisser égorger ?

Et, en vérité, à terme, nous laisser mourir.

Bertrand RENAULT – 17 octobre 2020.